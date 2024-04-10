Biden reconoce que no tiene medios para manejar la crisis en la frontera

Video Biden reconoce que su gobierno no tiene capacidad para manejar la crisis en la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el martes que su gobierno no tiene la capacidad de respuesta para frenar la inmigración indocumentada en la frontera con México.

“Ni siquiera tenemos suficientes agentes (oficiales) para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar” (a Estados Unidos), dijo el mandatario durante una entrevista exclusiva transmitida la noche del martes por Televisa Univision hecha por el periodista Enrique Acevedo.

Biden agregó que su administración no tiene “suficientes personas (de la Patrulla Fronteriza) en la frontera (con México)” y tampoco la “suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales que ingresan”, un serio problema que para el gobierno se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad nacional.

La oposición republicana acusa a Biden de ser responsable por la crisis en la frontera y argumentan que el mandatario, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, revirtió la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Donald Trump, un paso que, aseguran, abrió las puertas de la frontera a la inmigración ilegal.

Biden respondió que su política se fundamenta en el respeto al debido proceso migratorio aprobado por el Congreso, pero que a causa del tamaño de la crisis el gobierno federal necesita recursos para contratar más personal de seguridad, maquinaria para aumentar los niveles de control, nuevos jueces y crear tribunales para poder acelerar los casos de asilo y descongestionar la Corte de Inmigración (EOIR), que acumula más de 3.4 millones de casos.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en lo que va del año fiscal 2024 la patrulla Fronteriza ha procedido a detener 1,151,448 extranjeros en la frontera sur. En el año fiscal los hallazgos fueron 2,475,669, en el año fiscal se contabilizaron 2,348,944 y en 2021 las detenciones alcanzaron 1,734,686. El gobierno dice que la mayoría de los detenidos fueron deportados por no tener una causa legal para permanecer en Estados Unidos.

Biden reiteró que la solución pasa por el Congreso

Consultado respecto a las críticas lanzadas por los republicanos y la campaña de Trump respecto a lo actuado en la frontera para contener el ingreso de indocumentados, Biden reiteró que la solución pasa por el Congreso con la aprobación de una ley que otorgue los recursos necesarios para aumentar la capacidad de respuesta de los departamentos y agencias que participan en el proceso migratorio y proteger el debido proceso.

Citó las conversaciones que un grupo bipartidista del Senado llevó a cabo “durante cuatro meses” desde finales del año pasado y que, a comienzos del 2024, habiendo alcanzado un acuerdo para asignar los recursos necesarios para la frontera y aumentar los mecanismos de seguridad, se descarriló dejando la frontera sin soluciones a corto o mediano plazo.

“¿Qué pasó?”, preguntó el mandatario. Él mismo respondió: “Cuando Trump se enteró (del acuerdo) y de que me gustaba y lo apoyaba, y que iba a obtener crédito por ello, llamó por teléfono. No es broma, habló con los republicanos y les dijo: no lo apoyen, beneficiará a Biden”.

Tras una ligera pausa, Biden agregó: “¿Cuándo diablos votarías sobre una pieza legislativa importante basada en si beneficias a alguien que está en política? Es bueno o es malo. Era una buena legislación (el acuerdo bipartidista) y no me doy por vencido con ella”, apuntó.

Tras el desplome de las conversaciones el Congreso dejó de lado el tema y no se vislumbra por ahora que se retomen las conversaciones, menos aun cuando Biden y Trump aceleran el paso en sus respectivas campañas rumbo a la elección presidencial del primer martes de noviembre.

La postura de Trump

El pasado 9 de noviembre Televisa Univision transmitió también en exclusiva una entrevista a Trump. El exmandatario dijo en esa ocasión que durante su gobierno activó y utilizó “provisiones que a nadie se le había ocurrido usar antes” para detener la entrada de extranjeros indocumentados.

El ahora candidato republicano aseguró además que durante su mandato “teníamos la frontera más segura de la historia” y que ahora, bajo el gobierno de Biden, la frontera sur de Estados Unidos “ya no es segura”, aunque no aportó datos que avalaran la inseguridad a que hizo mención ni tampoco datos respecto al cruce indocumentado exitoso.

Tampoco está claro si los datos aportados por Trump incluyeron a la totalidad de personas halladas en la frontera por la Patrulla Fronteriza (CBP) y que han sido deportadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mayoría de las cuales fueron expulsadas por no tener una base legal para permanecer en Estados Unidos y otros fueron procesados para que sean los tribunales de inmigración quienes decidan sus futuros en el país, tal como lo dispone el debido proceso que defiende Biden.

Al igual como lo hizo el 25 de enero de 2017, en los planes de Trump se cuenta volver a colocar la mira de las deportaciones a los 12 millones de extranjeros indocumentados que viven en Estados Unidos. En aquella ocasión, al establecer nuevas prioridades de deportación, estableció que la presencia indocumentada, hasta ahora una falta de carácter civil, se convierta nuevamente en una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.

“Planea recorrer el país en busca de inmigrantes no autorizados y deportar a millones de personas cada año”, escribió en noviembre el diario The New York Times. Y agregó que, para ayudar a acelerar las deportaciones masivas, “Trump está preparando una enorme expansión de una forma de expulsión que no requiere audiencias de debido proceso”.

En cuanto a los fondos que sean necesarios para soportar la estrategia y previendo un Congreso dividido, la nueva política de ‘tolerancia cero’ del exmandatario para un segundo mandato echaría mano a un recurso que Trump ya utilizó antes para construir tramos del muro en la frontera con México: redirigir dinero del presupuesto militar.

El poder ejecutivo de Biden

Otra de las preguntas planteadas por Acevedo a Biden se relacionó con el uso del poder ejecutivo para cerrar la frontera y con ello poner freno a la inmigración indocumentada.

“¿Ha tomado una decisión final sobre una orden ejecutiva en términos de lo que quiere hacer en la frontera, que incluye el poder cerrarla como se sugirió?”, preguntó Acevedo. El mandatario respondió: “Sugerí eso. Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación. Cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla, (podemos) relentizarla. (Pero) No hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación (el respaldo del Congreso”, precisó.

Boden también dijo que es probable que, de hacerlo, podría ser demandado ante los tribunales de justicia y verse obligado a revertir esa decisión.

El pasado 1 de febrero la cadena CNN y el diario The New York Times reportaron que funcionarios dentro del gobierno de Biden han estado revisando una acción que suspendería temporalmente el derecho a solicitar refugio a cualquiera que pise suelo estadounidense.

Los reportes indicaron que el proyecto cerraría la frontera a nuevas entradas en los casos en que más de 5,000 migrantes por día intenten cruzar en una semana o más de 8,500 lo hagan en el transcurso de un mismo día.

Esta acción, agregaron los reportes, pareció ser una extensión de algunas de las medidas más duras de la legislación de compromiso fronterizo, que fue rechazada por los republicanos, y otra señal de los esfuerzos de la Casa Blanca de Biden para mostrar agresividad en materia de seguridad fronteriza.

Para justificar un cierre el gobierno invocaría la autoridad conocida como Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) entre los puertos de entrada para intentar restringir los cruces ilegales de la frontera.

La Sección 212(f) se trata de una oscura y dormida parte de la ley de inmigración para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito que, indican expertos, es distinto al que ahora existe.

“Estamos tratando de trabajar en eso”, precisó Biden durante la entrevista.