Abogados recomiendan a Biden 10 acciones ejecutivas para reparar el sistema migratorio

Preocupados por la inacción del Congreso e inquietos ante anuncios de posibles cambios a reglamentos que modifiquen los requisitos para alcanzar beneficios, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) envió una carta al presidente Joe Biden con diez recomendaciones ejecutivas para ser implementadas lo antes posible.

La lista de sugerencias incluye admisiones y fronteras, asilo, inmigración empresarial, inmigración familiar, Estatus de Protección Temporal (TPS) y salida forzosa diferida, entre otras medidas.

AILA agrupa a unos 17,000 abogados y profesores universitarios a lo largo y ancho del país. A finales de febrero la entidad, en otra carta dirigida a Biden, dijo que Estados Unidos sí puede gestionar de manera segura y humana la frontera, pero es necesario que el Congreso apruebe los fondos necesarios para revertir la crisis y, con ello, proteger el debido proceso migratorio.

En la nueva carta AILA recuerda que Biden, en su primer día en la Casa Blanca, “pidió un sistema de inmigración que restaure la humanidad y los valores americanos”. Y que, si bien en los últimos tres años la Administración ha dedicado una enorme energía para lograr esta visión, los flujos de refugiados a nivel han cambiado escenarios, y modificando planes y objetivos.

“A medida que el mundo ha experimentado flujos de refugiados sin precedentes, ustedes han aumentado recursos de la agencia federal para gestionar el creciente número de personas que llegan al sur de Estados Unidos”, pero “queda mucho por hacer”, y muchas personas que viven y contribuyen a este país “no han podido obtener estatus legal o permanente”, en referencia a los 10.5 millo es de indocumentados, algunos de los cuales llevan décadas esperando una reforma migratoria.

Debido a la falta de un debate bipartidista amplio en el Congreso, “los empleadores estadounidenses continúan enfrentando grandes obstáculos para traer trabajadores extranjeros a este país de manera temporal o permanente”, se lee en la carta. “Y miles de familias están separadas o viven en inestabilidad porque el sistema carece de una protección legal adecuada, vías de acceso o el sistema se encuentra atascado por retrasos y otros trámites burocráticos”.

A finales de febrero la Corte de Inmigración (EOIR) tenía más de 3.4 millones de casos atascados y a finales del año fiscal 2023 la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) registraba más de 10 millones de solicitudes de beneficios pendientes.

Qué proponen los abogados

AILA reitera a Biden su desacuerdo con algunas de las políticas de la Administración, “en particular las protecciones inadecuadas para las personas que buscan asilo”, y vuelven a decir al presidente que, “estamos listos para trabajar con usted” en estos asuntos.

Agregan que, en este último año de su primer mandato, “le instamos a continuar con los esfuerzos en curso para garantizar que el sistema de inmigración de Estados Unidos promueva los intereses de los estadounidenses”, al tiempo que reconoce nuevamente que, en última instancia, es el Congreso quien debe asumir la responsabilidad de aprobar nuevas leyes de inmigración y proyectos de ley de gasto para financiar el sistema”.

“El estancamiento es atroz e inaceptable. Hasta que el Congreso pueda actuar, esperamos de ustedes liderazgo y le pedimos que utilice todas las herramientas posibles a su disposición para que el sistema de inmigración funcione para Estados Unidos”.

Bajo este objetivo, la Asociación propone a Biden 10 medidas para reparar un sistema que, por ahora, tiene colapsada la capacidad de respuesta del

gobierno federal.

Las 10 medidas propuestas por AILA

1. Alivio Migratorio

Otorgar alivio para aquellos inmigrantes con estatus legal temporal o indocumentado. Le instamos a utilizar su autoridad legal en la mayor medida posible para proteger a las personas que viven en este país y contribuyen con su engrandecimiento, a menudo durante años, sino décadas, pero que todavía no tienen la seguridad de un estatus legal duradero. En particular, AILA le insta a proteger a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses de los cuales se estima que hay 1.3 millones viviendo en el país. Un programa de este tipo añadiría $16,000 millones de dólares a la economía estadounidense y $5,000 millones de dólares en impuestos cada año.

2. Alivio a afectados por las demoras

Proporcionar alivio a las personas con retrasos en las visas de inmigrante mediante la emisión del ajuste de regulación de estatus. Ciudadanos extranjeros atrapados en atrasos en visas de inmigrante y afectados por demoras en el procesamiento con frecuencia enfrentan dificultades al solicitar el estatus permanente. Estos desafíos impactan la estabilidad de la economía, la unidad familiar y la capacidad de mantener un estatus legal mientras esperan su tarjeta de residencia.

3. Renovación de visas de no inmigrante

Ampliar y hacer permanente el programa de renovación de visas de no inmigrante en Estados Unidos. El 29 de enero de 2024, el Departamento de Estado (DOS) lanzó un programa piloto para la renovación de visas estadounidenses. Está vigente hasta el 1 de abril de 2024, pero tiene una aplicación muy limitada. Recomendamos expandirlo para reducir significativamente los retrasos en el procesamiento consular y mejorar la eficiencia en el procesamiento y crear más seguridad para los solicitantes.

4. Programa de visas H-1B

Modernizar el programa de visas H-1B para trabajadores temporales altamente calificados (profesionales). Desde su creación, el programa ha ofrecido un método indispensable para las empresas estadounidenses de poder obtener trabajadores extranjeros temporales altamente calificados. El programa actual, que otorga 85,000 visas anuales, es ineficiente e irresponsable retener sólo una pequeña fracción de estos graduados y empujar el talento restante a otros países si no tienen un método alternativo para permanecer en Estados Unidos.

5. Audiencias de fianza

Garantizar audiencias de fianzas de inmigración justas para las personas detenidas. El sistema de inmigración de Estados Unidos frecuentemente detiene innecesariamente a inmigrantes en espera de su proceso de deportación y a veces durante períodos prolongados de más de seis meses. Cuando los inmigrantes detenidos piden ser liberados, se enfrentan a un sistema que está en su contra. Muchas personas no obtienen una audiencia ante un juez, si es que obtienen una audiencia. Quienes sean elegibles para una audiencia deben cumplir una prueba muy pesada y a menudo sin el beneficio de un abogado.

6. Juicios justos

Mejorar los procedimientos y garantizar audiencias justas en los tribunales de inmigración. La Administración Trump (2017-2021) implementó cambios radicales que comprometieron la capacidad de los tribunales de inmigración para garantizar la justicia y la imparcialidad en los procesos. Para abordar estos daños y realizar otros cambios procesales necesarios para mejorar las operaciones judiciales, en septiembre de 2023 el Departamento de Justicia propuso una regulación que restablece la capacidad de la EOIR para revisar un registro completamente desarrollado y hacer decisiones razonadas basadas en ese registro y, al mismo tiempo, devolver a los encuestados la capacidad de tomar una decisión. La regla propuesta devuelve protecciones procesales que fueron eliminadas por la regla final de Trump de diciembre de 2020 titulada Procedimientos de apelación y firmeza de la decisión en Trámites de Inmigración. Esta regla también daría tiempo a los encuestados para exponer las cuestiones planteadas por Los abogados y jueces de la parte contraria reabrirán los casos en aras de la justicia. También restauraría autoridad a los jueces de inmigración para cerrar casos administrativamente, una herramienta importante que permite los jueces gestionar sus expedientes de manera eficiente.

7. Víctimas de violencia doméstica

Garantizar que las víctimas de violencia doméstica y violencia de pandillas sean elegibles para asilo. Si bien el fiscal general Garland rescindió A-B-, pero la ley permanece, no queda claro la definición de “grupo social particular”. Como resultado, muchos solicitantes de asilo son negados injustamente debido a que funcionarios de asilo, jueces de inmigración y tribunales federales de apelación alcanzan resultados inconsistentes y crean un mosaico contradictorio de decisiones.

8. Rescindir prohibiciones de asilo

Rescindir la regulación de Trump “Procedimientos de asilo y prohibiciones de asilo”. En 2020 el gobierno anterior emitió una regulación que penalizaba a las personas que de otro modo califican para asilo por acciones que, a menudo, son una consecuencia directa de huir de la persecución, como utilizar documentos falsos o ingresar al país ilegalmente. El gobierno actualmente mantiene la prohibición. Estas medidas no deberían bloquear automáticamente a los solicitantes de asilo que tengan un temor fundado de persecución.

9. Lista de ocupaciones

Revisar la lista de ocupaciones con escasez para agilizar el proceso de certificaciones laborales cuando se busca la residencia permanente. Una regla final (RFI) fue publicada en diciembre y la fecha límite para comentarios se extendió hasta el 13 de mayo de 2024. La modernización de la lista de ocupaciones y la metodología del Anexo A están muy retrasadas. Se deben reducir los retrasos en el procesamiento de solicitudes en el Departamento de Trabajo y

10. Mejorar los retrasos en la USCIS

Muchas personas corren el riesgo de perder su elegibilidad para trabajar debido únicamente al hecho de que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) continúa experimentan tiempos de procesamiento prolongados para revisar las solicitudes de autorización de empleo. Procesar requerimientos de solicitantes basados en una solicitud de ajuste de estatus pendiente son superiores a nueve meses y para quienes lo solicitan basándose en una renovación de las solicitudes de asilo son superiores a 16 meses. AILA insta a la Administración renovará la Regla Final Temporal (TFR) proporcionando un trabajo automático de renovación de la autorización por 540 días (que expiró el 26 de octubre de 2023) para garantizar que no haya ninguna brecha en autorización de empleo para personas que han sido previamente autorizadas.