Departamento de Justicia está despidiendo a jueces que han defendido a inmigrantes: "Nadie tenía una explicación"

A tres juezas de inmigración les pasó lo mismo desde que el presidente Donald Trump volvió al poder: mientras estaban en las salas de corte, en medio de audiencias, recibieron la noticia de que habían sido despedidas.

Kyra Lilien, que había sido designada en el cargo en 2023, estaba en julio en medio de una audiencia de asilo en una sala de la corte en Concord, California, cuando recibió un correo electrónico, que leyó.

"Les dije que no tendríamos la audiencia porque acababa de ser despedida", contó la exjueza a la Radio Pública Nacional (NPR). La escena fue presenciada también por el intérprete y el abogado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que le preguntaron si era una broma.

En otra corte en Virginia, la de Annandale, en septiembre Anam Petit, también contratada como jueza de inmigración en 2023 luego de una carrera como defensora de inmigrantes, estaba sentada en un banco de la sala de corte mientras esperaba el inicio de la siguiente audiencia. Justo entonces recibió un correo electrónico con la notificación.

"Mi voz temblaba, mis manos temblaban. Mi mente estaba a todo dar. Anuncié la decisión y despaché a todo el mundo sin mencionar nada", contó Petit a NPR.

En otro extremo del país, en una corte de inmigración en Cleveland, la entonces jueza Tania Nemer —también designada en 2023— tenía a entre 30 y 40 inmigrantes sentados en la sala un día de febrero, así como al abogado del DHS y a otros empleados. Acababa de explicarle a los inmigrantes sus derechos cuando se abrió la puerta de la sala. Su jefe le pidió que le acompañara y le anunció que había sido despedida. Fue escoltada hasta que abandonó el edificio.

"No supe para nada por qué estaba siendo despedida en ese momento. Seguí preguntando y nadie tenía una explicación", dijo Nemer a NPR, una de las primeras juezas despedidas durante el gobierno de Donald Trump, y quien había representado a inmigrantes en el pasado.

¿Quiénes son los jueces despedidos?

En un análisis de la radio pública se cuenta a 70 jueces de inmigración despedidos entre febrero y octubre. La cuenta no incluye a los jueces auxiliares jefes de inmigración (ACIJ), quienes supervisan los juzgados y también gestionan sus propios casos. El sindicato ha contabilizado 11 ACIJ despedidos.

Un análisis de NPR halló que cerca de 44% de los jueces despedidos tenían un pasado en la defensa de inmigrantes y no habían trabajado para el DHS.

NPR también analizó los ascensos de jueces incorporados entre febrero de 2023 y noviembre de 2024, quienes habrían finalizado sus períodos de prueba este año o aún se encuentran en ese plazo. De esos jueces, los que contaban con experiencia previa en el DHS, incluyendo su trabajo como oficiales de asilo y como abogados para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), constituían la mayor parte de los que aún permanecen en sus cargos.

La radio además ha hallado 12 jueces despedidos que iniciaron en sus cargos antes de 2023. Fueron despedidos después de que su periodo de prueba había terminado. Shira Levine es una de ellas. Fue despedida en septiembre. Cuando recibió el correo electrónico con la notificación, presidía la audiencia de un inmigrante que tenía más de cinco años esperando por su audiencia de corte. No le dieron una explicación, aunque ella cree que pudo haber sido apartada de su cargo por algunas respuestas que ha dado sobre políticas migratorias implementadas por Trump.

El Departamento de Justicia respondió a NPR que la agencia "no pone en la mira o prioriza a jueces de inmigración por alguna decisión personal o por sus experiencias enteriores". El vocero dijo que las evaluaciones se realizan sobre la base de su conducta, imparcialidad, apego a la ley, productividad y profesionalismo. Refutó además la cifra de despidos, diciendo que habían sido menos de 55 jueces de inmigración los que habían sido cesados de sus funciones.