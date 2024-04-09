"Tengo antecedentes criminales, ¿puedo limpiar mi récord y luego pedir la residencia?" Respondemos tus preguntas de inmigración

Video ¿Estás en proceso de renovar tu permiso de trabajo? Hay buenas noticias sobre la extensión de su validez

Algunos dicen que sí, que ciertos inmigrantes que han cometido crímenes o se declararon culpables de un delito y fueron procesados, pueden borrar sus antecedentes criminales una vez cumplidas las penas, para librarse de la deportación. Pero abogados consultados por Univision Noticias explican que el proceso no es tan sencillo como aparenta, y que para el servicio de inmigración nada se esconde porque no hay secretos. Y también recuerdan que las apelaciones del servicio de inmigración aumentaron de precio a partir del 1 de abnril.

El inmigrante identificado con las siglas E.R. es uno de ellos. Dice que fue arrestado, llevado a juicio y sentenciado a prisión por una falta grave, que no explica. Y que ahora, en libertad, tiene la oportunidad de que su esposa le pida la residencia legal permanente. “¿Puedo limpiar mi récord?”, quiere saber. Respondemos esta pregunta sobre inmigración que nos llegó a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net.

Los crímenes cometidos no se borran

PUBLICIDAD

“Si la persona busca sellar o remover el crimen, eso no se puede borrar”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El servicio de inmigración siempre lo va a encontrar. Es más, es mejor que no lo haga y que el gobierno lo vea para que entonces la persona pueda dar explicaciones respecto al error cometido y que ya pagó su falta con la justicia. De lo contrario, se tomará como que trató de esconderlo para que inmigración no lo vea y su caso correrá el riesgo de ser rechazado”.

Ahora bien, si la persona se declaró culpable de haber cometido un delito, existe un mecanismo para anular o retirar esa declaratoria de culpabilidad y no tener en el futuro problemas para aplicar por un beneficio migratorio.

En Florida “se llama motion to vacate (moción para anular) o motion for post conviction relief (moción para anular tu declaración de culpabilidad), y se utiliza cuando una persona se declaró culpable de un delito”, indica Guerrero. “No se trata de una gestión para sellar o remover el caso, se presenta una moción para reabrirlo, quitar el acuerdo de declaratoria de culpabilidad y luego cerrarlo. Eso no lo va a tocar el servicio de inmigración”, asegura.

Guerrero agrega que “si un residente legal permanente cometió un crimen en el año 2000, se declaró culpable porque así le dijo su abogado que lo hiciera, ahora en 2024 tendrá consecuencias porque el gobierno lo va a tratar de deportar”.

“Pero si logra reabrir el caso, quita la declaración de culpabilidad y cierra el caso, entonces ya no hay acuerdo”, dice Guerrero. “El inmigrante debe buscar un abogado criminalista, someter al tribunal una moción para quitar esa declaración de culpabilidad, el juez la mira, se llega un acuerdo con la Fiscalía, se retira la declaración y se cierra el caso. Se le quitan los cargos automáticamente, ya no hay base para la deportación”, indica Guerrero.

PUBLICIDAD

En el caso de los indocumentados, Guerrero precisa que “puede borrar el delito de los antecedentes en la corte, pero la persona seguirá siendo un extranjero no autorizado para permanecer legalmente en Estados Unidos”.

Cuidado con lo que firma

En California el escenario es diferente al de Florida. “Siempre he recalcado que para efectos migratorios las personas deben tener mucho cuidado porque a veces bajo ciertas circunstancias, el haber sido hallado culpable de ciertos crímenes puede tener consecuencias para toda la vida”, dice Nelson Castillo, un abogado y doctor en ley de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Bajo ciertas circunstancias, eso no funciona para efectos migratorios”, agrega. “El haber podido reabrir un caso en el que la persona fue hallada culpable, primero hay que argumentar la solicitud para borrar antecedentes criminales conocida como ‘expungement’”.

Castillo explica que una razón puede ser, por ejemplo, que al acusado no le explicaron las consecuencias migratorias que tendrá por declararse culpable de un crimen, o porque hubo negligencia por parte de la policía que lo detuvo, o por errores de la corte durante el juicio. “Pero hay que reunir las evidencias para demostrarlo, y que el tribunal tome una decisión si acepta la moción”.

“Pero en el caso que la persona haya cometido un crimen que lo hace deportable, y durante un proceso de inmigración no puede probar que puede permanecer legalmente en Estados Unidos, no servirá de mucho la solicitud de ‘expungement’”, advierte. Y recordó que las decisiones del servicio de inmigración se basan en la “discrecionalidad” del funcionario, quien por las facultades que le otorga la ley puede determinar que una persona, si bien no es culpable de un delito, pudo hacer estado vinculado con un crimen que lo vuelve inadmisible en el país.

Inmigración no reconoce el ‘expungement’

La limpieza de antecedentes es un arma de doble filo para un extranjero. “Un inmigrante no debe hacer un ‘expungement’, porque (el servicio de) inmigración no reconoce los ‘expungements’”, alerta Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Y señala que “si alguien ha borrado algún antecedente penal y quiere obtener un beneficio de inmigración, el gobierno incluso puede pedirle al inmigrante que vuelva a abrir el caso que fue ‘expunged’ (borrado), para así conseguir una copia certificada del antecedente penal”.

PUBLICIDAD

“Cuando el servicio de inmigración mira que existe un ‘expungement’, luego le dice que no es reconocido para efectos de inmigración. Que quizás sí sirvió para los ojos del Estado, pero no para propósitos de obtener un beneficio migratorio”, subraya.

Gálvez dice que muy pocos delitos son reconocidos en California como válidos para borrarlos por medio de un ‘expungement’, pero que la mayoría de los crímenes no lo son. “Lo viable es hacerlo por medio de una ‘motion to vacate’ (moción para anular)”, recomendó.

A la pregunta respecto a cuál sería el mejor escenario posible, Gálvez dijo que “no cometer delitos, sobre todo si el extranjero tiene planes de encontrar una vía legal para permanecer en Estados Unidos”. Y en caso de una equivocación y cometer un crimen, “hay que ver cuál será la consecuencia inmigratoria de ese delito”.

Delitos federales no se tapan

“Los delitos federales no se tapan, no se pueden borrar”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “No es correcto, es falso, el servicio de inmigración no reconoce el que se borre un delito para propósitos de deportación. Sigue siendo un delito y pueden procesar a la persona para expulsarla de Estados Unidos”.

Agregó que “nunca se va a borrar del sistema el crimen, solo en casos de juveniles cuando tienen una falta y no tienen una convicción. Ellos si pueden cerrar el expediente. Pero en los adultos no. Cuando hagan un proceso para purgar un delito, nunca lo van a poder hacer, siempre esa falta va a quedar en el expediente”.

PUBLICIDAD

Velásquez puso como ejemplo a los veteranos de guerra que han combatido para defender a Estados Unidos. “Muchos regresan mal, se meten en problemas y después los deportan. Si fuera cierto eso que pueden limpiar sus antecedentes, entonces ya habríamos encontrado la solución para que no los saquen del país”.

En otra explicación, dijo que el “tapar” los antecedentes funciona solo para la corte donde se hizo el trámite, “pero en el escaneo en vivo, cuando a una persona de toman las huellas digitales electrónicamente y las envían al Departamento de Justicia, aparecen los delitos en el récord. Los crímenes permanecen archivados en la base de datos del gobierno”, la misma que utiliza el servicio de inmigración cuando revisa los antecedentes de un inmigrante que pide un beneficio.

“Y hay que tener cuidado, porque si al extranjero le preguntan si tiene crímenes y responde que no, cuando leen su expediente y descubren lo contrario lo pueden acusar de fraude y meterse en serios problemas”, apuntó.

En Dallas Texas, el abogado Jaime Barron dijo que recomendar a un inmigrante que lleve a cabo un trámite para borrar los antecedentes criminales “no funciona”.

“A menos que en alguna parte del país exista una ley que así lo disponga, que bloquee el acceso a los antecedentes a las agencias del gobierno federal. Yo no conozco ninguna”.

“El único que se libra del servicio de inmigración es el ciudadano”, dice Barrón. “Todos los demás inmigrantes, con o sin papeles ( indocumentados), deben tener cuidado, pueden caer en una trampa. Tapar algunas faltas solo funciona para asuntos civiles, como buscar empleo, pero para las cuestiones federales no. El gobierno siempre sabrá si usted cometió un crimen, y si esa falta lo hace admisible o deportable de Estados Unidos”, concluyó.