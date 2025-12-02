Kristi Noem

Kristi Noem recomienda "una prohibición total de viajes" para "cada maldito país que inunda nuestra nación con asesinos"

La secretaria de Seguridad Nacional dijo en X que está recomendando una “prohibición total de viajes” para países que, según ella, “están inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a ayudas públicas”.

Univision picture
Por:Univision
Video Gobierno Trump planea suspender la entrada de extranjeros de varios países: posibles implicaciones

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en la red social X que está recomendando una “prohibición total de viajes” para países que, según ella, “están inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.

“Acabo de reunirme con el presidente. Estoy recomendando una prohibición total de viaje contra cada maldito país que ha estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a ayudas públicas”, escribió la red social.

PUBLICIDAD

“Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, expriman nuestros impuestos duramente ganados o arrebaten los beneficios que pertenecen a los estadounidenses. No los queremos. Ni a uno", agregó la secretaria en el post, que fue compartido luego por el presidente Donald Trump, en su plataforma Truth Social, sin agregar comentarios.

Noem no especificó a qué países estaba haciendo referencia.

Más sobre Kristi Noem

Kristi Noem dio la orden final de expulsar a cientos de venezolanos a El Salvador pese a la oposición de un juez, según el DOJ
3 mins

Kristi Noem dio la orden final de expulsar a cientos de venezolanos a El Salvador pese a la oposición de un juez, según el DOJ

Inmigración
Así bloquea 'Alligator Alcatraz' el derecho a la defensa de decenas de inmigrantes
8 mins

Así bloquea 'Alligator Alcatraz' el derecho a la defensa de decenas de inmigrantes

Inmigración
¿Por qué ahora el gobierno de Trump quiere pintar el muro fronterizo de negro?
2 mins

¿Por qué ahora el gobierno de Trump quiere pintar el muro fronterizo de negro?

Inmigración
Qué se sabe del centro de detención de inmigrantes que se construye en Texas y que será el más grande de EEUU
5 mins

Qué se sabe del centro de detención de inmigrantes que se construye en Texas y que será el más grande de EEUU

Inmigración
Noem dice que ‘Alligator Alcatraz’ será el "modelo" para otros centros de detención de inmigrantes
3 mins

Noem dice que ‘Alligator Alcatraz’ será el "modelo" para otros centros de detención de inmigrantes

Inmigración
Trump ofrece $1,000 a inmigrantes por 'autodeportarse'; abogados creen que es una oferta engañosa
9 mins

Trump ofrece $1,000 a inmigrantes por 'autodeportarse'; abogados creen que es una oferta engañosa

Inmigración
Graban a Kristi Noem en una redada de ICE en LA: “Se reían y grabaron a mis hijos”
1:03

Graban a Kristi Noem en una redada de ICE en LA: “Se reían y grabaron a mis hijos”

Inmigración
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, define mal el ‘habeas corpus’: “Es un derecho del presidente para expulsar a personas”
1:47

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, define mal el ‘habeas corpus’: “Es un derecho del presidente para expulsar a personas”

Inmigración
La tensión entre senadores demócratas y la secretaria Noem por las deportaciones a El Salvador
1:54

La tensión entre senadores demócratas y la secretaria Noem por las deportaciones a El Salvador

Inmigración
En un minuto: Trump firma órdenes ejecutivas centradas en su arremetida contra los inmigrantes
1:10

En un minuto: Trump firma órdenes ejecutivas centradas en su arremetida contra los inmigrantes

Inmigración

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista con Fox News el lunes por la noche que Trump había “anunciado hace varios meses una prohibición de viaje para 19 países del tercer mundo y estados fallidos en todo el mundo y que ahora Noem está recomendando que esa prohibición se amplíe y cubra a más países del planeta”.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

La ofensiva antiinmigrante de Trump tras el ataque a dos guardias nacionales en Washington DC

La publicación de Noem llega en un momento en que el gobierno de Trump ha escalado su ofensiva antiinmigrante tras conocerse que el sospechoso de atacar a dos miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington DC era un ciudadano afgano que entró legalmente a EEUU en 2021 como parte de un programa de acogida tras la retirada estadounidense de Afganistán y el regreso del Talibán al poder en ese país. Uno de los dos guardias atacados, una mujer de 20 años, falleció, y el otro se encuentra en estado crítico.

Notas Relacionadas

Trump planea invocar otra vez la Sección 212(f) para hacer permanentes sus cambios al sistema migratorio

Trump planea invocar otra vez la Sección 212(f) para hacer permanentes sus cambios al sistema migratorio

Inmigración
7 min


Tras lo ocurrido, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU anunció una revisión de todos los residentes permanentes procedentes de 19 países “de preocupación”, a los que se refería Leavitt en su entrevista.

PUBLICIDAD

Entre ellos están Afganistán, Irán, Haití, Cuba y Venezuela. Los 19 países aparecían señalados en una proclamación de junio bajo el título de 'Restringir la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.

El presidente también dijo que “suspenderá de manera permanente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, pero su gobierno no ha especificado qué entiende por esa definición y qué países estarían incluidos.

Mira también:

Video Trump dice que suspenderá permanentemente la inmigración desde el "tercer mundo" tras ataque en DC
Relacionados:
Kristi NoemDepartamento de Seguridad NacionalAsilo PolíticoRefugiados

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX