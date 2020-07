Gobierno sigue sin procesar nuevas solicitudes de DACA a casi 40 días de fallo de la Corte Suprema

En una decisión 5-4, los magistrados dictaminaron que el primer intento del gobierno de Donald Trump de terminar el programa, el 5 de septiembre de 2017, fue ilegal, decisión que lo mantiene vigente, incluso para proteger de la deportación a soñadores que no han solicitado el amparo.

Pero 39 días después del dictamen estas peticiones no están siendo procesadas, situación que afecta a unos 300,000 jóvenes que llegaron antes de cumplir los 16 años al país y se les conoce como dreamers, señala un informe del Center for American Progress .

Crecen las preocupaciones

“Mañana se cumplen 40 días del fallo de la Corte Suprema y hasta este momento no hemos recibido ninguna explicación ni información por parte de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) sobre nuevas solicitudes”, dice José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD). “Cuando la Corte emitió el fallo el 18 de junio, hace mas de 1 mes, abrió la puerta para que el programa se mueva hacia atrás aceptando nuevas aplicaciones. Pero eso todavía no se pone en marcha”.