Biden desiste de buscar la reelección y apoya a su vicepresidenta Harris como la candidata demócrata

El presidente Joe Biden desistió de seguir adelante como el candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, cediendo a las presiones desatadas tras su mal desempeño en el debate con Donald Trump el mes pasado.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", escribió Biden en su mensaje.

Poco después, el presidente publicó un segundo tuit en el que anuncia su apoyo a la candidatura de Kamala Harris, su vicepresidenta.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", escribió.

Video Biden renuncia a la candidatura: estos han sido los 4 momentos clave de su mandato



El presidente anunció que hablaría a la nación más tarde esta semana para dar más detalles sobre su decisión.

"Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí", agregó.

Biden renunció a sus aspiraciones de reelección después de que jerarcas de su partido, en público y en privado, le pidieran que considerara hacerse a un lado preocupados por su edad y su capacidad para ser un candidato efectivo.

Los llamados a que dejara paso a otro candidato se desataron tras su pobre actuación en el debate con Trump del pasado 27 de junio, cuando se le vio falto de energía y con dificultades para articular sus ideas ante las mentiras y energía del ya candidato republicano.

La confirmación de la noticia se produce con Biden fuera de la luz pública por su contagio de covid-19 y poco después de que finalizó la Convención Nacional Republicana que encumbró al expresidente como candidato del Partido Republicano por tercera vez consecutiva.

Biden cedió a presiones

El jueves, CNN reportó que Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes con mucho peso en las filas demócratas, le dijo al presidente que no podía ganar de acuerdo con las encuestas.

También surgieron reportes de que el expresidente Barack Obama, quien fue su jefe en sus años de vicepresidente, había pedido que reconsiderara seriamente su candidatura.

Y los senadores Jon Tester y Joe Manchin fueron los últimos congresistas en sumarse a los llamados públicos para que Biden renunciara un día después de que lo hiciera el californiano Adam Schiff, prominente representante y candidato al Senado en noviembre muy cercano a Pelosi.

