Senador demócrata propone plan migratorio que incluye nuevo TPS para centroamericanos y deportaciones aceleradas

El legislador por Carolina el Sur dijo además que “se está llegando a un ritmo que nunca hemos visto (en relación con el tráfico de fentanilo)” y que cada día “más estadounidenses están muriendo”. Graham agregó que “bajo su vigilancia (la de Mayorkas) vendrán más terroristas en la lista de vigilancia que en cualquier otro momento desde que hemos estado midiendo estas cosas. Así que estoy tratando de que aprecies que las cosas no van bien. Su propio jefe de la Patrulla Fronteriza dijo que no tenemos control operativo de la frontera y no creo que sea un problema de definición. Creo que solo está siendo muy honesto con nosotros... Pero jugamos con los problemas. No los abordamos”.