Kilmar Ábrego García El caso de Kilmar Ábrego García: jueza extiende orden que impide que ICE lo detenga y deporte La deportación y detención equivocada de Kilmar Ábrego García en una cárcel para terroristas de El Salvador, conocida como el Cecot, se han convertido en uno de los casos más visibles de la campaña antiinmigrante del presidente Donald Trump.

Una jueza federal cuestionó este lunes si se puede confiar en que los funcionarios del gobierno de Donald Trump cumplan con una orden suya que les impide detener por motivo migratorio o deportar a Kilmar Ábrego García.

La jueza de distrito Paula Xinis enfatizó que Ábrego García ya fue deportado sin autoridad legal en una ocasión y dijo estar perdiendo la paciencia con los argumentos erróneos que el gobierno lleva ante su corte. "¿Por qué debería darle a los demandados el beneficio de la duda?, cuestionó en referencia a los abogados del gobierno.

La deportación y detención equivocada de Ábrego García en una cárcel para terroristas de El Salvador, conocida como el Cecot, se han convertido en uno de los casos más visibles de la campaña antiinmigrante de Trump. El gobierno inicialmente se opuso a devolverlo a Estados Unidos, pero eventualmente debió acatar una determinación de la Corte Suprema.

Volvió a suelo estadounidense en junio y rápidamente afrontó una orden de arresto por un caso de presunto tráfico de personas en Tennessee.

Xinis ordenó que Ábrego García fuese liberado de la custodia de autoridades migratorias el 11 de diciembre, tras hallar que el gobierno no cuenta con un plan viable para deportarlo. A esa decisión le siguió al día siguiente una orden de restricción temporal para impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detenga otra vez.

El objetivo de la audiencia de este lunes era determinar si se debía levantar esa orden de restricción temporal que impide una nueva detención por parte de ICE.

Kilmar Ábrego García a su llegada el 22 de diciembre de 2025 a la corte de distrito de Maryland. Imagen Stephanie Scarbrough/AP

El caso "extremadamente irregular" de Kilmar Ábrego García

La audiencia una vez más evidenció la complejidad de algunos procesos migratorios. Sobre todo cuando la jueza trató de obtener información sobre el estatus del caso de Ábrego García. "Estoy intentando saber si habrá algún procedimiento para su remoción", dijo en un momento al abogado del gobierno. "No me has dicho qué harán después".

Por ahora, Xinis dejó vigente la orden de restricción temporal, lo que debería evitar que Ábrego García sea detenido y removido del país por ICE.

"Esta es una situación extremadamente irregular y extraordinaria", dijo la jueza.

Ábrego García llegó al tribunal de Maryland con su esposa y equipo legal. Allí fue recibido por personas que le brindaron apoyo. Dentro de la corte, él se sentó con al menos media docena de abogados, mientras que por el lado del gobierno había solo uno.

Antes de ser liberado en diciembre, Ábrego García había permanecido desde agosto en un centro de detención de inmigrantes. Durante ese tiempo, el gobierno dijo que lo deportaría a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia. Pero no mostró esfuerzo alguno en deportarlo al único país con el que estuvo de acuerdo el inmigrante: Costa Rica.

Xinis en un momento acusó al gobierno de decir de forma engañosa que Costa Rica no estaba dispuesta a recibirlo.

"La persistente negativa (del gobierno) de reconocer a Costa Rica como una opción de remoción viable, sus amenazas de enviar a Ábrego García a países de África que nunca aceptaron recibirlo y su representación engañosa a la corte de que Liberia era el único país disponible para Ábrego García reflejan que, sea cual sea el propósito detrás de esta detención, no era el propósito básico de una remoción pertinente a un tercer país", escribió la jueza.

Los abogados del inmigrante reiteraron este lunes en corte que él estaba preparado para irse a Costa Rica "hoy".

El gobierno intenta deportarlo sin que su juicio criminal en Tennessee tenga una sentencia. Alegan que el salvadoreño de 30 años representa un peligro para la comunidad e insisten en que es miembro de la pandilla MS-13, que fue catalogada como una organización terrorista por Trump. Sin embargo, tanto Ábrego García como sus abogados y su familia niegan estas vinculaciones con la banda centroamericana.

