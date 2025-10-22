Nueva tarifa anual de asilo: la historia de una familia muestra los retos para los inmigrantes y cómo deben pagarla

Jenny, su esposo y sus dos hijas introdujeron su petición de asilo ante una corte de inmigración hace tres años. La entrada en vigor de las nuevas tarifas anuales de asilo a partir de julio, generó más angustia para esta familia. No existe un mecanismo para pagarla si el caso es revisado por un juez de inmigración, pero ellos igualmente lo decidieron hacer el depósito utilizando otra opción entre las disponibles en la página de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR). Esto pese a que no tenían garantías de que ese pago sería reconocido a futuro como el correspondiente a 2025.

Lo hicieron así porque querían proteger su caso: huyeron de su natal Colombia tras haber sido víctimas de la violencia en el país. La familia incluso pagó más de lo debido: 400 dólares —100 dólares por cada miembro de la familia— en lugar de los 100 dólares establecidos por petición.

"Tuvimos que sacrificar el mercado para pagarlas, porque si no la pagabas, entonces iba a haber dificultades en el camino. Pero es un costo demasiado elevado", dice al teléfono Jenny, quien prefirió usar sólo su nombre para proteger a su familia en momentos en que sobran los videos de detenciones de inmigrantes en las cortes de inmigración de Estados Unidos.

Más familias con sus peticiones en tribunales han pagado la tarifa anual de asilo de esta manera por miedo y para proteger sus casos de asilo. Pero Jenny cuenta que entre sus conocidos hay tantos rumores por la falta de información, que hay quienes no saben qué es verdad y qué es mentira

En la megaley fiscal decretada en julio, el gobierno de Donald Trump estableció dos nuevas tarifas para los solicitantes de asilo. Creó una de $100 para introducir la petición inicial y otra de $100 más que deben pagar cada año calendario mientras el caso de asilo esté pendiente. El pago debe hacerse con un proceso diferente según la instancia en la que se encuentre: ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o ante una corte de inmigración.

El proceso no está claro, específicamente para familias como la de Jenny, cuyo caso está en litigio ante un juez.

Para fines de agosto de 2025, la organización de investigación y compilación de datos del gobierno, TRAC, reportó que 2,271,857 inmigrantes ya habían introducido peticiones formales de asilo y esperaban por sus audiencias o por la decisión de un juez de inmigración.

¿Cómo pagar las tarifas anuales?

Todos los solicitantes de asilo tienen que pagar la tarifa anual, independientemente de la fecha en la que introdujeron su aplicación de asilo, explica a Univision Noticias el abogado Juan Bedoya, del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (ASAP).

Para aquellos solicitantes cuyas peticiones están bajo la mirada de USCIS, la agencia informó en su página que comenzó a enviarles notificaciones para el pago de la tarifa anual a partir del 1 de octubre de 2025. Una vez enviada la misiva, tienen 30 días para transferir los 100 dólares por aplicación al USCIS.

"Si no pagan esa tarifa, esto puede afectar negativamente su aplicación, incluyendo, pero no limitando, un retraso en el procesamiento", explica USCIS en su web.

En la página de la agencia, para realizar el pago se debe proporcionar el número de extranjero (el A#) y el número de recibo que tiene su aplicación. USCIS dice que con esa información se calculará automáticamente la tarifa.

Sin embargo, para los solicitantes de asilo cuyas peticiones están ante cortes de inmigración, como Jenny y su familia, el sistema de EOIR aún no ha incorporado en su sistema de pago la opción de la tarifa anual para aplicaciones de asilo pendientes. Hasta ahora, lo único que EOIR ha especificado es que los 100 dólares deben ser pagados por cualquier persona que tenga una solicitud de asilo en marcha.

La falta de información es uno de los puntos de una demanda que introdujo ASAP el pasado 20 de octubre ante la Corte de Distrito para el distrito de Maryland: que la EOIR no ha proporcionado a los solicitantes de asilo ante cortes un mecanismo de pago "claro" ni las instrucciones necesarias sobre cómo hacerlo.

Por eso es que Jenny y su familia pagaron la tarifa anual en la página de EOIR eligiendo como opción "aplicación para asilo (tarifa inicial)". "Todo el mundo está muy preocupado y muy confundido. Incluso hay gente que ni siquiera hizo el pago porque no sabe si es verdad o es mentira", explica Jenny.

En una respuesta a la demanda de ASAP, la directora de EOIR, Daren K. Margolin, precisó por escrito que el retraso en la actualización del sistema de pagos en su página se ha debido al cierre del gobierno. Asegura que una vez que las nuevas tarifas de asilo estén "completamente integradas a los sistemas de pago existentes", los inmigrantes serán notificados de cualquier monto que deban electrónicamente o en papel, por correo postal de Estados Unidos. Estiman comenzar a enviar estos avisos antes del 15 de enero de 2026.

Igual que estableció USCIS, la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria dará no más de 30 días para pagar la tarifa desde la fecha de la notificación. "Después de enviar las notificaciones (...) la falta de pago oportuno de la tarifa anual de asilo puede resultar en que la solicitud de asilo se considere abandonada", advierte Margolin.

Además, detalla que sólo debe pagarse la tarifa anual de $100 a partir del año fiscal 2025.

Informa que para quienes hicieron la transferencia por anticipado —como Jenny— "esos pagos se aplicarán a las tarifas adeudadas, según corresponda".

Tarifas, detenciones y más

Hasta ahora, en casa de Jenny el único que había trabajado era su esposo. Él obtuvo primero su permiso de trabajo.

Por eso Jenny cuenta que la familia ha tenido que hacer esfuerzos para completar el gasto de la tarifa anual: "La comida está por el aire, tengo una niña con problemas de crecimiento. Uno se siente muy angustiado, confiando en Dios, pero sé que no soy la única familia que está pasando por esto".

Su próxima audiencia de corte es en 2026, será virtual. Además de las tarifas, tiene más preocupaciones. Con denuncias de detenciones violentas a inmigrantes en las calles, en las escuelas, en sus cortes, y con imágenes que se cuelan en cada noticiero, incluso sus hijas de seis y 11 años sienten temor.

"Uno a veces no quiere prender la televisión pero no falta el día en que mis hijas lo prenden y preguntan: 'Ay mamá, ¿por qué le hicieron eso a ese niño?'", dice la madre al contar que hace un mes tuvo que llevar a las niñas al psicólogo. "Ellas se preocupan porque dicen: 'Yo qué hago sin mi mamá y sin mi papá'. Mis hijas me decían ayer: 'Mamá, nos sentimos como si fuéramos unos ladrones'".

La madre asegura que también se ha sentido deprimida, que se encierra en la casa y cuando sale, lo hace con miedo. Volver a su país no es una opción: agradece que su esposo sigue vivo y que están juntos esperando la solución de su caso de asilo: "Toca seguir tranquilos y cuidándose. Hay que luchar por las niñas".