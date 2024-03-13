Así está cambiando la población inmigrante indocumentada en EEUU

Descubre cómo se está transformando la inmigración no autorizada desde hace más de 30 años.

1990 3.5 millones Inmigrantes indocumentados en EEUU Cada punto representa 100,000 personas

12.2 millones

Récord12.2 millones Ronald Reagan (1981-1989), la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 (IRCA) otorga amnistía a casi 3 millones de indocumentados , la mayoría mexicanos. Durante la administración de(1981-1989), la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 (IRCA) otorga, la mayoría mexicanos. 1995 5,700,000 . Dos años antes, con Bill Clinton se había iniciado la construcción del muro en la frontera entre San Diego (California) y Tijuana (México). La población inmigrante indocumentada aumenta a. Dos años antes, conse había iniciado laen la frontera entre San Diego (California) y Tijuana (México). En 1996 se aprueba la Ley del Castigo : con sanciones de entre 3 y 10 años de prohibición de ingreso, según el caso, y el castigo de por vida al ingreso no autorizado tras una deportación. 2001, los presidentes G.W. Bush, de EEUU, y V. Fox, de México, acuerdan una reforma migratoria para legalizar a unos 3 millones de trabajadores. Los atentados del 9/11 frustraron la negociación. En, los presidentes, de EEUU, y, de México, acuerdan unapara legalizar a unos 3 millones de trabajadores. Los atentados del 9/11la negociación. 2003 Nace el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que agrupa 23 agencias, entre ellas la USCIS, el CBP (donde opera la Patrulla Fronteriza) y la ICE (encargada de las deportaciones). 2005 Se aprueba la Ley del Real ID . Se endurece la política de asilo y se exige que sus solicitantes permanezcan detenidos hasta que sus casos sean resueltos por razones de seguridad nacional. 2006 El Congreso no logra aprobar una reforma migratoria bipartidista, en su lugar aprueba la Ley del Muro , autorizando la construcción de vallas en la frontera con México. 2007 La cifra de indocumentados alcanza un recórd : 12.2 millones . Se dan varios intentos fallidos de reforma migratoria en ambas cámaras del Congreso con el respaldo de la Casa Blanca. 2009 Obama llega con la promesa de una reforma migratoria en sus primeros 100 días (postergada a su segundo mandato). Se producen redadas masivas de indocumentados en centros de trabajo. llega con laen sus primeros 100 días (postergada a su segundo mandato). Se producen redadas masivas de indocumentados en centros de trabajo. 2012 Obama es reelegido. Ante la inacción del Congreso, crea DACA , protegiendo a, al menos, 1.4 millones de jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de los 16 años. es reelegido. Ante la inacción del Congreso,, protegiendo a, al menos, 1.4 millones de jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de los 16 años. 2013 aprueba un plan de reforma migratoria . Tras detener a más de 46,000 menores indocumentados, Obama reconoce la crisis , advertida por la ONU, y establece prioridades de deportación. El Senado. Tras detener a más de 46,000 menores indocumentados,, advertida por la ONU, y establece prioridades de deportación. 2014 Obama abre centros de detención de indocumentados en bases militares y aumenta la capacidad de camas en cárceles de ICE. de indocumentados en bases militares y aumenta la capacidad de camas en cárceles de ICE. 2015 Los republicanos ignoran los llamados de Obama para reanudar el debate sobre la reforma y discutir una ley que regularice a los "dreamers" protegidos por DACA. los llamados depara reanudar el debate sobre la reforma y discutir una ley que regularice a los "dreamers" protegidos por DACA. 2016 Donald Trump gana la elección presidencial. El candidato republicanogana la elección presidencial. 2017 Trump inicia la política de "tolerancia cero": acelera las deportaciones y presenta cargos criminales contra quienes cruzan la frontera sin autorización en busca de asilo. Se lleva a cabo la separación forzada de familias . inicia la política deacelera las deportaciones y presenta cargos criminales contra quienes cruzan la frontera sin autorización en busca de asilo. Se lleva a cabo la 2018 Trump cancela DACA y los Programas de Protección Temporal . Se elimina el conteo de cruces ilegales exitosos. Las separaciones forzadas se iniciaron en secreto desde abril de 2017.. Se elimina el conteo de cruces ilegales exitosos. 2019 Entran en vigor los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) , que enviaron a México a más de 70,000 extranjeros mientras se resolvían sus casos de asilo en EEUU. 2020 El gobierno cierra las fronteras por la pandemia del COVID-19. Desempolva una vieja herramienta, el Título 42 , para deportar a extranjeros de manera expedita en la frontera. 2021 Biden desmantela la "tolerancia cero" : prioriza la expulsión de extranjeros que sean una amenaza y crea una fuerza de trabajo para reunificar a las familias separadas de manera forzosa. : prioriza la expulsión de extranjeros que sean una amenaza y crea una fuerza de trabajo para reunificar a las familias separadas de manera forzosa. 2023 La crisis en la frontera sur se agrava con más de 3 millones de detenciones . El Gobierno no es capaz de procesar los cientos de miles de casos de asilo. Se inician conversaciones para abordar la crisis.

Desde hace más de una década, el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ha permanecido estable frente al máximo alcanzado en 2007, cuando 12.2 millones de personas vivían en el país sin autorización. Estos períodos de alta inmigración suelen coincidir con momentos de prosperidad económica. Fue lo que ocurrió a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000 con la llegada de inmigrantes para realizar, principalmente, trabajos en las industrias de la agricultura, la construcción y los servicios. El flujo migratorio también aumentó fuertemente cuando se escucharon promesas de reformas migratorias en campañas presidenciales, como por ejemplo en 2000, 2008, 2012 y 2020, cuando los candidatos George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden ofrecieron la posibilidad de legalizar a millones de indocumentados en Estados Unidos. Todos llegaron a la presidencia y ninguno logró o ha logrado sacar adelante esas reformas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 truncaron el plan de Bush de legalizar a tres millones de indocumentados, principalmente trabajadores agrícolas mexicanos. En 2013, el Senado aprobó un proyecto bipartidista de reforma migratoria que incluía un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, pero fue desestimado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. En 2021, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley enviados por la Casa Blanca de Joe Biden. En el Senado, controlado por los demócratas con solo 51 votos, recibieron el rechazo republicano.

Una población cada vez más diversa

Durante más de 15 años, el número de mexicanos que ingresaron a Estados Unidos sin autorización o que permanecieron en el país más allá de la fecha límite establecida en sus visas creció de forma sostenida. En 2007, esa cifra era de casi siete millones durante el gobierno de George W. Bush, según las estimaciones del Centro de Investigación Pew.

Total indocumentados Indocumentados de México Por primera vez, la suma de inmigrantes de otros países supera al total de mexicanos indocumentados Millones de personas 15 12 9 6 3 0 90 98 03 06 08 10 12 14 16 18 21 95 00 05 07 09 11 13 15 17 19 Inicio Gran Recesión Inicio pandemia Total indocumentados Indocumentados de México Por primera vez, la suma de inmigrantes de otros países supera al total de mexicanos indocumentados Millones de personas 15 12 9 6 3 0 90 95 98 00 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Inicio Gran Recesión Inicio pandemia Total indocumentados Indocumentados de México Por primera vez, la suma de inmigrantes de otros países supera al total de mexicanos indocumentados Millones de personas 15 12 9 6 3 0 1990 95 98 00 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Inicio Gran Recesión Inicio pandemia Total indocumentados Indocumentados de México Por primera vez, la suma de inmigrantes de otros países supera al total de mexicanos indocumentados Millones de personas 15 12 9 6 3 0 1990 95 98 00 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Inicio Gran Recesión Inicio pandemia

Desde entonces, la población inmigrante indocumentada procedente de México ha disminuido cada año. Entre 2007 y 2021, la cifra se redujo en casi 3 millones de personas, alcanzando los 4.1 millones en la última estimación disponible. En 2017, por primera vez, la suma de los inmigrantes de otras nacionalidades superó a los que venían de México.

¿Por qué México está perdiendo protagonismo?

La decisión de migrar implica que la persona que se está desplazando ha sopesado los beneficios de mudarse frente a los beneficios de quedarse. En el caso de México, diversos factores hicieron que no fueran tantas las ventajas de migrar al país vecino. “La combinación de la desaceleración del crecimiento poblacional en México, las mejoras en la economía mexicana y el aumento de los costos para intentar ingresar de manera clandestina ha frenado la migración mexicana a los Estados Unidos”, explicó a Univision Noticias Jeffrey S. Passel, demógrafo senior del Pew Center. La recesión de 2008-2009 disminuyó severamente las oportunidades laborales y muchos inmigrantes regresaron a México. En esos años, muchos mexicanos autorizados que trabajaban en la construcción y en la vivienda perdieron su trabajo, mientras que muchas personas indocumentadas no lograron encontrar trabajo en el país. A su vez, la tasa de natalidad cayó de siete hijos por mujer en 1970 a poco más de dos hijos en 2000. “Para el año 2010, el número de mexicanos que ingresaban a la fuerza laboral a la edad de 16 a 17 años había disminuido considerablemente. El mercado laboral mexicano ya no tenía la presión de tener que crear empleos debido al crecimiento poblacional. Ese factor impulsor, que significa un exceso de mano de obra en México, disminuyó. El factor de atracción en los Estados Unidos también disminuyó debido a la caída del desempleo”, resaltó Passel.

Tasa de fertilidad en México Indocumentados de México en EEUU Nacimientos por mujer Millones de personas 7 6 5 4 3 2 1 0 9 6 3 0 6.8 4.1 1.8 1960 70 80 90 00 10 20 1960 70 80 90 00 10 20 Tasa de fertilidad en México Indocumentados de México en EEUU Nacimientos por mujer Millones de personas 7 6 5 4 3 2 1 0 9 6 3 0 6.8 4.1 1.8 1960 70 80 90 00 10 20 1960 70 80 90 00 10 20 Tasa de fertilidad en México Indocumentados de México en Estados Unidos Nacimientos por mujer Millones de personas 9 6 3 0 7 6 5 4 3 2 1 0 6.8 4.1 1.8 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Tasa de fertilidad en México Indocumentados en EEUU procedentes de México Nacimientos por mujer Millones de personas 7 6 5 4 3 2 1 0 9 6 3 0 6.8 4.1 1.8 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

en varios puntos de la frontera suroeste, se inició el proceso de deportación de los inmigrantes, en lugar de simplemente devolverlos. Dado que la deportación es un procedimiento legal, aquellos que son detenidos tratando de reingresar clandestinamente están sujetos a sanciones penales. “Esto hizo que en cierto sentido fuera un poco más caro ingresar a los Estados Unidos desde México, especialmente”, remarcó Passel. Y además, a partir de 2010, en lugar de simplemente devolverlos. Dado que la deportación es un procedimiento legal, aquellos que son detenidos tratando de reingresar clandestinamente están sujetos a sanciones penales. “Esto hizo que en cierto sentido fuera un poco más caro ingresar a los Estados Unidos desde México, especialmente”, remarcó Passel. También es probable que, a medida que más migrantes mexicanos utilizan vías legales para venir a Estados Unidos, incluida la visa H-2A (para trabajadores agrícolas estacionales o temporales), menos personas se sientan inclinadas a migrar sin permiso o de manera ilegal, precisa el Migration Policy Institute (MPI). La población de inmigrantes indocumentados no es estática. Mientras nuevos extranjeros sin papeles ingresan a Estados Unidos, otros abandonan el país debido a la falta de oportunidades al carecer de documentos legales. Además, no pueden traer a sus familiares inmediatos, como cónyuges e hijos, y optan por regresar para estar más cerca de familiares y amigos. A su vez, el MPI reporta que más de 4.7 millones han sido deportados, y algunos fallecen.

La llegada de otras nacionalidades

La reducción de la población de inmigrantes indocumentados mexicanos en los últimos años dio paso a poblaciones originarias de Centroamérica y Venezuela, impulsadas por movimientos migratorios iniciados en 2013 debido principalmente a la pobreza, la violencia, el cambio climático, la corrupción de gobiernos y las profundas desigualdades sociales.

Evolución de la población inmigrante indocumentada en EEUU, según su país de procedencia. 1990 95 00 05 10 15 21 Inicio Gran Recesión 6 millones 5 4 Inicio pandemia 3 2 1 0 México 1 millón 0 Brasil 0 Canadá 0 China 0 Colombia 0 R. Dominicana 0 Ecuador 0 El Salvador 0 Guatemala 0 Haití 0 Honduras 0 India 0 Corea 0 Filipinas 0 Antigua URSS 0 Venezuela 1990 95 00 05 10 15 21 Nota: la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comprendía Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. La población inmigrante de Corea incluye Corea del Norte y Corea del Sur. Evolución de la población inmigrante indocumentada en EEUU, según su país de procedencia. 1990 95 00 05 10 15 21 Inicio Gran Recesión 6 millones 5 4 Inicio pandemia 3 2 1 0 México 1 millón 0 Brasil 0 Canadá 0 China 0 Colombia 0 R. Dominicana 0 Ecuador 0 El Salvador 0 Guatemala 0 Haití 0 Honduras 0 India 0 Corea 0 Filipinas 0 Antigua URSS 0 Venezuela 1990 95 00 05 10 15 21 Nota: la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comprendía Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. La población inmigrante de Corea incluye Corea del Norte y Corea del Sur. Evolución de la población inmigrante indocumentada en EEUU, según su país de procedencia. Inicio Gran Recesión 1990 95 00 05 10 15 21 6 millones 5 4 Inicio pandemia 3 2 1 0 México 1 millón 0 Brasil 0 Canadá 0 China 0 Colombia 0 R. Dominicana 0 Ecuador 0 El Salvador 0 Guatemala 0 Haití 0 Honduras 0 India 0 Corea 0 Filipinas 0 Antigua URSS 0 Venezuela 1990 95 00 05 10 15 21 Nota: la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comprendía Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. La población inmigrante de Corea incluye Corea del Norte y Corea del Sur. Evolución de la población inmigrante indocumentada en EEUU, según su país de procedencia. 1990 95 00 05 10 15 21 1990 95 00 05 10 15 21 1990 95 00 05 10 15 21 Inicio Gran Recesión 6 millones 1 millón 1 millón 5 0 0 Colombia Honduras 4 Inicio pandemia 1 1 3 0 R. Dominicana India 2 1 1 1 0 0 Ecuador Corea 0 México 1 1 1 0 0 0 Brasil El Salvador Filipinas 1 1 1 0 0 Canadá Guatemala Antigua URSS 1 1 1 0 0 0 China Haití Venezuela 1990 95 00 05 10 15 21 1990 95 00 05 10 15 21 1990 95 00 05 10 15 21 Nota: la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comprendía Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. La población inmigrante de Corea incluye Corea del Norte y Corea del Sur.

Desde principios de 2013, de acuerdo con una advertencia entregada por la ONU tras un informe de expertos de la Universidad de California, se registra una oleada migratoria sin precedentes de migrantes provenientes principalmente de Centroamérica en busca de asilo en Estados Unidos. En 2020 las caravanas no solo las integran centroamericanos, sino migrantes que provienen también del Caribe, Sudamérica, el norte de África y el Medio Oriente. La mayoría huye por las mismas razones: pobreza, hambre, violencia y efectos del cambio climático en busca de asilo. Pero ninguna de estas razones es causa de asilo en Estados Unidos.

¿De dónde vienen? Poblaciones de inmigrantes indocumentados que aumentaron en Estados Unidos durante los últimos 5 años disponibles (2017-2021), según su país de origen. Cada punto representa a 1,000 personas Haití 10,000 Canadá 30,000 Antigua URSS* 50,000 Venezuela 60,000 EEUU Brasil 40,000 Honduras 125,000 Guatemala 100,000 India 200,000 El Salvador 50,000 (*) La antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) abarcaba Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. ¿De dónde vienen? Poblaciones de inmigrantes indocumentados que aumentaron en Estados Unidos durante los últimos 5 años disponibles (2017-2021), según su país de origen. Cada punto representa a 1,000 personas Haití 10,000 Canadá 30,000 Antigua URSS* 50,000 Venezuela 60,000 EEUU Brasil 40,000 Honduras 125,000 Guatemala 100,000 India 200,000 El Salvador 50,000 (*) La antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) abarcaba Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. ¿De dónde vienen? Poblaciones de inmigrantes indocumentados que aumentaron en Estados Unidos durante los últimos 5 años disponibles (2017-2021), según su país de origen. Cada punto representa a 1,000 personas Canadá 30,000 Haití 10,000 Venezuela 60,000 EEUU Antigua URSS* 50,000 Honduras 125,000 Brasil 40,000 Guatemala 100,000 India 200,000 El Salvador 50,000 (*) La antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) abarcaba Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. ¿De dónde vienen? Poblaciones de inmigrantes indocumentados que aumentaron en Estados Unidos durante los últimos 5 años disponibles (2017-2021), según su país de origen. Canadá 30,000 Antigua URSS* 50,000 EEUU Haití 10,000 Guatemala 100,000 Venezuela 60,000 Cada punto representa a 1,000 personas India 200,000 El Salvador 50,000 Honduras 125,000 Brasil 40,000 (*) La antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) abarcaba Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

Los nuevos inmigrantes sin autorización cuentan con el apoyo de familiares y amigos para establecerse. En el caso del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), ha habido poblaciones significativas en Estados Unidos durante bastante tiempo, alrededor de 25 años, resaltó Passel. A diferencia de la mayoría de estos inmigrantes indocumentados del Triángulo Norte, quienes cruzan la frontera ilegalmente a través de México, aquellos que provienen de regiones más distantes de Estados Unidos a menudo exceden el tiempo permitido de estadía establecido por sus visas. En el caso de la India, ese país es uno de los principales receptores de autorizaciones de trabajo y otros permisos de entrada al país.

¿Dónde están hoy?

California , Texas , Florida y Nueva York son los estados con mayor número de personas sin autorización desde 1990. En el caso de Texas, el aumento ha sido de más de 1,000,000 desde 1990.

Nota: se les ha asignado el valor de 5,000 o 10,000 personas a aquellos estados con un número de inmigrantes menor a 5,000 o 10,000, respectivamente, debido a su baja representatividad en el conjunto de los datos.

Después de México, las nacionalidades de origen más frecuentes entre los inmigrantes indocumentados son El Salvador, India, Guatemala y Honduras. Los salvadoreños son mayoría en los estados de DC, Maryland, Dakota del Sur y Washington, mientras que los indios se concentran más que las poblaciones de otros países en New Hampshire, Nueva Jersey y Ohio. A pesar de que los cruces ilegales en la frontera han alcanzado niveles históricos en los últimos dos años tras la pausa provocada por la pandemia, se espera que esta tendencia estable continúe, sin grandes aumentos en el caso de la inmigración sin autorización procedente de México, indicó Passel.