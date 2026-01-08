Minnesota (estado) Indignación en el segundo día de protestas en Minneapolis tras muerte de una mujer baleada por ICE La tensión siguió en aumento en la ciudad de Minnesota este jueves, con numerosas protestas por parte de una ciudadanía enojada por la actuación de ICE y la Guardia Nacional estatal preparada para actuar en caso de que fuera necesario.

Video “¡ICE fuera!” multitudes protestan tras la muerte de una madre a manos de ICE en Minneapolis

La tensión era más que evidente este jueves en la ciudad de Minneapolis tras la muerte de una mujer baleada por un agente de ICE durante una redada migratoria: manifestantes expresaron su indignación y hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden, el gobernador exigió que el estado participe en la investigación y las escuelas cancelaron clases como medida de precaución.

Funcionarios estatales y locales volvieron a pedir que los agentes de inmigración abandonaran Minnesota un día después de que un oficial no identificado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara mortalmente en la cabeza a Renee Good, una madre de 37 años originaria de Colorado.

Pero la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo que los agentes no se irán a ninguna parte.

Su departamento ha desplegado más de 2,000 agentes en el área, en lo que dice es su mayor operación de control de inmigración hasta la fecha. Noem dijo que más de 1,500 personas han sido ya arrestadas.

Algunos de los participantes en las protestas de este jueves en Minneapolis fueron detenidos por los agentes. Imagen Tom Baker/AP

Nueva jornada de protestas en Minneapolis y tensión con las fuerzas del orden

Decenas de manifestantes se reunieron temprano este jueves frente a un edificio federal en las afueras de Minneapolis que sirve como base principal de las redadas migratorias.

| Imagen Tom Baker/AP



Gritaron “No más ICE”, “Váyanse a casa ,nazis”, “Renuncien” y “¡Justicia ahora!”, mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza los empujaban hacia atrás desde la puerta, los rociaban con gas pimienta y lanzaban gas lacrimógeno.

“Deberíamos estar horrorizados”, dijo la manifestante Shanta Hejmadi. “Deberíamos estar tristes de que nuestro gobierno esté librando una guerra contra nuestros ciudadanos. Deberíamos salir y decir 'no'. ¿Qué más podemos hacer?”.

Gregory Bovino, el comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que ha sido el rostro visible de las redadas en otras ciudades, caminó a lo largo de la larga fila de agentes, mirando a la multitud mientras los manifestantes le gritaban.

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, llegó a la zona de manifestantes que se congregaban frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis. Imagen Tom Baker/AP



Un hombre exclamó: “¡La Patrulla Fronteriza debería estar en la frontera!”. Muchos activistas intentaron conversar con los agentes y persuadirlos de que el trabajo que estaban haciendo era incorrecto.

Medios locales reportaron la existencia de humo o gas en el aire de la zona de las protestas. Los agentes rociaron algún tipo de agente químico contra manifestantes que se habían reunido frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, lo que hizo que muchos de los protestantes huyeran.

| Imagen Tom Baker/AP



Algunos de los manifestantes llevaban leche, anticipándose a la posibilidad de que fueran afectados por gases lacrimógenos lanzados por los agentes.

"Se siente como si te estuvieras ahogando en el pecho, como si estuvieras tratando de recuperar el aliento. Se te inflaman las fosas nasales. Es una sensación de ardor en el pecho. También es una sensación de ardor en las fosas nasales", describió una periodista de CNN desde el lugar de las protestas.

Una manifestante recibe ayuda tras participar en las protestas en Minneapolis y ser aparentemente rociada con algún tipo de agente químico por las fuerzas del orden. Imagen Tom Baker/AP



En la tarde, una multitud se concentró en el lugar donde fue baleada Good y donde se erigió un pequeño altar en su memoria para participar en una nueva protesta para participar en una nueva vigilia.

Las movilizaciones contra las redadas no se limitaron a Minneapolis, ya que también había convocatorias el jueves en Nueva York, Seattle, Detroit, Washington DC, Los Ángeles, Filadelfia, San Antonio, Nueva Orleans y Chicago. También se programaron protestas en ciudades más pequeñas más adelante esta semana en Arizona, Carolina del Norte y Nuevo Hampshire.

| Imagen Tom Baker/AP

Sigue el enfrentamiento entre autoridades estatales y federales por el tiroteo en Minneapolis

Las autoridades estatales de Minnesota esperaban trabajar con el FBI en la investigación del tiroteo. Pero la Oficina de Aprehensión Criminal del estado (BCA) dijo este jueves que el gobierno de Donald Trump cambió de rumbo el miércoles y les prohibió participar.

“Sin acceso completo a las pruebas, testigos e información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que la ley de Minnesota y el público exigen. Como resultado, la BCA se ha retirado con renuencia de la investigación”, dijo el superintendente Drew Evans, titular de la BCA, en un comunicado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió que se permitiera al estado participar, ya que sería la única forma en que la población podría confiar en sus hallazgos. Afirmó que sería “muy, muy difícil para los habitantes de Minnesota” aceptar que una investigación que excluye al estado fuera a ser justa.



“Y lo digo porque personas en posiciones de poder ya han emitido juicios, desde el presidente hasta el vicepresidente y Kristi Noem, y han dicho cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”, señaló Walz.

El gobierno federal mantiene que ICE disparó en defensa propia, porque la mujer supuestamente usó su camioneta como "un arma letal" e intentó atropellar a los agentes que le habían ordenado que bajara del vehículo.

Pero las autoridades locales y estatales rechazan rotundamente dicha versión y la calificaron de completamente falsa.

En videos grabados por testigos, se observa más bien cómo la mujer desvió la dirección de su auto para, aparentemente, esquivar y no dañar al agente que estaba frente a ella. No se llega a ver en las imágenes si llegó a impactar contra el agente, que según la Casa Blanca fue herido y dado de alta el mismo día.

| Imagen Tom Baker/AP



Cuando se preguntó a Noem si el estado sería incluido, la secretaria de Seguridad Nacional dijo que las autoridades de Minnesota “no tienen ninguna jurisdicción en esta investigación”.

El gobernador Walz, por su parte, volviió a insistir que la Guardia Nacional estatal "está preparada en caso de ser necesaria" para apoyar a las fuerzas del orden locales ante el aumento de la tensión en la ciudad.

"Siguen preparadas en caso de ser necesarias para ayudar a mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas", dijo en un comunicado, aunque felicitó a la población por haber sabido "afrontar este momento".

"Tenemos motivos de sobra para creer que la paz se mantendrá", vaticinó.

