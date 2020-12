Madres en trabajo de parto expulsadas, menores deportados solos: las víctimas recurrentes del programa 'Quédate en México'

Un reporte divulgado este miércoles por la organización Human Rights First expone numerosas denuncias de la violencia que enfrentan las mujeres embarazadas y los menores no acompañados, que siguen siendo víctimas de los carteles pero también de los agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos.

Una de ellas ocurrió en abril de 2020: dos niños hondureños fueron expulsados a México a mitad de la noche junto a su madre embarazada, que justo tenía contracciones e imploraba que no la devolvieran al país en el que había sido violada en varias ocasiones. "Los agentes de las Patrulla Fronteriza cerca de Nogales, Arizona, ignoraron las súplicas de la mujer para que no la devolvieran a México (..) y la familia fue expulsada inmediatamente. Les dijeron que buscara protección en México", se lee en el documento titulado 'Una desgracia humanitaria: Estados Unidos sigue bloqueando y expulsando ilegalmente al peligro a los refugiados'.

A eso se suma la crueldad y el oportunismo con que operan los grupos delictivos en las ciudades fronterizas. Hasta el 15 de diciembre de 2020, Human Rights First reportó 1,310 incidentes de asesinatos, violaciones, secuestros, torturas y agresiones a migrantes bajo PPM: 317 de las víctimas son niños que vivieron intentos de rapto o fueron raptados. Y estas cifras de seguro son más altas, pero las víctimas prefieren no denunciar por temor a sufrir represalias de sus victimarios.

Expulsados en solitario

El informe estima que hasta septiembre de 2020 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha expulsado del país al menos a 8,800 menores no acompañados que buscaban asilo u otras formas de protección . Hasta noviembre, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) cree que son 14,000 los menores no acompañados que han sido echados bajo el argumento de que la frontera y las cortes siguen cerradas por la pandemia.

"Estas expulsiones (...) ponen a los niños en riesgo de persecución, secuestro, abuso y explotación", reclama Human Rights First. Cuentan que al menos 2,200 han sido devueltos en avión a El Salvador, Guatemala y Honduras, sus países, de los que venían huyendo. Otros 6,500 han sido enviados a México, aún cuando no son mexicanos. Sobre esto, la organización pone varios ejemplos.

En tiempos de covid-19

Exponen que incluso ha habido niños de ocho meses de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza hasta por 18 días en instalaciones que no tienen las condiciones básicas para resguardar a los menores. "En la estación de Westlaco hay reportes de que no tienen acceso a jabón o a alcohol en gel para las manos y que no se respeta el distanciamiento social", se lee.

Un niño de ocho años que estaba en custodia bajo estas condiciones y que desconocía dónde se encontraba su madre, aseguró: "Me siento muy solo, hace mucho frío, siempre hace mucho frío. No me han dado una mascarilla nueva, la que tengo está sucia por dentro. Creo que mucha gente aquí se enfermerá de covid-19. Eso me da mucho miedo".