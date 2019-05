“Esto es tortura”: Así hablan los inmigrantes que han sido aislados por tiempo prolongado en celdas de castigo

“No cuelgues. Ya va, tengo muchas cosas que decir, quiero hablar. Esto aquí es horrible, estoy muy sola, mira, hace rato nadie me mira, nadie, te echan aquí en ‘El hoyo’ y ¿sabes qué es lo peor? Que no existes, nadie te ve ni te oye y así se te va un día y otro día. No le pueden hacer esto a la gente. Estoy desesperada…”.

Cinco contactos por teléfono con Univision Noticias terminaban así. Dulce Rivera, encerrada como animal de zoológico en una celda de confinamiento solitario en El Paso, Texas, contaba con una pequeña ventana por donde entraba una bandeja de comida tres veces al día y, cuando lo pedía y alguien ponía saldo en su cuenta, un auricular telefónico por el que podía conectarse con el mundo exterior. Siempre adentro de la celda. A excepción de dos momentos: “la hora de yarda”, para recibir sol en un pequeño patio durante una hora o menos y cuando se iba a duchar.

Ella es una de miles de inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos y mientras esperan la resolución de sus casos enfrentan encierros y aislamientos prolongados (más de 15 días) dentro de sus centros de detención.

Una base de datos que elaboró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a la que Univision tuvo acceso, registra que, como Dulce Rivera, miles de inmigrantes han sido confinados en celdas de aislamiento en centros de detención manejados por ICE.

Entre 2012 y 2017 se presentaron 8,448 casos. En más de la mitad, los migrantes eran de México y Centroamérica. La comunidad LGBT ha sido la más golpeada por esta práctica y para expertos en derechos humanos se trata de una forma de tortura que debe abolirse.

Aunque el promedio de estadía en el aislamiento son 20 días, hay casos que superan los tres meses y hasta más de un año, como el de Dulce Rivera. La comunidad LGBT es duramente golpeada con esta medida dentro de esas instituciones.

“Tú nunca sabes qué día es, qué hora es, tú ves el tiempo pasar en esa celda completa de metal, con un pequeño espejo que es como un metal, un retrete, el lavamanos, la cama… todo junto ahí adentro y a veces te cierran esa puertica o los guardias se paran ahí para taparte...”, contó Rivera ya libre, un mes y medio después de la primera llamada telefónica.

¿Quién es Dulce Rivera y cuánto estuvo aislada en celdas de confinamiento?



(intertar artículo de cronología de su caso)





Los datos





(Cucho)



Los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los que Univision Noticias tuvo acceso, junto a un grupo de periodistas de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, revelan que...

Número de incidentes de personas en confinamiento por más de 15 días: 5,115 (más de la mitad de los 8,488 informes de incidentes)

-Había 187 casos en los que un detenido fue retenido por más de seis meses. En 32 de esos casos, el detenido estuvo confinado en solitario durante un año o más.

-Países de ciudadanía con el mayor número de incidentes de confinamiento solitario: México (2,678 incidentes), El Salvador (997), Honduras (664), Guatemala (444), Jamaica (264).

-Periodo cubierto por los datos (2012 - principios de 2017)

-En el 42% de los casos, la disciplina fue citada como la razón para colocar a un detenido en aislamiento.

- Hubo 182 incidentes en los que un individuo fue colocado en segregación, ya que estaban en huelga de hambre.

-Según los datos, casi un tercio de los incidentes de segregación involucraron a detenidos que estaban mentalmente enfermos.





La segregación como tortura



"Es importante que consideremos el aislamiento como una forma de tortura mental o por lo menos de trato cruel, inhumano y degradante de carácter mental y no físico", afirma Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.

REVISAR ESTE PARRAFO

"El confinamiento solitario indefinido y prolongado por más de 15 días también debe estar sujeto a una prohibición absoluta, agregó, citando estudios científicos que han establecido que un daño mental duradero se produce después de unos días de aislamiento social", había advertido en 2011.

Méndez recuerda que uno de los primeros casos que conoció como relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la tortura en 2010 y 2011 era justamente sobre aislamiento en centros de detención por razones migratorias para la posible deportación de personas.

"Es un caso de una ONG de Chicago, Hartland Alliance, muy bien documentado, donde se alegaba que varias personas que habían sido detenidas para su deportación habían sido sometidas a aislamiento en detención inmigratoria (...) Entonces hice un intercambio de notas con el gobierno de Estados Unidos, ellos me dijeron que estaban investigándolo, de alguna manera reconocieron que había veracidad en la información, pero nunca me dieron un resultados de la investigación".

Ese caso lo llevó a investigar bajo qué condiciones el aislamiento puede violar la prohibición absoluta de la tortura y también la prohibición absoluta del trato cruel, inhumano, y degradante. Pero también a averiguar qué ocurría en otras partes del mundo.

"Y encontré de repente que el aislamiento, que ya en el siglo XIX había sido declarado inhumano, de repente estaba reapareciendo. En Estados Unidos especialmente apareció con mucha fuerza realmente en los últimos 30 o 40 años, no antes. Entre otras cosas por la preocupación por la seguridad ciudadana, por la máxima seguridad, se construyen cárceles que están diseñadas para tener personas aisladas".

En 2011 presentó un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre confinamiento solitario o aislamiento donde propuso ciertas medidas: la prohibición del aislamiento indefinido, del aislamiento prolongado.

Al mismo tiempo definió a qué se podía llamar prolongado: "y yo propuse que todo lo que fuera más de 15 días debería ser considerado prolongado, y eso basado en la información de la literatura científica y psiquiátrica que dice que después de 15 días de aislamiento la mente empieza a trabajar de una manera distinta. Y también que se prohibiera, aún por pocos días, por horas, el aislamiento de ciertas categorías de detenidos, de menores de edad, niños y niñas, personas con incapacidades mentales y las mujeres embarazadas o lactantes".

Finalmente, esas medidas y prohibiciones se incorporaron en las 'Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos', también conocidas como 'Reglas Nelson Mandela', en 2015.

"Un buen día en segregación es que salgas una hora en la mañana a la yarda (pequeño espacio abierto, de recreación) y una hora en la tarde. Pero eso todo depende del oficial, si él es bueno te deja estar más de una hora en la yarda. Pero si el oficial es realmente estricto a veces te deja 45 minutos o media hora cada vez... pero en Cibola es peor. Allí es solamente una vez al día, a veces. Pero a veces tú nunca vez la luz del sol, nunca la vez... tú no puedes respirar ese aire. Respiras puro aire sucio. No sabes lo que es el hedor de esa celda", se queja Dulce.

Las denuncias constantes de Ellen Gallagher

Ellen Gallagher, exasesora de políticas de la Oficina de Derechos Civiles y libertades Civiles (CRCL por sus siglas en inglés) comenzó a expresar su preocupación por el uso de la segregación por parte de ICE a partir de febrero 2014. Sus múltiples denuncias, solicitudes de información y recomendaciones a las autoridades de la Oficina de Seguridad Nacional (DHS) están ampliamente demostradas en documentos y correos electrónicos a los que esta investigación tuvo acceso.

REVISAR ESTE PARRAFO

En septiembre de 2014, Gallagher presentó una declaración ante la Oficina del Asesor Especial, reclamando que CRCL había renunciado a su autoridad legal para investigar a ICE por no cumplir con la normativa de detención que regulan el uso de la segregación.

Las preocupaciones de Gallagher giraban en torno a lo que ella percibía que era –basada en su revisión de los informes de segregación de ICE– una violación de políticas y procedimientos. Según su opinión experta el problema requiere de una revisión del uso y abuso del confinamiento solitario en centros de inmigrantes que buscan asilo. Justamente porque se trata de inmigrantes detenidos con vulnerabilidades especiales, algunos con afecciones psicológicas.

"Me sorprendió que se utilizara en absoluto(el aislamiento). Nunca en todos los años que trabajé en el área de inmigración con el gobierno (19 años), pensé que sería permisible poner a un detenido civil en régimen de aislamiento como una forma de castigo. Y realmente no tenía experiencia en el uso terapéutico de ese tipo de aislamiento en un centro de detención de inmigrantes. No puedo entender por qué en los Estados Unidos de América se nos permitiría poner a los detenidos de inmigración civil en régimen de aislamiento como forma de castigo".

"Cuando estuve en la cárcel pasé unos 30 días en segregación por castigo y créeme en los centros de detención de inmigrantes es mucho peor, uhh, sí, mucho peor", recuerda Dulce Rivera.

Gallagher dijo que estaba alarmada por los documentos que mostraban que en los centros de detención de ICE se ubicaban inmigrantes psicológicamente enfermos en aislamiento por cosas como intentar suicidarse, por ser víctimas de un ataque físico, y por la posesión no autorizada de un pimiento verde.

"En un caso, que se informó en el memorándum que escribí al Subsecretario en julio de 2014, un individuo saltó de la parte superior de su litera. Saltó a un piso de cemento, tratando de hacerse daño. Tomó una toalla y trató de estrangularse con la toalla, y fue castigado por ese comportamiento. Fue sentenciado a 15 días de confinamiento solitario, disciplinario, y fue considerado una amenaza para la instalación", reveló.

En entrevista para este proyecto, Gallagher destacó otros casos que llamaron su atención, como el de un detenido puesto en confinamiento por lanzar un beso de lejos a un oficial y otro afectado psicológicamente que lanzó sus propias heces a un custodio. A este último le dieron más de 300 días de castigo en el SHU.

En los archivos que revisó para detenidos que fueron colocados en segregación, a menudo faltaba documentación sobre cualquier búsqueda para alternativas a la segregación, incluso en los casos en que dicha documentación fuera requerida por la directiva de ICE.

La respuesta de ICE a esas denuncias.

"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está firmemente comprometido con la seguridad y el bienestar de todos aquellos bajo su custodia. El uso de viviendas restrictivas en los centros de detención de ICE es extremadamente raro, pero a veces necesario, para garantizar la seguridad del personal y las personas en una instalación, dice la respuesta formal a las preguntas que formulara el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), Univision y el grupo de medios que participaron en la investigación.

Explican que la política de ICE que regula el uso de las unidades de gestión " protege a los detenidos, el personal, los contratistas y los voluntarios de los daños" que pudieran hacer ciertos detenidos de la población general, por lo que justifican la medida de aislamiento "por razones administrativas y disciplinarias".

En 2013, ICE emitió una directiva titulada "Revisión del uso de la segregación para detenidos de ICE" (ICE Directiva de Segregación), que requiere que la agencia informe, revise y supervise cada decisión de la instalación de colocar a los detenidos en viviendas de segregación por más de 14 días, y requiere la notificación y revisión inmediata de Colocaciones segregadas cuando existen preocupaciones mayores basadas en la salud del detenido u otros factores.

ICE asegura que proporciona "varios niveles de supervisión para garantizar que los detenidos en custodia de ICE residan en entornos seguros y humanos y en condiciones adecuadas de confinamiento".

Consultados sobre la ubicación de personas de la comunidad LGBT en sitios de segregación, señalaron que "se debe utilizar solo como último recurso, puede ocurrir cuando sea necesario y cuando no existen otras opciones de alojamiento bajo los detalles del caso para garantizar la seguridad del detenido, otros detenidos, personal de la instalación y / o el buen orden de la instalación".

Sobre el uso de estas celdas de segregación para personas con enfermedades mentales o posibles suicidas, ICE explicó que existen reglas que siguen para evaluar cada caso y que están de acuerdo en la medida de aislar y supervisar a quienes han atentado o pueden atentar contra sus propias vidas.

Por su parte, la Oficina de Seguridad Nacional (DHS) se abstuvo de dar detalles de los señalamientos y quejas formales de la exconsejera Gallagher y del estatus de las investigaciones que supuestamente se desprendieron de sus denuncias de alto nivel. No obstante, ratificó que sigue siendo tarea de la Oficina de Derechos Civiles y libertades Civiles (CRCL) supervisar estos asuntos y continúan esfuerzos por adaptarse a las medias que entraron en vigencia en 2013 sobre confinamiento solitario en centros de detención.

"Ellos te ponen en 'Suicide Watch' (vigilancia de suicidas), te quitan la ropa y te ponen ese traje verde, horrible 'el traje de tortugas', sin mangas, tan incómodo, te acuestas en esa cama tan pequeña, te abrazas a ti misma por el frío que hace y miras al techo. Sigues encerrada... no sé por qué te hacen todo eso. Eso te pone peor". Dulce se agarra los dos brazos y mira hacia arriba para simular lo que vivió.

ICE sobre el caso Rivera



"En junio de 2018, Rivera fue sancionada a 30 días de segregación disciplinaria por desobedecer a un funcionario, hacer propuestas sexuales y amenazas, por interferir con la seguridad y el orden del centro...", enumeró ICE como respuesta a una de los tantos aislamientos que ordenó contra esta mujer transgénero que intentó suicidarse colgándose con una sábana en su celda durante este periodo de castigo que ICE menciona.

Reconocen también que luego de ese episodio la llevaron al cuarto de observación de suicidas por precaución y orden médica y que luego ella hirió sus rodillas con golpes contra la puerta, dentro de su confinamiento.

"En julio de 2018, Rivera Montero fue consultada si quería salir de la segregación hacia la población general y ella se rehusó... en agosto de 2018, ICE recibió una carta de Rivera Montero solicitando ser localizada con su familia que vive en El Paso (Texas)", escribió ICE.

"Ellos me quisieron sacar del hoyo para ponerme en la población general con los hombres y no con mi comunidad LGBT, con las chicas trasngénero que tienen su espacio aparte en Cibola y yo les dije que me tenían que llevar a donde me corresponde porque tengo derechos y me dejaron ahí encerrada otra vez".

"Yo nunca pedí estar en el SHU".

"Cuando me sacaron de Cibola en agosto, el oficial me mintió y me dijo que me llevaban a un hospital donde iba a estar mejor, fue así como me trasladaron al centro de procesamiento de El Paso. Engañada, yo no recuerdo haber pedido nada, solo pedía que me sacaran del SHU, mi mente ya no estaba bien".

"Yo no tengo familia, no tengo ninguna familia". "En El Paso solo tengo algunos amigos".



LEA MAñANA LA HISTORIA DE JESUS LORENZO AVILA QUIEN NOS HABLA DESDE SU CELDA DE CONFINAMIENTO DONDE SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO

En esta historia participaron: Maryam Saleh (The Intercept), Hannah Rapleye (NBC), Spencer Woodman (ICIJ), como parte del proyecto colaborativo 'Voces solitarias', coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).