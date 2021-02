Bajo presión, EEUU comienza este viernes a procesar a los solicitantes de asilo varados en México

Iriany Poyo, 25 años, está entre ellos. Desde hace un año y tres meses vive en Nogales con su esposo y sus tres niños: uno de ocho años, uno de cuatro y un bebé de apenas cuatro meses que nació en México durante esa larga espera y no entró en la petición de asilo inicial; ahora no saben qué pueda pasar con él.

El pasado 11 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que comenzaría la primera fase del procesamiento para quienes tienen casos abiertos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM). Una vez registrados, la agencia explicó que daría información adicional para definir la fecha y lugar en el que los solicitantes de asilo tienen que presentarse. "No deben tomar ninguna acción en este momento, deben quedarse donde están en espera de nuevas instrucciones", advirtió el DHS en un comunicado que fue traducido al español y en el que resaltan que la frontera no está abierta. "Pronto anunciaremos un proceso de registro virtual al que se podrá acceder desde cualquier lugar".

A Iriany y a su familia les llegó un mensaje de texto con la información sobre el inicio del proceso de registro, que justo arranca este viernes. Es a través de una página de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la conecta.acnur.org. Pero hasta el 19 de enero no pueden acceder para introducir ningún dato. "Aún no deben viajar a la frontera", aseguran. "No se dejen engañar por personas que dan información falsa porque pueden poner su vida en peligro. Solo confíen en fuentes oficiales de información", se lee.

¿Qué va a pasar?

"No hay más información, no hay más indicaciones de qué va a pasar después de que se inscriben", explica Goodwin en su cuenta de Instagram, a través de la que ha actualizado la información sobre los pasos que vienen para estos migrantes y que se va enterando a través de ACNUR.

La abogada precisa que hay datos falsos circulando en las redes sociales: "No queremos que se engañen, no hay que tener affidavit o sponsor para entrar a EEUU. Por seguro les puedo confirmar que no es necesartio tener ningún tipo de affidavit, ningún tipo de declaración, formulario I-864, comprobante de ingresos, impuestos. Lo que sí va a necesitar es su dirección, a dónde va a ir a vivir en EEUU y el teléfono, no más, no se deje engañar. Sé que hay personas que pueden tomar ventaja de ustedes".