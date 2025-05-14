Muertes de famosos

Quitan la vida a 'influencer' Valeria Márquez durante live: esta fue su última publicación

La ‘influencer’ Valeria Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo en TikTok cuando un hombre le quitó la vida a balazos.

La ‘influencer’ Valeria Márquez fue asesinada a balazos la tarde del 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México, cuando se encontraba en medio de un live de TikTok. Tras el ataque, la última publicación de la modelo y empresaria ha tomado relevancia en las redes sociales.

Horas antes del ataque perpetrado por un hombre armado, que ingresó a su negocio Blossom The Beauty Lounge con el pretexto de entregarle un obsequio, Valeria Márquez compartió la que sería su última fotografía en Instagram.

A través de sus historias, la joven de 23 años compartió una fotografía en la que luce frente a un espejo con la aparente intención de promocionar su salón de belleza.

La última publicación de Valeria Márquez antes de ser asesinada durante live de TikTok.
Imagen Valeria Márquez / Instagram

De acuerdo con las imágenes, la ‘influencer’ mexicana vestía una blusa rosa y un pantalón color blanco. En cuanto a su imagen, se dejó ver con su cabello largo rubio peinado hacia atrás, mientras que en el fondo se podían ver diversos objetos de su salón de belleza, entreellos, varios esmaltes.

“Porque nos encanta consentirlas: todo el mes 500 pesos (25.75 dólares) en pestañas. No te pierdas esta oportunidad de descubrir el poder de tu mirada con la mejor calidad”, escribió.

Además, compartió imágenes de unas manos y pies con el propósito de señala que había “citas disponibles” tanto “en manicure, pedicure, uñas acrílicas y gelish”.

Lo que se sabe del asesinato de Valeria Márquez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco investiga el asesinato de Valeria Márquez conforme al protocolo de feminicidio. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente. Además, quedará a la espera su identificación oficial por parte de familiares.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 6 de la tarde. Según los primeros reportes, el hombre que le quitó la vida a la ‘influencer’ le disparó en al menos dos ocasiones. Los reportes de las autoridades señalan que los impactos de bala fueron en la cabeza y en el tórax.

La Fiscalía informó que los peritos trabajan en la escena del crimen para recabar más evidencias.


