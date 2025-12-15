Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) Cómo funciona la cooperación entre TSA y ICE para conocer los datos de pasajeros con órdenes de deportación Se trata de un programa de intercambio de información entre agencias federales para detectar a personas que potencialmente puedan ser detenidas y deportadas.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) está compartiendo todos los nombres de los viajeros que tomarán aviones con los agentes de inmigración, una medida más para localizar a quienes tienen órdenes de deportación.

Según el reporte del diario The New York Times, quien dio a conocer la información, bajo este programa TSA entrega listas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) varias veces por semana con los datos de quienes volarán. Con eso, ICE hace una revisión y comparación con sus bases de dato de personas con ordenes de deportación y envía a agentes al aeropuerto para hacer detenciones.

¿Cuántas personas pueden haber sido arrestadas bajo esta cooperación?

El Times en su reporte explica que no está claro cuántas personas pueden haber sido detenidas bajo esta nueva forma de cooperación entre agencias.

Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso el diario muestran que facilitó la detención de Any Lucía López Belloza, la estudiante universitaria que quiso sorprender a sus padres en Acción de Gracias y terminó arrestada en el aeropuerto de Boston el pasado 20 de noviembre. Dos días después fue deportada a Honduras.

La joven, de 19 años, tenía una orden de deportación previa, desde marzo de 2016. Su abogado, Todd Pomerleau, aseguró tras lo ocurrido que la joven desconocía que tenía esa orden, pues era una niña cuando el documento fue emitido. Por eso tampoco pudo apelarla. Tras su detención en el aeropuerto, denunció el abogado, ICE dificultó localizar a esta inmigrante. La agencia desmintió esa alegación.

¿Es usual esta cooperación entre TSA y ICE?

El Times asegura que históricamente ICE no había efectuado operaciones de detención en viajes nacionales. Pero este programa refleja un incremento en la cooperación entre ambas agencias en el marco de la campaña del presidente Donald Trump por acumular cifras históricas de detenciones y deportaciones.

Hasta ahora, lo que había ocurrido es que las aerolíneas solían facilitar información sobre los pasajeros a TSA para que se comparara con las bases de datos de seguridad nacional. Entre ellas, con el 'Terrorist Screening Dataset', donde se encuentran los nombres de personas bajo vigilancia por ser conocidos terroristas o sospechosos.

Un vocero de TSA dijo a Univision Noticias que este programa ya funcionaba, que "no es nada nuevo". "Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran sin permiso de residencia ya no puedan viajar, a menos que sea fuera del país para autodeportarse", agregó el portavoz en una declaración.

Un exempleado de TSA dijo al Times que, contrario a lo que afirma el vocero, TSA no se involucraba en asuntos de inmigración. Ve con preocupación que al cumplir con esa cooperación puedan descuidar la seguridad aeroportuaria, así como alargar los tiempos de espera de los pasajeros en línea.

¿Qué opinan las organizaciones de DDHH?

Organizaciones de defensa de los inmigrantes criticaron la medida en los aeropuertos por considerar que solo trata de atemorizar a esta población.