Trump separó en la frontera a miles de niños más de lo reconocido por el gobierno, según reporte

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump en la frontera. Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido : el informe habla de miles, aunque no da un dato preciso.

El 26 de junio el juez federal Dana Sabraw, tras una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), determinó que las autoridades estadounidenses no pueden separar a las familias que están cruzando la frontera ilegalmente y ordenó que se trabaje para volver a reunificarlas.

Más datos del reporte

Según los datos del tribunal, fueron contabilizados 2,654 niños separados de sus padres que se cree que la ORR tuvo bajo su cargo, pero ahora se estima que esa dependencia pudo haber tenido otros 946 niños adicionales que tuvieron “algún indicio de separación” de acuerdo con una o más fuentes o bases de datos utilizadas para compilar la lista certificada, pero no cumplieron con todos los criterios de inclusión en ese momento”, detalla el reporte.

“Entre julio y diciembre de 2018, el personal de la ORR recibió nueva información que indica que algunos niños que habían estado bajo su cuidado hasta el 26 de junio de 2018, y que ORR no había incluido en la lista certificada, de hecho habían sido separados de sus padres”, subraya el reporte.

La separación forzada

A los inmigrantes indocumentados que entraban al país por zonas no autorizadas en la frontera, les formularon cargos. Mientras enfrentaban procesos en cortes criminales, el gobierno les arrebató a sus hijos y los envió al cuidado del HHS. Una vez los padres finalizaron sus procesos, cuando fueron en busca de sus pequeños muchos de ellos no los encontraron, ya sea por desconocimiento del sistema o porque el gobierno no les proporcionó la información necesaria para recuperarlo.