El servicio de inmigración se queda sin dinero, pide fondos al Congreso y anuncia que aumentará tarifas

La USCIS precisó además que, “es importante destacar que esta propuesta de financiación protege a los contribuyentes estadounidenses al no aumentar el déficit y exigir que devuelva el dinero al Tesoro de Estados Unidos".

Las pérdidas

Voces en desacuerdo

Abogados y activistas no comparten la mayoría de los argumentos señalados por la USCIS e indican que la pandemia no originó la crisis presupuestaria que se está viendo, sino que la aceleró y que ésta se debe a un cúmulo de medidas antiinmigrantes que el propio gobierno ha venido implementando desde enero de 2017.

También señala que este nuevo sistema no solo encareció el trámite, sino que “aumentó los rechazos y complicó el proceso. Hoy en día no solo gastan más en algo que antes era sencillo, sino que están llevando demasiado tiempo”.

“Están exagerando”

“Claro que han decaído dramáticamente los trámites de inmigración, pero por muchas razones, no solo la pandemia”, dijo. “Está la pérdida de empleos y se ingresos, la incertidumbre respecto a cuándo se reabrirá el país, el cierre de oficinas desde el 18 de marzo, pero también por las políticas antiinmigrantes como la nueva regla de carga pública que se activó en febrero”.

“La pandemia es una excusa”, apuntó. “Fue el miedo sembrado por el gobierno lo que hizo que entre menos dinero a las arcas de la USCIS. Ahora ellos se están aprovechando del coronavirus para pedirle al Congreso más dinero por hacer un trabajo que no están haciendo”.

EL abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix (Arizona), dijo que “la pandemia también le ha pasado factura a la USCIS y desgaste. Tienen gente enferma, han tenido que subcontratar y disminuido su capacidad. Como público no queremos que pare de hacer su tarea, eso sería devastador”, indicó.

Anuncio de aumento

Por ahora la USCIS no ha publicado datos que avalen la disminución de las solicitudes a causa de la pandemia. El diario The New York times dijo que un funcionario que habló bajo condición de anonimato indicó que el personal había sido notificado recientemente de que la agencia estaba corta de fondos “debido al bajo número de nuevas solicitudes".