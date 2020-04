Grupos de DDHH insisten en liberar a inmigrantes indocumentados y protegerlos del covid-19

Casos reportados

Otro foco de contagio

AILA, junto con la Campaña de Justicia de Inmigración del National Immigration Project of the National Lawyers Guild (NIPNLG) y varias personas detenidas en cárceles de ICE, presentaron un recurso de emergencia ante la Corte del Distrito de Columbia (DC) desafiando la celebración de audiencias y las condiciones de confinamiento de ICE durante la pandemia de covid-19.

Hacinamiento peligroso

“Aquí no hay ningún tipo de condiciones, no tenemos higiene, no tenemos artículos de aseo, no tenemos ningún tipo de desinfectante”, una interna en una conferencia telefónica grabada por la organización Southheast Immigrant Rights Network (SIRN) y compartidos con la organización Families Belong Together. “Estamos expuestas a que los oficiales que nos vigilen nos traigan la enfermedad porque están entrando y saliendo del centro. La verdad es que estamos muy preocupadas”.