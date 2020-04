¿Puedo renovar mi visa de turismo?¿Tengo que pagar la cuota? Respondemos tus preguntas de inmigración durante el coronavirus

Decenas de usuarios han escrito correos electrónicos a la redacción de Univision Noticias con una preocupación que se repite a diario. “Mi hijo tiene vuelo a Colombia el 30 de abril y su visa B1/B2 vence el 10, ¿qué debemos hacer?”, pregunta Diana. “Estoy en San Francisco y no puedo salir porque no hay vuelos”, dice Renny. Ángela, por su parte, quiere saber si para renovar el permiso de estadía tiene que pagar los $455 ($370 del formulario I-539 más $85 por la toma de huellas digitales biométricas) que exige el servicio de inmigración. “Ya no me queda dinero debido a esta emergencia”, indica.