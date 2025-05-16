Cinco falsedades en torno al asesinato de la 'influencer' Valeria Márquez

Video Esto se sabe del asesinato de una influencer mientras transmitía en vivo: su familia exige justicia

Valeria Márquez , una influencer de 23 años, fue asesinada a balazos durante una transmisión en vivo en TikTok el pasado 13 de mayo. El crimen ocurrió dentro de su salón de belleza en Zapopan, México, una zona del país que ha sido enormemente sacudida por la violencia de los cárteles en los últimos años.

El jueves, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno estaba trabajando con los investigadores locales para encontrar al asesino. Por su parte, la Fiscalía del estado de Jalisco proporcionó nuevos detalles sobre el asesinato, pero afirmó que el crimen de la modelo e influencer de belleza continúa bajo investigación.

PUBLICIDAD

El asesinato de la joven ha conmocionado a México y también ha provocado la difusión de información falsa sobre las posibles causas, los presuntos implicados y su relación con el crímen organizado. Estas son algunas de esas falsedades que han circulado ampliamente.

1. Márquez interpuso una denuncia por supuestas amenazas contra una expareja

Márquez habló en publicaciones previas sobre el temor que le tenía a una expareja y dijo en un par de publicaciones antes de su muerte que había sufrido incidentes relacionados con una expareja, de la que no reveló su identidad.

“Fue mi pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona”, decía una de las publicaciones citadas por medios mexicanos.

A raíz de esto comenzaron a circular publicaciones asegurando que la modelo mexicana había denunciado formalmente a su expareja ante las autoridades, pero eso es falso . Luego de que la información se viralizó, el alcalde de Zapopan, José Frangie, negó que eso fuera verdad.

“En cuanto me enteré (del crimen), lo primero que pedí a la comisaría, es que si ella había pedido ayuda, sobre todo para algún Pulso de Vida”, explicó, según información de El Informador. “No tenemos ningún procedimiento por parte de ella de amenazada, de violencia, absolutamente nada. No tenemos ningún registro, ni por parte de la Fiscalía ni por parte de Zapopan”.

PUBLICIDAD

También Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad del Estado, comentó que tampoco la Fiscalía local ha notificado si la creadora de contenido habría presentado alguna denuncia.

2. El “principal sospechoso” del ataque a Márquez es Ricardo Ruiz Velasco, alías ‘El Doble R’

La versión comenzó a circular luego de que algunos medios reportaron que “autoridades de Jalisco” consideraban como “principal sospechoso” a Ricardo Ruiz, alias ‘El Doble R’, en la muerte de la tiktoker, supuesta expareja de la que hablaba en sus publicaciones.

Según esas afirmaciones, el hombre sería líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la Fiscalía estatal de Jalisco, que investiga el caso como un feminicidio, dijo en un comunicado que oficialmente no ha identificado a ninguna persona en específico como principal sospechoso del crimen.

“Ante versiones que señalan a presuntos responsables del feminicidio ocurrido en Zapopan, aclaramos que no existe señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación”, dijo la agencia estatal. “La indagatoria continuará con el sigilo que corresponde para evitar cualquier afectación a la misma”.

3. Vivian de la Torre, amiga de la influencer, habría tenido que ver con su ataque

En redes sociales comenzaron a circular mensajes que hacían notar que durante la transmisión en vivo su amiga Vivian de la Torre le preguntó si podía enviarle algunas cosas a su estética. Antes, la influencer ya había recibido una bebida y un peluche rosa, y había manifestado querer irse del lugar, pero a petición de su amiga se quedó.

PUBLICIDAD

Algunas publicaciones señalaron que los mensajes de De la Torre confirmaban que había tenido algo que ver con el asesinato de la creadora de contenidos. “Estoy segura que tu amiga Vivian, tuvo algo que ver, vi el en vivo y ella te hizo esperar ahí”, se lee en uno de estos mensajes.

Ante los comentarios, De la Torre desmintió las afirmaciones y pidió dejar de lado las especulaciones. “Dejen de hablar en base al morbo y a querer estar comparando gente, porque Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”, expresó en su cuenta de TikTok.

La joven detalló que a Márquez “siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, por lo tanto era normal para las chicas (que trabajaban en el salón de belleza) recibir sus regalos”, contó.

4. Vivian de la Torre se encontraba en la estética y fue quien terminó la transmisión

En redes sociales y en algunos reportes mediáticos circularon mensajes asegurando que De la Torre estaba en la estética en donde tuvo lugar el asesinato de Márquez. “Apagó el live muy tranquila”, se lee en una publicación.

Pero esta información es incorrecta. En la misma publicación de TikTok antes mencionada, De la Torre reveló que fue Erika, una empleada del local, quien terminó el live para “no mostrarla en un momento tan crudo como el que fue el día de hoy”.

La amiga de Márquez agregó que la trabajadora “respetó su privacidad y terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo. y pidió “más empatía con la situación que ya de por sí es difícil de sobrellevar”.

PUBLICIDAD

5. En redes circula una foto del supuesto asesino de Valeria Márquez

Días después del asesinato de Márquez, fotografías de un hombre moreno y de cabello castaño comenzaron a circular en redes afirmando que se trataba del exnovio de la influencer mexicana.

“Foto filtrada del exnovio y principal sospechoso del atentado en contra de Valeria Márquez. Jesus Hernandez 'El dedotes', un empresario multimillonario que tuvo una aventura carnal con la tiktoker” ( sic), dice una publicación de X, antes Twitter.

No obstante, esto es falso. La imagen muestra en realidad a Jesús Hernández, un periodista deportivo de Jalisco , cuya fotografía es usada con frecuencia en redes sociales para desinformar, haciéndolo pasar por otras personas.

Tan solo hace unas semanas se usó su imagen para afirmar que era un cardenal candidato a Papa y en otra ocasión se usó para asegurar que se trataba de un presunto responsable de la quema de urnas durante unas elecciones presidenciales en México. También se dijo que mostraba a una persona desaparecida tras el paso del huracán Otis, e incluso se señaló que era víctima de un accidente aéreo de Azerbaijan Airlines y de un terremoto en China.

A través de un mensaje de X, Hernández desmintió la información. "He recibido miles de insultos y amenazas por algo muy triste y trágico. No fue broma, no es mame, le pasó algo muy feo a una dama. Pero buscaré llegar a las últimas consecuencias con esos bromistas que me generaron un día muy duro", se lee en la publicación.

Mira también: