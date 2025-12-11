Kristi Noem De pedidos de renuncia a conjuros de “El exorcista”: los momentos más tensos de la audiencia de Noem ante el Congreso Enfrentamientos, reclamos y acaloradas discusiones protagonizaron la audiencia de la secretaria de Seguridad Nacional sobre “Amenazas Mundiales a la Patria”, en la que el tema migratorio fue el principal y casi único tema a tratar.



La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem se mostró desafiante este jueves al defender las políticas de inmigración del gobierno de Donald Trump durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en la que se vieron momentos de gran tensión.

Durante la presentación, que fue la primera aparición pública de Noem ante el Congreso en meses, testificó sobre “Amenazas Mundiales a la Patria”. En años anteriores, esta sesión se centró en temas como la ciberseguridad, el terrorismo, China y la seguridad fronteriza.

Sin embargo, en esta ocasión estuvo protagonizada por las políticas migratorias del gobierno, lo que pronto encendió el debate cuando Noem enfatizó la gran responsabilidad que, en su opinión, la inmigración tiene sobre esas amenazas al país.

En sus respuestas, Noem calificó a los migrantes, sin fundamento, como una seria amenaza a Estados Unidos y aseguró que ello justifica la estrategia de represión dirigida contra ellos. Sin embargos, cifras del DHS muestran que la vasta mayoría de los detenidos son personas que no tienen antecedentes criminales.

Noem recibió el apoyo de los republicanos en el panel, pero enfrentó un fuerte cuestionamiento de los demócratas —que pidieron su renuncia por la agenda de deportación masiva del gobierno— y de incluso manifestantes que protestaron durante el evento y elevaron la crispación.

Estos son algunos de los episodios más tensos de la comparecencia de Noem:

Manifestantes interrumpen a Noem y le gritan frases de la película “El exorcista”

El testimonio de la secretaria de Seguridad Nacional fue interrumpido casi nada más empezar por manifestantes que exigían a gritos que detuviera las redadas de ICE y termine con las deportaciones.

Uno de ellos incluso evocó una cita de la película “El Exorcista”.

"¡Alto a las redadas de ICE! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Acaben con las deportaciones, el poder de Cristo te obliga!", gritó.

"¡El poder de Cristo los obliga!" es una famosa frase utilizada por un sacerdote que realizaba un exorcismo en la conocida película de terror de 1973.

Mientras Noem sonreía y se mantenía en silencio, la policía del Capitolio escoltó rápidamente al manifestante hacia la salida, quien sostenía un cartel que decía "Alto a las redadas de ICE".

Momentos después, otra persona en la sala se puso de pie y mostró un cartel que decía "¡Sin ICE, sin tropas!".

"¡Saquen a ICE de nuestras calles! ¡Dejen de aterrorizar a nuestras comunidades!", comenzó a gritar antes de ser igualmente expulsado.

Sin embargo, Noem prometió que “no retrocederá”.

“Lo que me quita el sueño es que no necesariamente conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones”, subrayó.

Las repetidas peticiones de renuncia a Noem

El congresista Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el panel, aseguró que Noem ha desviado vastos recursos de los contribuyentes para llevar a cabo la agenda de inmigración “extrema” de Trump y no ha proporcionado respuestas básicas cuando el Congreso ha tratado de supervisarla.

“Le pido que renuncie”, dijo el congresista de Mississippi. “Haga un verdadero servicio al país”.

Noem no abordó los reclamos para renunciar, pero se enfrentó a los legisladores demócratas, interrumpiendo a algunos, y sugirió que ella y el Departamento que lidera no irán a ninguna parte.

“Nunca cederemos. Nunca vacilaremos, y nunca retrocederemos”, afirmó.

“Estamos poniendo fin a la inmigración ilegal, devolviendo la cordura a nuestro sistema de inmigración”, agregó.

Los republicanos apoyaron mayoritariamente a la secretaria, agradeciéndole por el trabajo que el Departamento de Seguridad Nacional está haciendo para mantener seguro al país y la instaron a continuar.

“Deporten a todos”, dijo el congresista republicano Andy Ogles.

La exposición de Noem ante un veterano que denuncia haber sido deportado

Varios demócratas le dijeron en repetidas ocasiones y de manera directa a Noem que les estaba “mintiendo” a ellos y a la población.

Así, presentaron casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en operaciones de inmigración y familias de veteranos militares estadounidenses siendo separadas por deportaciones de seres queridos, pese a que no han cometido los delitos graves u otras violaciones que Trump aseguro en campaña electoral que serían su prioridad.

"Ustedes dicen que van tras lo peor de lo peor: criminales violentos que infringen nuestras leyes", dijo el representante demócrata Seth Magaziner, tras lo que preguntó a Noem cuántos militares veteranos de EEUU habían sido deportados.

Cuando Noem respondió que ninguno, a Magaziner le acercaron una tableta en la que aparecía conectado vía Zoom un veterano que, según denunció, había recibido una orden de deportación este año.

Según el representante, el veterano y titular de una green card Sae Joon Park se autodeportó a Corea del Sur después de que se le emitiera una orden de expulsión relacionada con delitos menores relacionados con posesión de drogas e incomparecencia judicial de hace más de 15 años

Magaziner aseguró que Park, quien recibió “dos disparos” mientras servía a EEUU en Panamá en 1989, sufrió como tantos otros veteranos un trastorno de estrés postraumático y problemas de abuso de sustancias, pero que llevaba sobrio desde hace 14 años.

"A principios de este año, usted lo deportó a Corea, un país en el que no ha vivido desde que tenía 7 años", criticó Magaziner a Noem, a la que pidió que se uniera a él para agradecer a Park su servicio a EEUU.

"(Estoy) agradecida con cada persona que ha servido a nuestro país y cumple con nuestras leyes, y sabe que nuestras leyes son importantes y que todas deben hacerse cumplir", respondió.

Cuando fue presionada por el congresista para que investigara el caso de Park, Noem aseguró que lo haría. "Nuestros programas también necesitan tener integridad", afirmó.

La salida prematura de Noem de la audiencia

Tras esta tensión, Noem decidió abandonar la audiencia temprano al argumentar que se dirigía a una reunión del consejo de revisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la reunión fue cancelada inesperadamente, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato con la agencia AP.

Se desconoce si la tensión de la audiencia tuvo algo que ver con la decisión de suspender la siguiente actividad prevista en la agenda de Noem.

Algunos manifestantes la siguieron por los pasillos cuando ya salía de la audiencia para acudir a ese otro compromiso, mientras le gritaban: "¡Qué vergüenza!".

