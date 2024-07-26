Verificando afirmaciones de Kamala Harris sobre el plan de gobierno de Trump y los resultados del primer mandato del candidato republicano

Harris se ha referido en los últimos días al Proyecto 2025 como la "agenda extrema" de Trump.

En aproximadamente 48 horas, la vicepresidenta Kamala Harris pasó de ser la número 2 en la boleta presidencial demócrata a ser la probable candidata presidencial, después de que el mandatario Joe Biden abandonara la carrera y la respaldara.

A continuación, las verificaciones de algunos de los discursos recientes de Harris, antes y después de que Biden se retirara:

Harris repitió la afirmación de que el expresidente Donald Trump “tiene la intención de recortar la Seguridad Social y Medicare”, a pesar de que no intentó recortar ninguno de los programas de jubilación cuando era presidente, y ha dicho que no los recortará en un segundo mandato.

Se refirió al Proyecto 2025, un plan conservador para recortar y reformar profundamente el gobierno federal, como la “agenda extrema del Proyecto 2025” de Trump. Trump ha desautorizado el proyecto, que describió como “gravemente extremo”.

La vicepresidenta repitió uno de sus temas de conversación favoritos cuando afirmó que “Donald Trump prometió abiertamente, si era reelegido, que sería un dictador desde el primer día”. Trump dijo que estaba bromeando cuando dijo que no sería un dictador “excepto el día 1”.

Harris dejó la impresión engañosa de que Trump era el culpable de la pérdida de “decenas de miles” de empleos en el sector manufacturero. Estados Unidos añadió más de 400.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero durante el gobierno de Trump, hasta que los efectos económicos de la pandemia mundial de covid-19 revirtieron todas esas ganancias de empleo.

Harris, exsenadora estadounidense por California que se postuló sin éxito para la nominación presidencial demócrata en 2020, aparentemente se convirtió de la noche a la mañana en la oportunidad del Partido Demócrata para impedir que Trump recupere la Casa Blanca.

Biden, que nunca se recuperó de un desastroso desempeño en el debate a finales de junio, anunció el 21 de julio que no buscaría la reelección, diciendo que era “lo mejor para mi partido y para el país que yo dimitiera y me concentrara únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente”. Poco después, Biden le dio a Harris su “pleno apoyo y respaldo” para la presidencia.

El partido rápidamente se unió en torno a Harris, quien el 23 de julio en un evento de campaña en Milwaukee anunció: “Me dijeron desde esta mañana que nos hemos ganado el apoyo de suficientes delegados para asegurar la nominación demócrata”.

Harris necesita 1.968 delegados para ganar la nominación en la Convención Nacional Demócrata en Chicago el próximo mes, y la agencia de noticias Associated Press informó que cuenta con el apoyo de más de 3.000 delegados.

“Donald Trump quiere hacer retroceder a nuestro país. Él y su agenda extrema del Proyecto 2025 debilitarán a la clase media. Sabemos que debemos tomar esto en serio. ¿Y pueden creer que pusieron eso por escrito? Léanlo. Son 900 páginas. Pero esta es la cuestión. Cuando lo lean, verán que Donald Trump tiene la intención de recortar la Seguridad Social y Medicare”. FALSO.

Desde que Biden se retiró y la respaldó, Harris ha pronunciado dos discursos en los que se refirió al Proyecto 2025, un plan conservador para rehacer el gobierno federal, como el plan de gobierno de Trump, a pesar de que el expresidente lo ha desautorizado.

Y en ambos discursos citó el Proyecto 2025 como prueba de que Trump quiere recortar la Seguridad Social y Medicare, aunque el expresidente no ha ofrecido planes para hacerlo.

La cita de arriba, Harris la pronunció el 23 de julio en Milwaukee, pero ya un día antes había hecho una afirmación muy similar en Wilmington, Delaware : “Él y su extremo Proyecto 2025 debilitarán a la clase media y nos harán retroceder (tengan en cuenta esto) de regreso a las fallidas políticas de goteo que otorgaron enormes exenciones fiscales a los multimillonarios y las grandes corporaciones e hicieron a las familias trabajadoras pagar el costo; volver a políticas que ponen a la Seguridad Social y a Medicare en la mira; volver a políticas que tratan la atención médica solo como un privilegio para los ricos, en lugar de lo que todos sabemos que debería ser, que es un derecho de todos los estadounidenses”.

Como ha verificado antes FactCheck.org, Trump dice que no tiene planes de recortar la Seguridad Social o Medicare.

En sus cuatro años como presidente, Trump no propuso recortar los beneficios de jubilación del Seguro Social y sus presupuestos incluían propuestas bipartidistas para reducir el crecimiento de los gastos de Medicare sin recortar los beneficios. (Para obtener más información, consulte este artículo de febrero de 2020 “ Competing Claims on Trump’s Budget and Seniors”, que detalla cómo Trump, como presidente, propuso cortes a los programas de Seguro de Incapacidad del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario, pero no a los beneficios de jubilación).

La última vez que Trump se comprometió a no recortar el Seguro Social fue el 20 de julio de 2024, en su primera aparición de campaña conjunta con su compañero de fórmula, el senador JD Vance de Ohio. “No recortaremos ni un centavo del Seguro Social y Medicare”, dijo Trump en Grand Rapids, Michigan.

En enero de 2023, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes estaban discutiendo formas de recortar el gasto público, Trump dijo en un video: “Bajo ninguna circunstancia, los republicanos deberían votar para recortar un solo centavo de Medicare o de la Seguridad Social para ayudar a pagar el gasto imprudente de Joe Biden”.

En cuanto al Proyecto 2025, Trump lo describió en su mitin en Michigan como “seriamente extremo”. Y añadió: “No sé nada al respecto. No quiero saber nada al respecto”.

El Proyecto 2025 establece “cuatro objetivos y principios” para la “reforma” de Medicare, pero no hay nada en el documento de más de 900 páginas que exija recortar la Seguridad Social, lo que los autores del proyecto llaman un “ mito”.

Harris y los demócratas vinculan el proyecto y su agenda a Trump porque, como ha informado CNN, hay más de 100 personas involucradas en el proyecto que han trabajado en la administración Trump. Figuras prominentes como Mark Meadows, quien fue jefe de gabinete de Trump, y Stephen Miller, un alto asesor que participó en el establecimiento de importantes políticas de inmigración, están asociados con grupos conservadores que asesoraron el proyecto.

El Proyecto 2025, que menciona a Trump cientos de veces, enumera conceptos que cuentan con el apoyo de Trump, entre ellos, como aludió Harris, recortar los impuestos comerciales y reescribir las leyes de atención médica del país. Pero también propone cosas que Trump no hizo cuando era presidente, como establecer solo dos tramos impositivos individuales del 15% y el 30% (frente a siete) y eliminar o transformar agencias gubernamentales en su totalidad.

No se sabe qué partes del Proyecto 2025 implementaría Trump si fuera elegido. Pero el Proyecto 2025 no es su “agenda” o “plan” de gobierno, como dijo Harris.

“Donald Trump prometió abiertamente, si es reelegido, que será un dictador el primer día”. FALTA CONTEXTO.

Harris pronunció esta frase el 13 de julio, en Filadelfia, y la ha repetido en otros discursos recientes.

Se refería a un comentario que Trump hizo en un programa de Fox News en diciembre. En el evento, Sean Hannity le dio a Trump la oportunidad de responder a los críticos que advirtieron que sería un dictador si fuera elegido para un segundo mandato. “Bajo ninguna circunstancia, le promete a Estados Unidos esta noche que nunca abusará del poder como represalia contra nadie”, dijo Hannity. Trump respondió: “Excepto en el día 1”.

Trump continuó diciendo: “Cerramos la frontera. Y perforamos, perforamos, perforamos. Después de eso, no soy un dictador”.

Más tarde, Trump afirmó que estaba bromeando con Hannity. En una entrevista del 4 de febrero con Maria Bartiromo de Fox News, Trump dijo: “Fue con Sean Hannity, nos estábamos divirtiendo y dije: ‘Voy a ser un dictador’, porque él me preguntó: ‘¿Realmente vas a ser un dictador? Y yo dije: ‘Por supuesto, voy a ser un dictador por un día’. No dije desde el día 1”.

Trump reiteró su intención de cerrar la frontera y perforar en busca de petróleo. “Eso es todo. Y después de eso, no voy a ser un dictador”, le dijo Trump a Bartiromo, alegando que su comentario de “dictador” fue “dicho en broma”.

“Bajo Donald Trump, Estados Unidos perdió decenas de miles de empleos en el sector manufacturero”. ENGAÑOSO.

En un discurso del 18 de julio en Fayetteville, Carolina del Norte, Harris dejó la impresión engañosa de que Trump era el culpable de la pérdida de “decenas de miles” de empleos en el sector manufacturero.

El hecho es que esos empleos se perdieron durante la pandemia mundial del covid-19. En febrero de 2020, Estados Unidos había añadido 414.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero bajo el gobierno de Trump, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Pero entonces los efectos económicos de la pandemia se hicieron sentir. Solo en abril de 2020, Estados Unidos perdió 1,3 millones de empleos en el sector manufacturero.

La mayoría de esos trabajos regresaron. Pero al final de los cuatro años de Trump, Estados Unidos había perdido 178.000 empleos manufactureros desde enero de 2017, cuando asumió el cargo.

Bajo Biden, el resto de los empleos manufactureros regresaron con creces. Desde enero de 2021, Estados Unidos ha añadido 762.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 24 de julio de 2024.

