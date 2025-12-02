Kristi Noem recomienda "una prohibición total de viajes" para "cada maldito país que inunda nuestra nación con asesinos"

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en la red social X que está recomendando una “prohibición total de viajes” para países que, según ella, “están inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.

“Acabo de reunirme con el presidente. Estoy recomendando una prohibición total de viaje contra cada maldito país que ha estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a ayudas públicas”, escribió la red social.

“Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, expriman nuestros impuestos duramente ganados o arrebaten los beneficios que pertenecen a los estadounidenses. No los queremos. Ni a uno", agregó la secretaria en el post, que fue compartido luego por el presidente Donald Trump, en su plataforma Truth Social, sin agregar comentarios.

Noem no especificó a qué países estaba haciendo referencia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista con Fox News el lunes por la noche que Trump había “anunciado hace varios meses una prohibición de viaje para 19 países del tercer mundo y estados fallidos en todo el mundo y que ahora Noem está recomendando que esa prohibición se amplíe y cubra a más países del planeta”.

La ofensiva antiinmigrante de Trump tras el ataque a dos guardias nacionales en Washington DC

La publicación de Noem llega en un momento en que el gobierno de Trump ha escalado su ofensiva antiinmigrante tras conocerse que el sospechoso de atacar a dos miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington DC era un ciudadano afgano que entró legalmente a EEUU en 2021 como parte de un programa de acogida tras la retirada estadounidense de Afganistán y el regreso del Talibán al poder en ese país. Uno de los dos guardias atacados, una mujer de 20 años, falleció, y el otro se encuentra en estado crítico.



Tras lo ocurrido, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU anunció una revisión de todos los residentes permanentes procedentes de 19 países “de preocupación”, a los que se refería Leavitt en su entrevista.

Entre ellos están Afganistán, Irán, Haití, Cuba y Venezuela. Los 19 países aparecían señalados en una proclamación de junio bajo el título de 'Restringir la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.

El presidente también dijo que “suspenderá de manera permanente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, pero su gobierno no ha especificado qué entiende por esa definición y qué países estarían incluidos.

