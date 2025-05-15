Valeria Márquez, la influencer mexicana baleada en un vivo de TikTok, habría sido asesinada por un sicario, según la Fiscalía

Video Esto se sabe del asesinato de una influencer mientras transmitía en vivo: su familia exige justicia

Valeria Márquez, la influencer mexicana que fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo en TikTok, fue aparentemente baleada por un sicario y había expresado temor por su vida antes de ser baleada, según informó este jueves la fiscalía del estado de Jalisco.

El asesinato de la joven de 23 años el pasado martes ha conmocionado a México y desató rumores sobre la causa de su asesinato, en una zona del país que ha sido enormemente sacudida por la violencia de los cárteles en los últimos años.

PUBLICIDAD

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su gobierno estaba trabajando con los investigadores locales para encontrar al asesino y se solidarizó con la familia de Márquez.

Denis Rodríguez, vocero de la Fiscalía del estado de Jalisco, proporcionó nuevos detalles sobre el asesinato, pero afirmó que el crimen de la modelo e influencer de belleza continúa bajo investigación.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre el asesinato de Valeria Márquez hechas públicas por la Fiscalía estatal?

Rodríguez explicó que la tarde del martes, horas antes del tiroteo, un hombre enmascarado que se hizo pasar por un repartidor llegó al salón de belleza de la joven en las afueras de Guadalajara, capital de Jalisco, acompañado de otro hombre que iba en motocicleta.

Según una mujer que estaba en el salón, los hombres dijeron que tenían un regalo “muy costoso” para Márquez que debían entregar en persona. Cuando Márquez llegó y supo que la buscaban, expresó su miedo en su transmisión en vivo.

“A lo mejor me iban a matar”, señaló en el vídeo, minutos antes de ser asesinada. ”¿Me iban a levantar (secuestrar) o qué? Me quedé preocupada”, dijo.

Cuando los hombres regresaron, preguntaron si era Márquez la que estaba ahora en la peluquería, algo que llevó a los fiscales a creer que los hombres eran asesinos a sueldo, dijo Rodríguez.

“El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía. Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo”, declaró. “Pero, evidentemente, es alguien que va con una encomienda”.

PUBLICIDAD

A Márquez le entregaron un peluche y una bolsa de café de Starbucks mientras estaba en la transmisión en directo y, poco después, le dispararon en la cabeza y en el pecho mientras transmitía en vivo.

El video muestra cómo la joven se desvanece tras los disparos mientras corre sangre sobre una mesa. Luego se observa que una de las colaboradoras de la joven detiene la transmisión. TikTok ya ha cerrado la cuenta de la influencer.

Se desconoce aún quién está detrás del asesinato. La región está controlada por uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y Rodríguez señaló que se han registrado diversos asesinatos cometidos por personas que van en motocicleta, a menudo conocidos como sicarios.

Rodríguez también informó que las autoridades también investigan si el caso está relacionado con el asesinato de un exdiputado ocurrido horas antes en la misma zona de Guadalajara, también perpetrado por dos hombres en una motocicleta.

La 'tiktoker' Valeria Márquez ya había expresado temor a que su expareja pudiera hacerle algo

Antes de su asesinato, Márquez aseguró en varias de sus publicaciones en redes que había sufrido incidentes relacionados con una de sus exparejas, de la que no reveló su identidad, según reportes de la prensa mexicana.

“Fue mi pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona”, decía en una de las publicaciones. Algunos medios mexicanos reportaron que la expareja de la que hablaba era un líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PUBLICIDAD

Según dichos reportes, no confirmados por las autoridades, Márquez habría mantenido una relación sentimental con un sujeto que es considerado cabecilla de un cartel del narco en Zapopan y Tlaquepaque.

Sin embargo, la Fiscalía estatal ya dijo en un comunicado previo que oficialmente no ha identificado a ninguna persona en específico como principal sospechoso del crimen.

“Ante versiones que señalan a presuntos responsables del feminicidio ocurrido en Zapopan, aclaramos que no existe señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación”, dijo la agencia estatal.

En uno de los videos que han resurgido luego del asesinato, Márquez había hablado sobre un supuesto cambio en su estilo de vida.

“Ya bien rehabilitada, hermosa, ya cambié”, dijo en el video. “Ya no salgo, ya no tomo, ya me dejé de bandidos, pura niña bien”.

Márquez regularmente difundía consejos de belleza en sus redes y también se había dedicado al modelaje. En Instagram había acumulado más de 103,000 seguidores y un número similar en TikTok.

Mira también: