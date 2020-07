El gobierno de Trump permitirá a beneficiarios de DACA renovar permisos por un año mientras revisa el programa

Poco antes del anuncio, hecho a través de una conferencia telefónica este martes, un funcionario del gobierno había anticipado que el programa permitiría a los dreamers renovar los amparos de sus deportaciones por un año y no dos como lo estipulan los reglamentos de DACA.

Durante la conferencia, la Casa Blanca dijo que las renovaciones se harán caso por caso, no se otorgarán permisos de viaje y no se aceptarán nuevas solicitudes. Un funcionario reiteró que los dreamers podrán renovar sus permisos de trabajo por un año y que la revisión de los documentos de cancelación presentados en 2017 por la entonces secretaria interina el DHS, Elaine C. Duke, "llevará tiempo".