Por qué casi la mitad de las escuelas para camioneros en EEUU están en riesgo de ser cerradas

Casi el 44% de las 16,000 escuelas de conducción de camiones en Estados Unidos podrían verse obligadas a cerrar, después de que una revisión del Departamento de Transporte federal determinó que podrían no estar cumpliendo con los requisitos gubernamentales.

El Departamento de Transporte dijo este lunes que planea revocar la certificación de casi 3,000 escuelas a menos que cumplan con los requisitos de capacitación en los próximos 30 días.

Las escuelas señaladas deben notificar a los estudiantes que su certificación está en riesgo.

Mientras que otras 4,500 escuelas están siendo advertidas de que podrían enfrentar acciones similares.

¿Qué pasará con las escuelas que sean sancionadas?

Las escuelas que pierdan la certificación ya no podrán emitir los certificados que demuestran que un conductor completó la capacitación requerida para obtener una licencia, por lo que es probable que los estudiantes abandonen esas escuelas.

Separadamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está auditando empresas de transporte en California propiedad de inmigrantes para verificar el estatus de sus conductores y si están calificados para tener una licencia comercial.

Esta ofensiva contra las escuelas y compañías de transporte es el paso más reciente en el esfuerzo del gobierno por garantizar que los conductores de camiones estén calificados y sean elegibles para obtener una licencia comercial.

Esto comenzó después de que un conductor, que, según el secretario de Transporte, Sean Duffy, “no estaba autorizado a estar en Estados Unidos”, hizo un giro en U ilegal y provocó un accidente en Florida que mató a tres personas.

La medida controla “prácticas ilegales e imprudentes que permiten que conductores mal entrenados se pongan al volante de tráileres y autobuses escolares”, dijo Duffy.

Las acciones del gobierno de Trump contra los camioneros inmigrantes

Duffy ha amenazado con retirar fondos federales a California y Pensilvania por este tema, y propuso restricciones significativas sobre qué inmigrantes pueden obtener una licencia comercial, pero una corte dejó esas nuevas reglas en suspenso.

El lunes, Duffy amenazó con retener 30.4 millones de dólares de Minnesota si ese estado no aborda deficiencias en su programa de licencias comerciales y no revoca licencias válidas más allá del permiso de trabajo del conductor o porque el estado nunca verificó su estatus migratorio.

Hasta ahora, todos los estados a los que Duffy ha amenazado han sido estados demócratas, pero ha dicho que el Departamento también está auditando otros estados, incluidos Texas y Dakota del Sur.

Una portavoz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo: “Nos tomamos en serio la seguridad en nuestras carreteras y el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota ya ha trabajado para asegurarse de que cumplimos con la ley federal”.

Las escuelas de transporte no cumplen con los estándares, según el gobierno

No está claro cómo la acción contra estas escuelas podría aumentar la escasez existente de conductores, pero el director ejecutivo de la asociación más grande de escuelas de transporte, Andrew Poliakoff, dijo a AP que muchas de las escuelas que están siendo descertificadas eran cuestionables “fábricas de licencias” que anunciaban que podían capacitar conductores en solo unos pocos días.

En escuelas de capacitación establecidas, los estudiantes normalmente pasan al menos un mes y reciben lecciones tanto en la práctica como en el aula.

Dijo que esas escuelas realmente solo estaban “sacándole dinero a la gente” sin enseñarles las habilidades necesarias para ser contratados o aprobar el examen.

“El transporte es una carrera excelente. Y las personas que no están familiarizadas con la industria pueden ver a alguien cobrar $1,000 o $2,000 por un fin de semana largo o una capacitación rápida. Y pueden pensar que eso es conveniente, pero realmente no lo es”, dijo Poliakoff, quien dirige la Commercial Vehicle Training Association, que incluye 100 escuelas con 400 sedes en todo el país.

El Departamento de Transporte dijo que las 3,000 escuelas contra las que está tomando medidas no cumplieron con los estándares de capacitación y no mantuvieron registros completos y precisos. También se acusa a las escuelas de falsificar o manipular datos de capacitación.

Algunas de ellas ya estaban inactivas antes de esta medida.

Dueños de escuelas se preocupan por las severas medidas

Yogi Sanwal, el dueño de una escuela, dijo que su empresa cerró su escuela de manejo de camiones en 2022.

Lo hizo después de hacer algunos cambios para cumplir con los requisitos federales de acreditación, lo que luego desencadenó una exigencia del gobierno del condado para mejoras en sus instalaciones, como reemplazar arena y grava con asfalto.

La empresa no tenía los $150,000 que habría necesitado para hacer eso en ese momento, así que cerró la escuela. Había capacitado a unos 500 camioneros durante los cuatro o cinco años en que estuvo abierta, dijo Sanwal.

Los grupos de la industria del transporte han elogiado el esfuerzo por reforzar los estándares de licencias y garantizar que los conductores puedan cumplir con los requisitos básicos de dominio del inglés que el gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar este verano.

Sin embargo, grupos que representan a conductores inmigrantes dicen que creen que muchos conductores y empresas calificados están siendo blanco de acciones simplemente por su estatus migratorio.

“Los malos actores que explotan lagunas en nuestros sistemas regulatorios ponen a todos en riesgo. Esto es inaceptable”, dijo a AP Paul J. Enos, director ejecutivo de la Nevada Trucking Association. “Nos estamos enfocando en soluciones y decididos a verlas implementadas”.

Todd Spencer, presidente de la Owner Operator Independent Drivers Association, dijo que la industria ha advertido durante mucho tiempo sobre el potencial de problemas si se permite que las escuelas de transporte se certifiquen a sí mismas.

“Cuando los estándares de capacitación son débiles o, en algunos casos, totalmente inexistentes, los conductores no están preparados, y todos en la carretera pagan el precio”, dijo a AP Spencer.

Conductores inmigrantes dicen que están siendo atacados injustamente

Los conductores de camiones de la empresa Sikh han quedado atrapados en medio del conflicto y han enfrentado acoso porque los conductores en el accidente de Florida y en otro accidente mortal en California este otoño pertenecían a la empresa.

La North American Punjabi Truckers Association estima que la fuerza laboral Sikh representa alrededor del 40% de los conductores en la Costa Oeste y alrededor del 20% a nivel nacional. Grupos de defensa estiman que unos 150,000 camioneros trabajan en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a preguntas sobre el esfuerzo para verificar el estatus migratorio de los camioneros, pero el grupo de defensa UNITED SIKHS dijo que han escuchado directamente de propietarios de compañías sobre auditorías agresivas de los registros migratorios.

“Camioneros inmigrantes con historiales impecables están siendo tratados como sospechosos mientras mantienen en movimiento la carga de Estados Unidos”, dijo a AP el grupo UNITED SIKHS.

“Cuando las agencias federales retratan a conductores legales y con licencia como riesgos, no mejora la seguridad: alimenta la xenofobia, el acoso e incluso la violencia en la carretera. Cualquier política basada en el miedo en lugar de los hechos pone en peligro a las familias, los derechos civiles y la cadena nacional de suministro”.

