Por qué la entrevista de 'miedo creíble' vuelve a ser clave tras el fin del Título 42 en la frontera sur

“En esta última se considera la orientación sexual o la discapacidad física”, señala Sánchez.

“Estos son los factores en los cuales se basa el asilo. No basta simplemente que la persona quiera trabajar o sea víctima de un crimen no relacionado con estos factores, como por ejemplo un crimen de extorsión. La persona tiene que especificar el por qué le hicieron daño o quieren hacerle daño. Una explicación en general no será suficiente para que le den asilo”, apuntó.