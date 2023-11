Las nuevas revelaciones sobre la expansión extrema de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump si regresa a la Casa Blanca

“Cuando escuchas que te van a separar de tu familia, no vienes. Cuando piensas que vas a venir a los Estados Unidos con tu familia, vienes. Y lo hicimos por un tiempo, separación familiar y otros también, por cierto. Pero, sabes, es un poco diferente con nosotros. Pero hicimos separación familiar. Mucha gente no vino. Impidió que cientos de miles de personas vinieran porque cuando escuchan la separación familiar, dicen: ‘Bueno, será mejor que no vayamos’. Y no vinieron. Lo que hacemos, es decir, vengan a los Estados Unidos ilegalmente, pasen por las fronteras, y les daremos educación, les daremos hospitalización, les daremos servicios médicos, les daremos todo, como lo hizo este grupo. Y la gente está llegando a nuestro país y no se puede hacer”, indicó.