El grave error administrativo del DHS que provocó que 200,000 solicitudes de deportación fueran desestimadas

Miles de casos de deportación han sido desestimados en lo que va del gobierno de Joe Biden porque las autoridades federales de inmigración no han presentado las Notificaciones de Comparecencia (NTA), documento clave que inicia un proceso de expulsión de Estados Unidos como parte del debido proceso.

Jueces de inmigración han desestimado aproximadamente 200,000 casos de deportación desde 2021 porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no presentó el NTA requerido ante el Tribunal en el momento de la audiencia programada, reveló un estudio del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Los investigadores del centro precisaron que “sin una presentación adecuada, el tribunal carece de jurisdicción para escuchar el caso y los inmigrantes, a menudo solicitantes de asilo, no tienen una forma de hacer avanzar su caso”.

En febrero, el TRAC dijo que la Corte de Inmigración (EOIR) tenía acumulados más de 3.4 millones de casos. A principios del gobierno de Biden, el número de expedientes pendientes de resolución era de 1.2 millones y en enero de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia, había un atasco de 520,000 casos.

Responsabilidad del DHS

El estudio reitera que la emisión de los avisos ”es deber” del DHS, bajo cuyo mando operan todas las agencias que participan en el proceso migratorio, entre ellas la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los investigadores del TRAC también precisan que la emisión de la NTA “es un paso esencial en el proceso de aplicación de la ley de inmigración”.

“La NTA alega que la agencia tiene motivos para creer que el individuo puede y debe ser deportado, enumera estos motivos y solicita a un juez de inmigración que emita una orden de expulsión”, explica.

Los investigadores señalan además que, “debido a que el DHS ahora tiene acceso al sistema de programación (calendario de audiencias) de la EOIR, los empleados del DHS (agentes) pueden programar audiencias en los tribunales de Inmigración antes de que la agencia pueda presentar la NTA”.

Como resultado, añade, “el DHS ha podido bloquear el valioso tiempo limitado de los tribunales programando audiencias para casos que aún no existen legalmente”.

Tiempo desperdiciado

Debido al número de casos acumulados en la EOIR, cuya cifra en marzo era de unos 3.5 millones de expedientes pendientes de ser procesados, “cada audiencia desperdiciada es una audiencia que podría haber hecho avanzar otro caso o resolverlo”, se lee en el reporte del TRAC.

Simultáneamente, los investigadores también descubrieron que el desempeño del DHS en la presentación oportuna de NTA “está mejorando”. Y que en lo que va del año fiscal 2024, que arrancó el 1 de octubre, “el promedio mensual de desestimaciones de casos por ausencia de NTA sigue siendo demasiado alto, aunque ha bajado un 68% desde su pico durante el año fiscal 2022.

A su vez, las tasas de desestimaciones también variaron mucho según el lugar o estado. Por ejemplo, el tribunal de inmigración de Houston, Texas, y Expediente Dedicado del Tribunal en Miami, Florida, se destacan claramente “con el 50% o más de sus nuevos casos desestimados por este motivo desde el año fiscal 2021”, escribieron los investigadores.

El estudio también explica que, para rectificar las desestimaciones del tribunal, “el DHS generalmente no puede reiniciar cada caso sin emitir una nueva NTA, que reinicia el procedimiento de deportación con un nuevo número de expediente”.

Los resultados del estudio fueron hallados con base en la revisión de registros “recién obtenidos”, dijo el TRAC. Y señaló que “solo en una cuarta parte de estos casos judiciales, el DHS realmente rectificó su error presentando una nueva NTA”, equivalente a unos 50,000 casos erróneos.

Qué deben hacer los afectados

Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias recomendaron a los inmigrantes afectados por este error del DHS estar informados y “pendientes de sus casos de deportación”, tanto ante la EOIR como ICE si se encuentran bajo supervisión o en el Programa Alternativo de Detención (ATD).

“Este es un error que vemos con frecuencia”, dice Ángel Leal, quien ejerce en Miami, Florida. “Y ocurre por varios motivos. Uno de ellos, que el DHS nunca envió la NTA a la Corte y cuando llegó el día del juicio de deportación no existía el documento clave dentro del proceso”.

“El segundo motivo, es que la NTA debe tener fecha, hora y lugar donde se ubica el tribunal donde se llevará a cabo el juicio (de deportación). Pero el DHS no archiva a tiempo la Notificación de Comparecencia”, agrega.

En este caso, el tribunal también desestima el proceso porque la orden, a pesar de haber sido emitida, no llegó a tiempo al tribunal antes del día y la hora agendada en el calendario de la EOIR. “Eso también sucede”, dijo Leal.

Leal también recordó un fallo emitido en abril de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, que en resumen determinó que las (NTA) incompletas o con información errónea no eran válidas.

A la pregunta sobre qué deben hacer los afectados, Leal respondió que “estar pendientes de su caso en todo momento”. Y además, asegurarse de “notificar correctamente cambios de dirección, tanto ante la EOIR como ante ICE, porque si no lo hacen, “les envían la notificación y no se presentan ante el juez, en ese caso le van a emitir una orden de deportación en ausencia”.

Los inmigrantes también pueden llamar gratis al número de la EOIR 1(800)898-7180 y averiguar sobre el estado de su caso. “Solo tiene que ingresar su número de extranjeros, que comienza con una letra A seguido de nueve números”, explicó Leal.

