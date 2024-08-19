Cambiar Ciudad
Esa fotografía de una manifestación comunista no está relacionada con un mítin de Kamala Harris

Usuarios de redes sugieren que el movimiento Comunistas Revolucionarios de América apoyó una visita de la candidata presidencial demócrata a Philadelphia, pero eso es falso.

Por:
Abril Mulato Salinas .
La imagen se capturó días antes de que la vicepresidenta realizara un evento en Philadelphia.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / captura de Facebook.

Una publicación en Facebook muestra una fotografía de una manifestación del movimiento Comunistas Revolucionarios de América (RCA, por sus siglas en inglés) con la afirmación de que se realizó durante una visita de la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, a Philadelphia, Pennsylvania, pero eso es falso. La imagen que se muestra está fuera de contexto, pues fue capturada poco más de una semana antes de que la también vicepresidenta visitara esa ciudad para realizar un mítin.

“Para aquellos que todavía quieren votar por los demócratas y por Kamala Harris, vean esto”, dice el mensaje publicado el 8 de agosto de 2024, acompañado de un video que muestra la captura de pantalla de una grabación publicada en X (antes Twitter), en el que se ve a personas marchando con banderas rojas y una pancarta gigante al frente que dice, en inglés, “Comunistas Revolucionarios de América”.

Sobre la imagen aparece la frase ”EEUU llega el comunismo” y una mujer hablando, entre otras cosas, agrega que la manifestación de la foto muestra al movimiento comunista respaldando el evento de Harris.

La afirmación se originó en un post satírico

Tras analizar el video compartido en redes sociales, encontramos que la imagen detrás de la mujer que habla es una publicación que se hizo desde la cuenta de X @MTGrep cuya foto de perfil muestra a la representante republicana Marjorie Taylor Greene. También se puede apreciar parte del mensaje que acompaña la imagen de la manifestación comunista que dice: “A full Communist (...) Philadelphia”.

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos que la publicación original se compartió en X el 28 de julio de 2024 y no en agosto, como asegura la persona que hizo la publicación en Facebook. El posteo original muestra una secuencia en la que se ve una movilización de decenas de personas cargando banderas rojas con el emblema comunista de la hoz y el martillo. Al frente aparece la pancarta del RCA.

La descripción de la cuenta @MTGrep dice: “¿Quieres recuperar NUESTRO país? ÚNETE A MÍ Donald Trump ganó. Proud Patriot. Pro Elon Musk (parodia)”. Esto último indica que el perfil comparte contenido satírico, además en X la representante Taylor Green usa el nombre de usuario @RepMTG.

Medios de comunicación y organizaciones comunistas reportaron que el RCA celebró su congreso fundacional el 27 y 28 de julio en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania. Las notas detallan que durante la clausura del evento, alrededor de 500 miembros marcharon por las calles de la ciudad portando banderas rojas con el símbolo de la hoz y el martillo. En algunos se ve la pancarta del RCA que aparece en el video.

El mensaje que acompaña el video publicado en la cuenta de parodia de X dice: “Una toma comunista total de Filadelfia ¿Quién más piensa que deberían ser deportados en masa a Cuba o China?. Luego agrega: “Cualquiera que vote por Kamala Harris ama absolutamente el comunismo. No podemos dejar que ganen”. Sin embargo, ni siquiera afirma que la movilización fuera para respaldar a Harris.

Harris sí visitó Philadelphia junto con su compañero de fórmula, Tim Walz, pero varios días después de la manifestación. El 6 de agosto la candidata demócrata y su candidato a vicepresidente hicieron campaña por primera vez en esa ciudad y dieron inicio a una gira de varios días por estados en disputa con el objetivo de presentar a Walz al escenario nacional.

Tras realizar una búsqueda con palabras clave en Google no hallamos registro de movilizaciones del RCA o de otro movimiento comunista que hayan tenido lugar ese día en que estuvieron Harris y Walz en Philadelphia.

Hasta la publicación de esta verificación no encontramos tampoco reportes mediáticos que ligaran esa manifestación comunista con la vicepresidenta Harris o su campaña.

Conclusión

Es falso que el movimiento Comunistas Revolucionarios de América (RCA, por sus siglas en inglés) hiciese una manifestación en Philadelphia, Pennsylvania, en el marco de un evento de campaña que la vicepresidenta Kamala Harris llevó a cabo junto a su compañero de fórmula, Tim Walz, como sugiere una mujer en un post en Facebook. La falsedad se basó en un video fuera de contexto que fue compartido el 28 de julio de 2024 desde una cuenta parodia en el que se se critica la marcha y se asegura que quienes voten por Harris “aman el comunismo”, pero no se afirma que la manifestación se hubiera hecho para respaldar a Harris o que hubiera ocurrido el mismo día que realizó su evento de campaña. Medios de comunicación informaron que la marcha se realizó el mismo 28 de julio de 2024, es decir, nueve días antes de que Harris realizara su mítin en la ciudad. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

