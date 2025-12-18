Ciudadanía ¿Pueden quitarte la nacionalidad estadounidense? Gobierno intensifica política de desnaturalización USCIS emitió instrucciones a sus oficinas regionales para “entregar entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante el año fiscal 2026”, una cifra que contrasta fuertemente con el promedio histórico de aproximadamente 11 casos al año entre 1990 y 2017.



¿Pueden quitarte la nacionalidad estadounidense? Un documento interno obtenido y citado por The New York Times asegura que el gobierno del presidente Donald Trump está planeando intensificar sus esfuerzos para despojar a personas naturalizadas de su ciudadanía estadounidense .

Según ese diario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha emitido instrucciones a sus oficinas regionales para “entregar entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante el año fiscal 2026”, una cifra que contrasta fuertemente con el promedio histórico de aproximadamente 11 casos al año entre 1990 y 2017.

La intención del gobierno de Trump, según el documento obtenido por The New York Times, es enfocarse en individuos que presuntamente adquirieron la ciudadanía de forma ilegal, en un esfuerzo por “combatir el fraude migratorio”, aunque no está claro qué considerarán como fraude.

Bajo la ley estadounidense, la ciudadanía naturalizada puede ser revocada si se demuestra que fue obtenida de manera fraudulenta o mediante tergiversación de hechos materiales durante el proceso de naturalización, algo que no es tan sencillo.

Repasamos el caso de una inmigrante venezolana. Su nombre es Marieva Briceno. Su caso puede ser un ejemplo para esclarecer por qué razones el gobierno puede hacerlo.

La desnaturalización de la inmigrante venezolana Marieva Briceno

17 años después de su naturalización, la inmigrante venezolana Marieva Briceno fue despojada de su ciudadanía tras ser declarada culpable de haber defraudado a Medicare por más de $5.4 millones de dólares, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ).

El DOJ explicó que el pasado 17 de noviembre se logró “la revocación de la ciudadanía estadounidense de Briceno”, quien ocultó sus delitos a las autoridades al momento de presentar su solicitud de naturalización.

El comunicado del DOJ detalla que Briceno, originaria de Venezuela, era propietaria de tres supuestas clínicas médicas en el área de Detroit, Michigan, que pagaban a personas con Medicare para que se sometieran a pruebas y procedimientos innecesarios”.

De acuerdo con el reporte del DOJ, desde mayo de 2007 hasta enero de 2010, “Briceno y sus cómplices presentaron reclamos fraudulentos a Medicare por un total aproximado de $5,460,323 dólares por dichos servicios médicamente innecesarios”. Y en última instancia el sistema pagó $2.998,321.94 dólares por esas reclamaciones fraudulentas, “de los cuales Briceno recibió personalmente aproximadamente $513,200 dólares”.

¿Por qué razones pueden quitar la ciudadanía estadounidense?

“Si robas a los programas que atienden a nuestros ciudadanos más vulnerables, serás descubierto, procesado y sufrirás las consecuencias de tus actos, incluyendo la pérdida de tu ciudadanía estadounidense”, dijo Brett A. Shumate, fiscal general auxiliar de la División Civil del DOJ.

Por su parte, Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, precisó que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio basado en la honestidad y el respeto a nuestras leyes. No puedes defraudar a Medicare, ocultar tus delitos y esperar obtener los beneficios de la ciudadanía”.

“El fraude contra los programas que atienden a nuestros ciudadanos más vulnerables y las mentiras para obtener la naturalización socavan la integridad tanto de nuestro sistema de salud como de nuestro proceso de inmigración”, agregó.

Briceno solicitó la ciudadanía por naturalización el 21 de diciembre de 2009. El DIJ dijo que, tanto en su solicitud de ciudadanía como bajo juramento durante una entrevista con funcionarios de inmigración, la inmigrante “ocultó su fraude al sistema de salud y negó haber cometido algún delito por el cual no hubiera sido arrestada”.

Bajo declaraciones falsas, a la inmigrante le permitieron obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense el 19 de marzo de 2010. El pasado 17 de noviembre fue despojada de este beneficio bajo cargos de “conspiración criminal y por no haberla revelado durante su proceso de naturalización”.

Briceño ahora queda expuesta a ser enjuiciada por los delitos de estafa a Medicare e incluso ser colocada en un proceso de deportación de Estados Unidos.

Motivos para un proceso de desnaturalización

El proceso de desnaturalización o de revocación de la ciudadanía estadounidense se inicia cuando el gobierno descubre que el extranjero obtuvo el beneficio ilegalmente. “No era elegible para la naturalización en primer lugar”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de procesar y adjudicar el Formulario N-400.

“En consecuencia, cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se haya cumplido puede constituir la base para una acción para revocar la naturalización de una persona. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos”, agrega.

Una de las preguntas incluida en el Formulario N-400 dice: ¿Alguna vez ha cometido, asistido en la comisión o intentado cometer un crimen o delito del cual no fue arrestado? De acuerdo con la acusación del DOJ, Briceno fue entrevistada por un agente de USCIS y respondió negativamente, por lo que estaba bajo juramento y pena de perjurio.

Tras la entrevista, Briceno prestó juramento de lealtad y se naturalizó como ciudadana estadounidense.

Bases para una acción de despojo de la ciudadanía

USCIS explica que “cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se haya cumplido, puede constituir la base para una acción para revocar la naturalización de una persona. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos”.

La agencia añade que el descubrimiento de que una persona no cumplió con alguno de los requisitos para la naturalización en el momento en que se convirtió en ciudadano estadounidense, “hace que su naturalización se haya obtenido ilegalmente”. Y que “esto se aplica incluso si la persona es inocente de cualquier engaño o tergiversación intencional”.

“Mentir es tan grave que te pueden revocar la ciudadanía”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Hay varias preguntas de seguridad en el Formulario N-400 que te pueden descalificar si cometiste un crimen y no lo revelaste, e incluso si alguna vez has cometido un crimen y todavía no te han arrestado”.

Guerrero agregó que la sentencia emitida por un tribunal federal se puede apelar si el individuo tiene argumentos legales que presentar. Y que, “una vez le revierten la ciudadanía, el extranjero vuelve a ser residente y su caso pasa a manos de ICE y de una corte de inmigración, instancia que decidirá el futuro inmediato de esa persona en Estados Unidos”.

Cuándo se puede perder la ciudadanía: lo que dice

el reglamento

El reglamento de USCIS precisa que la ciudadanía estadounidense se puede perder cuando:

Una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si hay engaño deliberado de su parte al tergiversar o no revelar un hecho o hechos materiales en su solicitud de naturalización y en el examen posterior;

Si el ciudadano estadounidense naturalizado tergiversó u ocultó algún hecho;

La tergiversación u ocultación fue deliberada;

El hecho o los hechos tergiversados u ocultados eran materiales;

El ciudadano estadounidense naturalizado obtuvo la ciudadanía como resultado de la tergiversación u ocultación;

Las tergiversaciones pueden ser testimonio oral proporcionado durante la entrevista de naturalización o pueden incluir información contenida en la solicitud presentada por el solicitante;

Los tribunales determinan si el hecho o los hechos tergiversados u ocultados eran importantes. La prueba de la importancia es si las tergiversaciones u ocultaciones tuvieron una tendencia a afectar la decisión.

Esta nota fue actualizada el 18 de diciembre con nueva información tras un reporte que publicó el diario The New York Times sobre un plan del gobierno para intensificar su política de desnaturalizaciones.