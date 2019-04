El director interino del DHS reconoce que la separación de familias "no vale la pena"

McAleenan también subrayó que Trump no tiene no planea volver a poner en práctica la separación de familias , contradiciendo informaciones en sentido contrario de medios como CNN.

El sustituto de Nielsen sostuvo que no hará nada ilegal y no cerrará la frontera. Respondía así a la información publicada por The New York Times , según la cual Trump le había ofrecido un perdón presidencial si cerraba la frontera y, por ello, se enfrentaba a algún tipo de consecuencia legal.

"No voy a hacer nada que infrinja la ley. Soy un funcionario de la ley", dijo McAleenan. "Se me pidió que desempeñara este papel, y lo llevaré a cabo, con un enfoque total en mis obligaciones legales. Dicho esto, nunca me han pedido, nunca se me ha sugerido que haga nada ilegal por parte del presidente o alguien más. Y no lo haría", remachó.