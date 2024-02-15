Audiencia en Texas para analizar si la SB 4 entra en vigor en marzo: ¿de qué se trata la ley?

Video Más de 40 alcaldes piden que extiendan automáticamente los permisos de trabajo de inmigrantes

Los abogados del estado de Texas y del gobierno federal presentarán argumentos orales este jueves en la corte Federal de Distrito del distrito oeste de Texas, en Austin, que decidirá el futuro inmediato de la ley SB4, que castiga severamente la entrada y permanencia ilegal a Estados Unidos.

Los equipos legales tanto de los defensores de la legislación como de los detractores, encabezados por abogados del Departamento de Justicia (DOJ), expondrán ante el juez David A. Erza los alegatos correspondientes respecto a si las policías estatales y municipales de Texas tienen autoridad para arrestar a personas sospechosas de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

Cabe señalar que la permanencia indocumentada en territorio estadounidense constituye una falta de carácter civil no criminal.

“Nosotros tenemos la esperanza de que el tribunal frenará la entrada en vigor de esta ley por los daños que va a causar a nuestra comunidad, no solo indocumentados, sino también residentes legales y ciudadanos americanos”, dice Rogelio Núñez, director ejecutivo del Proyecto Libertad en Harlingen, sur de Texas.

La SB 4 está programada para entrar en vigor el 5 de marzo. “Pero ya existe evidencia que los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) están parando gente bajo sospecha de infracción de tránsito y luego buscan que más hay aparte de eso. Y les están poniendo cargos criminales por intento de contrabando para poderlos criminalizar”, dio el activista.

Núñez dijo además que “los meten presos y los procesan para castigarlos y después poderlos deportar. Las sanciones son severas, por eso es importante que esta ley sea detenida”.

La demanda contra la SB4

El 3 de enero, poco más de dos semanas después que el gobernador Greg Abbott (republicano) promulgara la SB4, el gobierno de Joe Biden, por intermedio del Departamento de Justicia, demandó la SB4.

"Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración", afirmó el DOJ en la demanda. “Sus esfuerzos, a través de la SB4, interfieren con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos”.

Días antes de la demanda, Abbott, en abierto desafío al gobierno federal, publicó en su cuenta de la red social X que la Administración Biden “no sólo se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses actuales, sino que ahora quiere impedir que Texas haga cumplir las leyes contra la inmigración ilegal”.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y grupos de derechos civiles, entre ellos la unión Americana de Libertades civiles (ACLU), presentaron en diciembre una demanda similar en contra de la SB4 alegando que la nueva ley legislación se trata de una “extralimitación inconstitucional”.

De qué se trata la SB4

La polémica Ley SB4 de Texas fue aprobada en 2017 y modificada en 2023. La legislación original impide que el gobierno local y los jefes de policía instruyan a sus agentes individuales que se concentren en delitos de alta prioridad y que no acosen a los miembros de la comunidad sobre su estatus migratorio, explica la ACLU.

Pero los cambios hechos en la 4ta Sesión Especial del 2023 por la Asamblea Legislativa, convocada por el gobernador Abbott, ahora es más difícil a los gobiernos locales y jefes de policía locales garanticen que los agentes individuales no actúen en base a prejuicios raciales o discriminación ilegal.

En resumen, ACLU dice que la SB4 “es una ley de Texas que obliga a los gobiernos locales y agencias de ley a realizar el trabajo de agentes de inmigración”. Y que la nueva ley que entra en vigor en marzo “sanciona a los oficiales locales que elijan dar prioridad a la seguridad de sus comunidades en lugar de a los planes antiinmigrantes de políticos, desvía valiosos recursos locales de la comunidad para servir las necesidades del gobierno federal, deteriora la confianza en las agencias de ley, y conduce a las víctimas y testigos de crímenes a las sombras, haciendo que todos estemos menos seguros”.

A pesar de las advertencias de castigos mencionadas en la legislación estatal, ACLU dice que “las autoridades locales todavía pueden tomar sus propias decisiones sobre cuándo y cómo apoyar a las autoridades federales de inmigración, y no enfrentarán penalizaciones por rechazar solicitudes de apoyo a agentes de inmigración”.

Agrega que los agentes de la ley “aún pueden preguntar sobre el estatus migratorio, de manera opcional, pero solamente pueden hacerlo durante detenciones y arrestos legales”. Y que los agentes de la ley “no pueden detener a alguien con el único propósito de cuestionarlo sobre su estatus migratorio”.

Además de otorgar poderes extraordinarios a las policías locales para detener a extranjeros bajo sospecha de estar indocumentados en Estados Unidos, la SB4 también autoriza a los jueces de Texas, que no están capacitados en las leyes de inmigración y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir, a ordenar la expulsión de un individuo sin el debido proceso migratorio y antes de que tenga la oportunidad de buscar protección humanitaria.

¿Tienes derecho los indocumentados en Texas?

“Sí”, aseguran los abogados de la ACLU. Y detallan cuáles son: