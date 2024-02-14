De qué se trata la liberación de inmigrantes indocumentados que planea ICE. Te explicamos

Video Más de 40 alcaldes piden que extiendan automáticamente los permisos de trabajo de inmigrantes

La agencia federal encargada de las deportaciones planea liberar a miles de inmigrantes indocumentados detenidos en sus cárceles. La decisión sería en respuesta al fracaso en el Senado de la aprobación de un plan migratorio bipartidista que otorgaba $20,300 millones al Departamento de seguridad Nacional (DHS) para, entre otros asuntos, aumentar la capacidad de camas en las cárceles de ICE.

Actualmente la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene capacidad diaria de unas 32,000 camas en centros de detención de inmigrantes en todo el país. Pero debido a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur, agravada en los tres últimos años, cientos de miles de indocumentados han sido referidos a los tribunales de inmigración para que un juez determine sus futuros en el país.

Debido a esta dramática situación, la agencia no tiene recursos suficientes ni espacios para mantener detenidos a miles de solicitantes de asilo. El diario The Washington Post reportó el martes que ICE planea liberaciones masivas de extranjeros, pero abogados advierten que estas personas no tienen garantizado un estatus permanente, sino que deberán seguir sus procesos de deportación, pero en libertad condicional.

El fracaso del plan bipartidista

El plan migratorio bipartidista del Senado se derrumbó por el retiro de los republicanos (y algunos demócratas) tras más de cuatro meses de negociaciones a puertas cerradas, las que contaron con el respaldo de la Casa Blanca de Joe Biden.

El proyecto incluía $20,300 millones que serían utilizados, entre otros rubros, en la contratación de 1,300 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, 375 jueces de inmigración, 1,600 oficiales de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), creación de más de 100 nuevos tribunales, contratación de 1,300 nuevos agentes de ICE, más de 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el fentanilo en nuestra frontera suroeste y aumentar la capacidad de camas en los centros de detención de indocumentados.

La caída del acuerdo deja a ICE son la suficiente capacidad de respuesta para atender la crisis y uno de los planes que contempla la agencia, dice el Post, es poner en libertad a extranjeros que están siendo procesados para abrir espacios y poder encerrar a otros que vienen llegando.

La pregunta que surge es: ¿por qué liberar a unos y encerrar a otros que vienen por la misma causa, asilo, y fueron referidos a los tribunales de inmigración?

“Priorización de recursos”

El 10 de abril de 2005, cuando el Congreso aprobó la Ley del Real ID (Ley de Identificación Verdadera), incluyó severos cambios a la ley de asilo. Entre ellos, que todo extranjero que solicita la protección del gobierno federal debe permanecer detenida hasta que su caso sea resuelto en los tribunales de inmigración.

En aquel momento el número de personas que llegaba a la frontera en busca de asilo era de unos cuantos cientos al mes, cantidad que ICE podía manejar y cumplir con lo dispuesto por la ley. Pero en 2013 el gobierno de aquel entonces, presidido por Barack Obama, fue advertido del inicio de una crisis que involucraba a miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, que estaban huyendo de sus países y buscaban asilo en Estados Unidos.

El gobierno de aquel entonces reacción un año después, en junio de 2014, cuando la Patrulla Fronteriza había detenido, en lo que iban del año fiscal, más de 46,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares. ICE no tenía ni espacios, ni camas suficientes para detener a tantas personas que buscaban asilo.

El gobierno habilitó de emergencia varios centros de detención localizados en carpas y bases militares, una estrategia que fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos de los inmigrantes dentro y fuera de Estados Unidos.

La estrategia de Obama

Cediendo ante las críticas y las exigencias de un trato humano a las personas que buscan asilo, Obama estableció prioridades de deportación argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenía la capacidad ejecutiva de administrar de la mejor manera posible el uso de los recursos que cada año le asigna el Congreso.

Las prioridades se basaron en una lista que incluye a aquellos extranjeros que han cometido crímenes, son inadmisibles y/o deportables y que además representan una amenaza a la seguridad nacional, pública y fronteriza de Estados Unidos. El resto, puede esperar libre bajo palabra a través de un programa alternativo de detención (ATD), la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.

“Por esa razón son liberados”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “No constituyen una amenaza y el gobierno, a través de ICE, tiene control sobre ellos, los monitorea ya sea con un dispositivo electrónico, grillete, el pagó de una fianza o llamadas telefónicas periódicas”.

Quiénes pueden ser liberados

Barrón explica que el reglamento del programa ATD “beneficia a las personas que tienen buen carácter moral y son confiables para que utilicen medios alternos para reportarse con las autoridades de ICE o la Corte de Inmigración (EOIR) sin estar detenidos”.

“Tienen que cumplir con una serie de requerimientos legales.”, advierte. Entre ellos, se incluyen citatorios judiciales para acudir ante un juez de inmigración, reportarse por teléfono al menos una vez a la semana, el uso de un grillete o pulsera electrónica o el pago de una fianza.

En cuanto al buen carácter moral, Barrón explicó que “la persona no debe tener antecedentes criminales ni tampoco representar una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza de Estados Unidos, que no sea un peligro para la sociedad”.

Respecto a las exigencias contenidas en la Ley del Real ID de 2005, Barrón dijo que “el DHS, bajo cuyo mando opera ICE, tiene discrecionalidad en la administración de la mejor manera posible de los recursos que le asigna el Congreso”.

“No están libres y tampoco significa que ya ganaron una residencia. Siguen en proceso y deben enfrentar un proceso de deportación ante un juez de inmigración donde tendrán la posibilidad de pedir asilo”, dijo Barrón. “Si pierden el juicio, recibirán una orden de deportación. Y si no se presentan al juicio, recibirán una orden de deportación en ausencia”, precisó.

El reporte de junio de 2023

En junio de 2023 Univision Noticias reportó que la cantidad de inmigrantes indocumentados en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y que habían sido liberados bajo fianza con grilletes o pulseras electrónicas hasta el inicio de ese mes registró una baja del 7% en comparación con abril y un 40.55% en comparación con diciembre.

Tras revisar los datos proporcionados por la agencia, investigadores del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, hallaron que al 3 de junio del año pasado ICE estaba monitoreando un total de 224,725 inmigrantes, frente a los 242,418 registrados el 6 de mayo.

En diciembre de 2022 el número total de extranjeros liberados bajo el ATD con dispositivos electrónicos de seguimiento era de 377,980.