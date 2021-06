Gobierno de Biden pide ayuda a grupos humanitarios para elegir a solicitantes de asilo en la frontera

Estas organizaciones serán las encargadas de determinar quién o qué grupo de personas es más vulnerable en México, y necesitan cruzar la frontera y esperar en Estados Unidos la resolución de sus casos de asilo, reportó The Associated Press.

Escasos detalles

De acuerdo con el reporte de The Associated Press , se desconoce cómo harán las organizaciones para establecer las prioridades de atención de casos de asilo en la frontera.

Quiénes son los grupos

Sin embargo, AP dijo que los otros grupos son Save the Children, con sede en Londres; dos organizaciones con sede en Estados Unidos (HIAS y Kids in Need of Defense), y dos organizaciones con sede en México, Asylum Access y el Instituto de Mujeres en Migración.