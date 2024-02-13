CBP aclara por qué se habla de la exorbitante suma de 64 millones de supuestos solicitantes de asilo

Video Más de 40 alcaldes piden que extiendan automáticamente los permisos de trabajo de inmigrantes

La oficina encargada de vigilar la frontera y dar admisión a extranjeros por los distintos puertos de entrada a Estados Unidos dijo que el acumulado de más de 64 millones de peticiones de asilo a través de la aplicación CBP One, no se trata de la existencia de más de 64 millones de peticionarios, sino que muchas de esas peticiones fueron presentadas por las mismas personas hasta que fueron seleccionadas y recibieron una Notificación de Comparecencia (NTA) para presentarse en un puerto de entrada autorizado.

“El número acumulado de solicitudes no representa individuos únicos”, dijo a Univision Noticias un portavoz de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), agencia encargada de administrar la aplicación móvil CBP One, una herramienta activada por el gobierno de Joe Biden en enero del año pasado para que aquellos extranjeros que no tienen visa un parole humanitario para entrar al país, pidan una cita para cualquier programa legal vigente, entre ellos asilo.

Un reporte de la cadena CBS el lunes aseguró que, en el primer año de vigencia del CBP One, los inmigrantes desde México “han realizado más de 64.3 millones de peticiones de asilo, de acuerdo con documentos de la agencia.

El acceso a la aplicación CBP One se lleva a cabo a través de dispositivos móviles. En la primera etapa del programa el gobierno procesaba unas cuantas solicitudes diarias, pero en la actualidad otorga 1,450 citas diarias en algunos puertos de entrada autorizados en la frontera entre Estados Unidos y México.

Por qué se habla de más de 64 millones

CBP explicó a Univision Noticias que “las citas se conceden diariamente a partir de solicitudes presentadas el mismo día”. Y que, debido a la cuota diaria de citas aprobadas, quienes buscan una oportunidad de presentarse en un puerto fronterizo para entrar a Estados Unidos “envían una nueva solicitud cada día hasta conseguir una cita”.

“Esto significa que una familia de cinco personas, por ejemplo, que solicitó una cita diariamente durante un mes antes de conseguirla, representa unas 150 solicitudes en total”, dijo un portavoz.

La fuente indicó además que, en el caso de los inmigrantes no mexicanos de CBP One, “actualmente están obteniendo una cita y presentándose en un punto de entrada después de un tiempo de espera promedio de 8 semanas desde su solicitud inicial”.

“Durante este tiempo, las personas generalmente envían solicitudes únicas cada día. Esto es consistente con el diseño del sistema”, aseguró.

CBP dice que la herramienta está funcionando

En cuanto a los resultados obtenidos con la puesta en marcha de la herramienta, CBP dijo que la aplicación que permite programas citas de CBP One “mejora nuestra seguridad fronteriza al proporcionar un proceso ordenado que mejora nuestra capacidad de examinar e investigar a los no ciudadanos en los puertos de entrada”.

Aseguró además que “debido a que permite a los no ciudadanos solicitar citas directamente, elimina a los contrabandistas”. Y que el dato más importante “es que CBP One permite programar 1,450 citas diarias en 8 puertos de entrada, y desde su lanzamiento, en enero de 2023, más de 400,000 personas se han presentado de forma segura y ordenada”.

“Los extranjeros que no utilizan CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada o una vía legal, están sujetos a la regla de elusión de vías legales, que supone que no son elegibles para asilo, con excepciones limitadas”, precisó la agencia a Univision Noticias.

Respecto al procedimiento que enfrenta un extranjero al recibir una NTA y se presenta en uno de los puertos fronterizos autorizados, CBP dijo que las citas están disponibles con 21 días de antelación. “Si es factible, los puertos podrían utilizar carriles exclusivos para personas con diferentes tipos de documentos de viaje o bien para aquellos sin documentos de viaje”. Y que puertos de entrada “podrían contar asimismo con carriles exclusivos para aquellos con citas de CBP One”.

Respecto al procesamiento, indica que “a su llegada a un puerto de entrada, los oficiales de CBP inspeccionan y evalúan a todas las personas para determinar la disposición de procesamiento apropiada”. Y aclara que CBP “no adjudica solicitudes de asilo”.

Dijo además que “las personas a quienes se emite una notificación de comparecencia y a quienes luego se someta a un proceso de deportación, tendrán la oportunidad de solicitar ayuda (asilo u otro tipo de protección inclusive) ante un juez de inmigración”.

La agencia federal detalló además que “a las personas sometidas a un proceso expedito de expulsión que expresen temor de persecución o tortura o bien temor de regresar a su país, o que indiquen su intención de solicitar asilo, se las remitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para una entrevista sobre temor creíble”.

Cuántas peticiones únicas hay en total

Nadie lo sabe. CBP reitera que muchos presentan diariamente peticiones a través de aparatos móviles hasta que reciben una confirmación y una cita a través de una NTA.

En el reporte de diciembre de 2023, la agencia dijo la aplicación CBP One “sigue siendo pieza clave” de los esfuerzos del gobierno para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, seguras, humanas y ordenadas para entrar a Estados Unidos “y desincentivar los intentos de cruzar entre puertos de entrada”.

El reporte indica que, en diciembre, “CBP procesó aproximadamente 45,770 personas a través de citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada presentada en CBP One.

Y desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One en enero de 2023 hasta finales de diciembre, “aproximadamente 413,300 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada”. Y que las principales nacionalidades que han sido procesadas son venezolana, mexicana y haitiana.

Un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados de CBP One, por lo que se dará prioridad a los no ciudadanos que hayan estado tratando de obtener citas durante más tiempo. CBP monitorea y evalúa continuamente la aplicación para garantizar su funcionalidad y protegerla contra malos actores.

El reglamento de la herramienta indica además que “un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados de CBP One™, por lo que se dará prioridad a los extranjeros que hayan estado tratando de obtener citas durante más tiempo.