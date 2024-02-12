Servicio de inmigración asegura que los trámites ahora son más rápidos: ¿es cierta esa afirmación?

Video USCIS logra reducir en un 15% los retrasos en trámites migratorios: estas son las cifras claves

A pesar de que tiene acumulados unos 10 millones de casos, el servicio de inmigración asegura que las políticas implementadas en los últimos dos años están dando resultados: los trámites de al menos 25 servicios clave se demoran menos tiempo. Y la agencia federal promete que en 2024 seguirá acortando la brecha.

Uno de los trámites más afectados por las demoras, sobre todo durante y después de la pandemia del covid-19 fue la ciudadanía, proceso que se lleva a cabo por medio del formulario N-400 de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

En junio de 2022, Univision Noticias reportó que USCIS en algunas de sus oficinas se demoraba hasta 24 meses en procesar y adjudicar una petición, tal el caso de las instalaciones ubicadas en Christiansted, Virginia. O que en promedio la totalidad de oficinas tardaban unos 14.6 meses en procesar los formularios N-400, equivalente a 584 días.

Veinte meses más tarde, el panorama es otro, de acuerdo con los recientes datos publicados por la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El personal de USCIS ha trabajado incansablemente durante el pasado año para cumplir la promesa de Estados Unidos como una nación de bienvenida y posibilidades al reducir la acumulación de casos, mejorar la experiencia del cliente, atender las necesidades humanitarias y fortalecer la inmigración basada en el empleo”, dijo la agencia.

Por su parte, Ur M. Jaddou, directora de USCIS; dijo que la agencia había completado “un número récord de casos (en 2023)” y que había “respondido a crisis emergentes en todo el mundo con ayuda humanitaria esencial”, además de “implementado soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente y reducir la acumulación de casos”.

Según el reporte de USCIS, en el año fiscal 2023 “recibió 10.9 millones de casos nuevos y completó más de 10 millones de casos pendientes”. Y que ambos niveles se tratan “de los más altos en la historia de la agencia”.

Cuánto se demoraba la ciudadanía en 2022

La agencia señala que en marzo de 2022 estableció nuevas metas de tiempo de ciclo interno para 25 formularios con el fin de dirigir los esfuerzos de reducción de acumulación de casos de la agencia. Entre ellos el de ciudadanía (formulario N-400).

Ese año, por ejemplo, Univision Noticias reportó las siguientes demoras:

Oficina de Christiansted: 24 meses

Oficina de Seattle: 19 meses

Oficina de Nueva Orleans: 18.5 meses

Oficina de Atlanta: 18.5 meses

Oficina de Houston: 17.5 meses

Oficina de Brooklyn: 17 meses

Oficina de Jacksonville: 17 meses

Oficina de Minneapolis: 16.5 meses

Oficina de San Francisco: 16.5 meses

Oficina de Los Ángeles: 16 meses

Oficina de Salt Lake City: 16 meses

Oficina de El Paso: 13 meses

Oficina de Helena: 10 meses

Veinte meses después, el panorama es totalmente distinto. USCIS reporta que el trámite del formulario N-400 en el año fiscal 2022 en promedio era de 7.5 meses y en el año fiscal 2023 se redujo a 5.7 meses, una disminución de la espera del 24%.

Abogados aplauden, pero dicen que falta mucho

Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias reconocen que en varios de los trámites que ofrece USCIS ha habido mejoras, pero los tiempos no se han reducido en algunos trámites claves como el permiso de trabajo y los perdones humanitarios.

“En el caso de la ciudadanía, formulario N-400, ahora vemos que las esperas varían entre 6 y 8 meses”, dice Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California. “Hace uno o dos años las esperas eran de más de un año, en algunos casos dos. Pero a finales de 2016 en promedio no se tardaba más de 4 a 6 meses”, indica.

Gálvez también reconoce cambios en “las respuestas” que brinda la agencia cuando se hacen consultas. “Responden más rápido a preguntas sobre casos. Quizás no se vea todavía que sean más rápido en procesas los casos con dudas, pero hay una intención de responder más rápido a peticiones, sobre todo cuando un abogado llama a la agencia por un caso en particular”.

Una de las mejoras clave citadas por Gálvez corresponde a las huellas digitales biométricas. “Si al cliente ya le tomaron las huellas, ya no es necesario repetirlas en otra fase de un trámite. Utilizan las que tienen almacenadas. Eso ahora mucho tiempo”, explicó.

Pero Gálvez dijo que, lamentablemente, hay algunos trámites que no se han visto beneficiados por las mejoras en los tiempos de procesamiento, “la renovación de los permisos de trabajo y el trámite del perdón humanitario 601 y 601-A. Se tardan años en ser aprobados y otorgados”. El perdón 601 se utiliza para poder salir del país en busca de la residencia y evitar el pero de la Ley del Castigo o Ley de los 10 años.

Para Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, “si hay mejoras, pero son leves y selectivas. Sobre todo, en casos limpios, pero falta mucho camino por recorrer”.

En cuanto a las mejoras en el trámite de ciudadanía, Barrón dijo que “es obvio, este año hay elecciones presidenciales”. Pero al igual que Gálvez, citó las largas esperas que se registran en los perdones humanitarios y los permisos provisionales que gestionan titulares de TPS y DACA.

Los nuevos tiempos de procesamiento

USCIS dijo que las políticas implementadas desde 2022 han permitido establecer nuevos tiempos de procesamiento en al menos 25 tipos de formularos. Estos son los principales servicios favoridos:

