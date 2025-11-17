Corte Suprema revisará la autoridad del gobierno para limitar el acceso al asilo en la frontera

Video "La frontera está cerrada": el mensaje de la Patrulla Fronteriza para frenar a los inmigrantes

La Corte Suprema acordó este lunes que escuchará los argumentos del gobierno de Donald Trump sobre su autoridad para limitar el procesamiento de asilos en la frontera con México. Se espera que el caso sea escuchado y se conozca una decisión para finales de junio.

El máximo tribunal aceptó la apelación del gobierno contra la decisión de un tribunal inferior que ordenó que la política conocida como 'metering' violaba la ley federal. Esa medida —que no está en vigor en este momento— permitía a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos frenar a los solicitantes de asilo —antes de que ingresaran al país por la frontera— y negarse a tramitar las peticiones de asilo. Fue derogada por el expresidente Joe Biden en noviembre de 2021, pero el gobierno de Trump aseguró que consideraría restablecerla.

PUBLICIDAD

La demanda inicial contra esta política fue introducida en California y estuvo liderada por solicitantes de asilo y la organización proinmigrante Al Otro Lado. La decisión de una corte de apelaciones en San Francisco ratificó la ilegalidad del 'metering' y el gobierno pidió una revisión ante la Corte Suprema en julio.

El Departamento de Justicia defiende que esta práctica es una herramienta fundamental para prevenir el flujo de inmigrantes llegando por la frontera sur. Pero las cortes inferiores han asegurado que la ley federal establece que quienes llegan a la frontera buscando protección tienen acceso a solicitar asilo.

El acceso al derecho al asilo en Estados Unidos ha venido siendo limitado en los últimos años. Aunque Biden derogó el 'metering', los frenos continuaron: requirió que los solicitantes de este beneficio pidieran una cita a través de una aplicación (CBP One) para tener entrevistas con oficiales de inmigración antes de llegar a los puertos de entrada.

Cuando Trump asumió su segundo mandato, entre sus primeras medidas declaró una emergencia en la frontera sur al asegurar que ocurría una "invasión" a EEUU y prohibió el acceso al asilo y con ello, la posibilidad de que los inmigrantes pidieran protección en los puertos de entrada.