Wisconsin (estado) Republicanos de Wisconsin buscan forzar la renuncia o llevar a impeachment a la jueza hallada culpable de ayudar a un inmigrante Los republicanos de Wisconsin amenazan con destituir a la jueza Hannah Dugan si no renuncia tras su condena por obstrucción. Digan fue hallada culpable luego de que distrajo a agentes federales que querían arrestar a un inmigrante en el juzgado del condado de Milwaukee.

Video Revelan el video de la jueza de Milwaukee acusada de obstruir una detención de ICE

Los republicanos de Wisconsin amenazaron el viernes con destituir a la jueza Hannah Dugan si no dimite inmediatamente, después de haber sido condenada por obstrucción por ayudar a un inmigrante a evadir a los agentes federales que intentaban capturarlo.

El presidente de la Asamblea, Robin Vos, y el líder de la mayoría, Tyler August, ambos republicanos usaron como excusa legal un dictamen jurídico emitido en 1976 por el entonces fiscal general Bronson La Follette, según el cual un senador estatal perdía su escaño en el momento en que era condenado por un delito grave.

"Los habitantes de Wisconsin merecen saber que su poder judicial es imparcial y que la justicia es ciega", afirmaron Vos y August en una declaración conjunta. "La jueza Hannah Dugan no es ninguna de las dos cosas, y su privilegio de servir al pueblo de Wisconsin ha llegado a su fin", dijeron.

En abril, los fiscales federales acusaron a la jueza de distraer a los agentes federales que intentaban arrestar a un inmigrante mexicano fuera de su sala y de sacar al hombre por una puerta privada. Un jurado la declaró culpable de obstrucción grave el jueves por la noche, tras un juicio de cuatro días.

Dugan se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciada, aunque los jueces federales tienen la facultad de reducirla. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

La Constitución de Wisconsin prohíbe a los delincuentes condenados ocupar cargos públicos. La Comisión Judicial del estado, que disciplina a los jueces estatales, y el juez principal del condado de Milwaukee, Carl Ashley, jefe de Dugan, no han respondido a las preguntas formuladas el viernes sobre cuándo quedará oficialmente vacante el cargo de Dugan.

Según la legislación estatal, la vacante no se produce hasta que se dicta sentencia contra el titular del cargo condenado.

El equipo de defensa de Dugan no ha respondido a un mensaje en el que se le solicitaba su opinión.

Lucha política por el caso de Dugan

El caso contra Dugan se desarrolló en un contexto de agitación política por la drástica campaña contra la inmigración del presidente Donald Trump. Los demócratas insistieron en que la administración estaba tratando de utilizar a Dugan como ejemplo para frenar la oposición judicial a la operación. La administración de Trump tildó a Dugan de jueza activista y publicó fotos de ella siendo esposada.

La fiscal general Pam Bondi dijo el viernes en sus redes sociales que "NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY", y añadió que "nadie puede obstruir la labor de las fuerzas del orden en el cumplimiento de sus funciones básicas".

Y reiteró que el Departamento de Justicia respaldará las actuaciones de las fuerzas de seguridad en materia migratoria.

En su juicio Dugan nunca subió al estrado. Steve Biskupic, su abogado principal, dijo que no entendía cómo el jurado había podido llegar a un veredicto dividido, ya que los elementos de ambos cargos eran muy similares. Se espera que su equipo apele el veredicto.

Una coalición de 13 grupos de defensa, entre los que se encuentran Common Cause Wisconsin y la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin, afirmó que "los tribunales superiores deben revisar cuidadosamente las graves cuestiones constitucionales que plantea este caso sobre el debido proceso, la autoridad judicial y la extralimitación federal".

El Democracy Defenders Fund, un grupo que dice trabajar para defender "los fundamentos de nuestra democracia", envió un correo electrónico para recaudar fondos poco después de que se dictaran los veredictos con el fin de ayudar a cubrir los gastos legales de Dugan.

"Este caso está lejos de haber terminado", dijo el presidente ejecutivo del grupo, Norm Eisen, en el correo electrónico. "Los tribunales superiores tendrán la oportunidad de determinar si este proceso judicial ha traspasado los límites que protegen al poder judicial de la extralimitación del ejecutivo".

Camino legal cuesta arriba para Dugan

John Vaudreuil, exfiscal federal en Madison, afirmó que Dugan se enfrenta a una ardua lucha para revocar el veredicto. Los tribunales de apelación suelen considerar las pruebas desde la perspectiva más favorable al gobierno.

A Vaudreuil no le sorprendió ver un veredicto dividido, ya que, según él, es probable que el jurado considerara que ella intentó deliberadamente "echar arena en los engranajes", pero no llegó a ocultar al inmigrante en el sentido general de la palabra, como por ejemplo escondiéndolo en su casa.

"Los dos cargos les dieron dos formas diferentes de ver las pruebas", afirmó.

Vaudreuil dijo que espera que la jueza federal Lynn Adelman fije una fecha para la sentencia en los próximos días, pero que esta podría tardar meses en dictarse, ya que el gobierno necesita tiempo para examinar los antecedentes de Dugan para elaborar un informe previo a la sentencia.

El 18 de abril, los agentes de inmigración acudieron al juzgado del condado de Milwaukee tras saber que Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, había vuelto a entrar ilegalmente en el país y que tenía previsto comparecer ante Dugan para una audiencia en un caso de agresión estatal.

Dugan se enfrentó a los agentes fuera de su sala y los dirigió a una oficina aparte. Después de que los agentes se marcharon, condujo a Flores-Ruiz y a su abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron a Flores-Ruiz en el pasillo, lo siguieron hasta el exterior y lo arrestaron tras una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció en noviembre que había sido deportado.

