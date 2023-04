Aumentan las detenciones de inmigrantes en la frontera entre EEUU y México

Si en ese plazo no legalizan sus permanencias por cualquier vía legal disponible, deben irse del país. Quienes no tengan un patrocinador, incluyendo inmigrantes de otros países, deben inscribirse en la página CBP One, calificar para un programa legal disponible y contar con una notificación de comparecencia en un puerto fronterizo. De lo contrario, serán deportados de manera expedita.