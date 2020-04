¿Eres turista y no puedes salir de EEUU? Extiende tu visa, y si no recibes respuesta a tiempo, no te preocupes

El servicio de inmigración advirtió que los turistas que se encuentran varados por la pandemia del coronavirus y se les acaba el plazo de permanencia autorizado, deben gestionar cuanto antes una extensión de sus visados antes de que estos caduquen.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) indicó que, por lo general, los no inmigrantes (tal el caso de extranjeros que ingresaron al país con una visa tipo B1/B2 de turismo no negocios) no acumulan presencia ilegal mientras la solicitud EOS (extensión de visa formulario I-539) o COS (cambio de estatus formulario I-129) fundamentada y presentada de manera oportuna se encuentra en trámite”, indicó la agencia.

La agencia federal agregó que “en los casos que corresponda, se extenderá automáticamente la autorización de empleo con el mismo empleador, sujeta a los mismos términos y condiciones de la aprobación anterior hasta 240 días después del vencimiento del formulario I-94, cuando se presente una petición de extensión de estadía a tiempo”.

El formulario I-94 es el documento que emite la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) certifica la entrada legal al país y señala el tiempo de permanencia autorizado.





No hay nada nuevo

Si bien el anuncio fue en respuesta a miles de casos de personas que se quedaron varadas en el país por la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras, “no hay nada nuevo en lo que la USCIS indica”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Nosotros los abogados sabíamos esto”, agregó. “Se trata de un anuncio que va dirigido a personas que no sabían de esta regla, que por ejemplo la visa de turista se puede extender por una emergencia, pero el trámite debe hacerlo mientras el tiempo de permanencia esté vigente”, apuntó.

En las últimas tres semanas decenas de turistas se han comunicado con la redacción de Univision Noticias preguntando qué deben hacer para extender el tiempo de estadía y si deben pagar la tarifa asignada por la USCIS, que asciende a $455 ($370 por el formulario I-539 y $85 por la toma de huellas digitales biométricas).

La USCIS se limitó a decir que el trámite debe hacerse en tiempo para evitar la acumulación de tiempo ilegal de permanencia.





Afectados por la pandemia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando opera la USCIS, dijo reconocer que extranjeros con visas de no inmigrante “pueden permanecer inesperadamente en Estados Unidos más allá de su periodo de admisión autorizado debido al covid-19”.

Indicó que para ciertos casos existen opciones, como por ejemplo pedir una extensión de estadía. “La mayoría de no inmigrantes puede mitigar las consecuencias migratorias de covid-19 al presentar una solicitud de extensión de estadía (EOS) o un cambio de estatus (COS) de manera oportuna”. Y que la USCIS en este momento “está aceptando y procesando solicitudes y peticiones” y que los formularios se pueden llenar y presentar en línea.

Precisó que “si presenta la su solicitud de manera oportuna, por lo general los no inmigrantes no acumulan presencia ilegal mientras la solicitud EOS o COS fundamentada y presentada en tiempo se encuentre en trámite”.

En los casos que corresponda, agregó, “se extenderá automáticamente la autorización de empleo con el mismo empleador sujeta a los mismos términos y condiciones de la aprobación anterior, hasta 240 días después del vencimiento del I-94 cuando se presente una petición de extensión de estadía a tiempo”.





Trámites fuera de tiempo

En aquellos casos donde el extranjero presenta o envía una solicitud de extensión de plazo de estadía fuera de tiempo o cuando expiró la visa, la USCIS dijo que “podría considerar los retrasos debido a la pandemia de coronavirus (covid-19) al momento de decidir si excusa o no los retrasos en la presentación de documentos a base de circunstancias extraordinarias”.

“Bajo las regulaciones vigentes y según lo indicado en la página de Situaciones Especiales, si un peticionario o solicitante somete una petición de prórroga de estadía o de cambio de estatus después de que venza el periodo de admisión autorizado, a discreción propia podría excusar el no haber presentado la petición a tiempo si se debió a circunstancias extraordinarias fuera de su control como, por ejemplo, aquellas que puedan ser causadas por civid-19”.

“La duración de la demora debe ser acorde con las circunstancias”; precisó la agencia. “El peticionario o solicitante debe presentar evidencia creíble para apoyar su petición, pruebas que USCIS evaluará según cada caso individual. Dichas situaciones especiales han sido utilizadas en varias ocasiones en el pasado, incluso durante desastres naturales y crisis similares”, puntualizó.





El programa Waiver

Para el caso de aquellos extranjeros que ingresaron a Estados Unidos bajo el amparo del Programa de Visa Waiver (VWP), la USCIS dijo que, si bien no son elegibles para extender su permanencia o cambiar su estatus, “bajo las regulaciones vigentes si una emergencia (como covid-19) impide la salida, a discreción de la agencia podría otorgarle un periodo de salida satisfactoria de hasta 30 días”.

Indicó además que aquellos participantes del VWP “a quienes se les concedió la salida satisfactoria y no pueden salir dentro del periodo de 30 días debido al covid-19, la USCIS tiene la autoridad de proporcionarle un periodo único de 30 días adicionales para salida satisfactoria”.

La agencia dijo que, en estos casos, para solicitar que se le otorgue la salida satisfactoria, “un participante del VWP debe llamar al Centro de Contacto de la USCIS para hacer los trámites y recibir información”.

El VWP permite a viajeros de 39 países ingresar sin visa a Estados Unidos como turistas o en viaje de negocios (B1/B2) y permanecer hasta por un máximo de 90 días. Chile es el único país latinoamericano que participa en este programa.





Respuesta pobre

Tras analizar la respuesta de la USCIS, Gálvez dijo que la respuesta del gobierno en estos casos era “pobre”.

“Los agentes de la USCIS están pidiendo que la razón por la que no se puede dejar el país debe estar directamente asociado con la pandemia. Es decir, no se puede decir, por ejemplo, que tiene miedo de ir a México porque allá también hay covid-19. Esa respuesta no es suficiente argumento y le pueden negar la extensión del plazo de estadía”, indicó.

Gálvez dijo además que, “la explicación entregada por el gobierno no coincide con lo que se está viviendo en la vida real. Y muchas personas que están varadas ya no tienen dinero para pagar el trámite que pedir la extensión de estadía”.

“Muchas personas vinieron legalmente, entraron de acuerdo con el procedimiento y no han podido viajar a sus países. Ellos quieren salir, regresar a sus casas y no quieren perder sus visas ni tampoco acumular tiempo legal. La respuesta no responde las interrogantes”, indicó.

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que, si bien el tiempo de permanencia ilegal comienza a contare desde el primer día, no es sino hasta después de los seis meses que al inmigrante le cae encima la denominada Ley del castigo. Pero en este caso quienes se queden más allá del tiempo permitido y no gestionaron una ampliación del plazo de permanencia, en muchos casos, pueden perder sus visas y/o afectar su récord migratorio.

"En estos casos es mas barato hacer eso, pagar el trámite, que arriesgarse a quedar indocumenbtado y arriesgarse a perder la visa y quedarse indocumentados", dice Jaime Barrón, un abogado que ejerce en Dallas, Texas. "Pueden tratar de pedir una excención de pago, pero no hay ninguna garantía de que el gobierno lo acepte y responsa antes del termino del tiempo de estadía", agregó.

La ley del Castigo sanciona con tres años fuera del país si la permanencia no autorizada sobrepasa los 180 d´ías, y con 10 años si la permanencia ilegal supera los 365 días.

El DHS dijo que continúa el “análisis cuidadoso” de la situación de extranjeros afectados por la pandemia.