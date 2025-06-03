La influencer mexicana Valeria Márquez NO aparece en una grabación confesando que está “viva”: la voz de ese video fue generada con IA

Nos llegó al chatbot de elDetector, y circula viralmente en TikTok e Instagram un breve video en el que se ve a la influencer mexicana Valería Márquez aplicándose máscara de pestañas frente a la cámara, vestida de color rosa brillante, con el cabello recogido, un corazón rosa de filtro (de los que se usan en redes sociales) , dos pinzas negras que le sostienen el flequillo y, de fondo, un espacio en el que se ven unas repisas, zapatos y bolsas.

PUBLICIDAD

Márquez recibió tres tiros mientras transmitía en vivo en TikTok el pasado 13 de mayo de 2025 y más de tres semanas después del asesinato, que no ha sido resuelto, surge esta teoría de que está “viva”.

“Amigos, quiero pedirles perdón a todos. Estoy viva, tuve que fingir mi muerte, porque mi vida estaba corriendo peligro, pero me encuentro sana y salva. En estos momentos estoy en un lugar seguro…”, aparentemente se le escucha decir. Sin embargo, es falso que esté diciendo eso, porque el video fue intervenido con inteligencia artificial (IA).

Comprobamos la falsedad de la supuesta confesión con dos diferentes herramientas gratuitas que detectan alteraciones digitales de voz o deepfakes , y también al hallar con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens el video original, en el que la joven hablaba de maquillaje y no de fingir su muerte.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





Es una voz intervenida digitalmente

“Impactante revelación: influencer Valeria Márquez está viva y aclara que fingió su muerte por seguridad. En un giro inesperado, la influencer mexicana Valeria Márquez, quien fue reportada como fallecida hace unos días, reapareció públicamente para desmentir los rumores y confirmar que está viva, sana y a salvo…”, se oye decir a una voz masculina , luego de mostrar la supuesta confesión de la mexicana. En la grabación se ven imágenes de referencia de la joven, con fotos que fueron difundidas junto a la noticia sobre su muerte .

PUBLICIDAD

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura de pantalla del video de la supuesta confesión de Márquez, nos llevó a un tablero en TikTok con las palabras “Valentina Marques [ sic] Live completo”, en donde hay decenas de videos de la joven influencer, especialmente del momento en que recibió tres disparos el pasado 13 de mayo de 2025 .

Entre los diferentes resultados en ese tablero, hallamos un video que muestra a Márquez con una pijama rosa de satén, maquillándose, con un corazón rosa de filtro en la cara, dos pinzas que le sostienen el flequillo y la frase superpuesta “esta es la cuenta que según es Valeria Márquez”. El perfil no tiene el nombre de Márquez, sino que se llama “creceycuponea”, pero sí tiene una foto de ella de avatar. Hay diferentes versiones de la cuenta, y algunas dicen que son en honor o para recordar a la influencer, no su perfil oficial.

Lo primero que notamos en elDetector es que en los segundos en los que Márquez supuestamente dice que está viva, sus gestos y el movimiento de la boca no coinciden con las palabras que se escuchan.

Con Hiya , una extensión de Google Chrome que detecta, entre varias cosas, voces falsas, analizamos el audio del video en el que Valeria Márquez supuestamente admite que está viva, y dio como resultado un 22/100 de autenticidad, por lo que la herramienta concluye que “la voz analizada es probablemente un deepfake”. Los deepfakes son videos, imágenes o clips de audio creados con IA. ¿Su objetivo? Imitar la voz, o rasgos de esta, para hacerlos pasar por “reales”.

PUBLICIDAD

Si bien estas herramientas de detección no son 100% fiables, junto a la observación de la imagen o video y la investigación complementaria, en muchos casos nos pueden permitir ratificar que un contenido ha sido intervenido artificialmente.

Más detalles sobre la vida de Valeria Márquez en redes sociales

Es díficil determinar la fecha en que la influencer originalmente grabó el video en el que se le ve maquillándose frente a la cámara, vestida con pijama color rosa y hablando, porque tras el asesinato de Márquez el pasado 13 de mayo de 2025, su cuenta de TikTok fue eliminada .

Sobre los videos que arrojó el tablero de TikTok tras la búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, hay uno en que se le ve aplicándose máscara de pestañas. Ese parece ser la base de la falsa grabación de la confesión de que está viva. En ese clip, la joven comenta cosas sobre sus seguidores, sus pestañas, una videollamada y su centro de estética en Jalisco, México . No menciona ni su muerte, ni que la haya fingido.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que la influencer mexicana Valeria Márquez aparezca en un video que circula en TikTok e Instagram admitiendo que está “viva”. La voz de la grabación, que parte de un video original de la mujer asesinada durante una transmisión en vivo el pasado 13 de mayo de 2025, fue generada con inteligencia artificial. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de pantalla de ese video nos llevó a un tablero en TikTok donde hay decenas de videos de la joven. Entre los diferentes resultados hallamos un video que muestra a Márquez tal como se ve en la falsa grabación en la que admite que fingió su muerte. Notamos que en el video de la supuesta confesión, los gestos y movimientos de la boca no coinciden con las palabras que se escuchan. Además, dos diferentes herramientas de detección de voz generada por IA o deepfakes nos dieron como resultado que es una intervención digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.