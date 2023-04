Abogados piden a comité judicial de la Cámara Baja rechazar plan republicano de asilo

En un documento publicado el martes en horas de la tarde, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la Asociación Nacional de Abogados (ambas reúnen más de 17,000 miembros), así como profesores de derecho, instaron al comité “a oponerse” al proyecto de ley HR 2640, denominado Reforma del Sistema de Asilo y Protección de la Frontera 2023 (Reform of the Asylum System and Protection of the Border 2023), por tratarse de “una medida divisiva motivada por sentimientos antiinmigrantes que dañarán a las comunidades de inmigrantes y a la nación en general”.