Partidarios piden a Trump que frene sus ataques personales contra Harris y se enfoque en sus propuestas políticas

La salida del presidente Joe Biden de la contienda por la presidencia trastornó la campaña del expresidente Donald Trump, que había sido diseñada alrededor de quien creía que iba a ser su rival. Trump, quien todavía se queja de la salida de Biden y promueve teorías conspirativas sobre su eventual regreso, ha echado mano de una de sus tácticas más usadas: ataques personales, esta vez contra su nueva contendora, la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump ha probado varias líneas de ataques personales contra Harris. Ha hecho comentarios con todo de burla sobre cómo pronunciar y escribir su nombre, respecto a su manera de reír y le ha endilgado múltiples sobrenombres. También ha hablado de forma ofensiva y engañosa sobre la inteligencia y la identidad racial de la vicepresidenta. Ninguno de esos ataques ha logrado hasta ahora un arraigo particular.

PUBLICIDAD

“Estamos ante lo que llamaríamos un colapso nervioso en público”, dijo a Politico el estratega republicano y exfuncionario del Departamento de Estado durante el gobierno de Trump Matthew Bartlett.

Describió a Trump como “un tipo que no puede enfrentarse a una carrera presidencial competitiva que requeriría disciplina y un mensaje eficaz”. “Estamos viendo a un candidato y una campaña colapsar por completo”, consideró Bartlett.

Trump desaprovecha oportunidades para atraer a votantes en los clave estados péndulo

Los republicanos —quienes antes de la salida de Biden daban el triunfo de Trump por descontado— ven como el expresidente desaprovecha oportunidades para atacar a Harris por sus propuestas políticas, pues ha optado por concentrarse en ataques personales que pueden arrancar risas y aplausos en un mitin pero no necesariamente convencer a los votantes indecisos en los estados péndulo, a quienes necesita conquistar.

A veces los ataques personales ni siquiera han logrado contar con la aprobación de la audiencia. Eso fue lo que ocurrió recientemente en un encuentro con la Asociación Nacional de Periodistas Negros, o NABJ, cuando Trump trató de presentar falsamente la identidad de Harris como una mujer negra como un acto de oportunismo, presuntamente para hacerla ver mal ante la comunidad afroestadounidense.

En una tensa entrevista y ante expresiones de asombro sonoras de la audiencia Trump dijo en referencia a su rival: “No sabía que era negra hasta hace algunos años cuando se volvió negra y ahora quiere que la conozcan como negra. Entonces, no sé, ¿es india o es negra?”.

PUBLICIDAD

Harris, cuyo padre es un hombre negro de Jamaica y cuya madre era de India, asistió a la Universidad Howard, una de las instituciones educativas negras de más importancia histórica del país, donde también se unió a la hermandad de mujeres históricamente negra Alpha Kappa Alpha. Como senadora Harris fue miembro del Caucus Negro del Congreso.

La estrategia de Trump parece no estar funcionando. Varias encuestas dan ahora la ventaja a Harris en los cruciales estados péndulo de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, gracias al creciente apoyo entre las comunidades negra y latina según una encuesta reciente de Split Ticket/Data for Progress.

Según esa encuesta, el apoyo de Harris entre los votantes negros de esos tres estados mejoró hasta el 77%, del 68% que apoyaba a Biden. La misma encuesta refleja que el apoyo a Harris de los latinos en los tres estados péndulo creció hasta el 51%, del 35% que respaldaba a Biden.

El peor enemigo de Trump es... Trump

De acuerdo a múltiples reportes, sus partidarios le han rogado a Trump que se centre en políticas y propuestas, después de las desastrosas semanas que han transcurrido desde el ascenso de Harris a la candidatura demócrata. En ese tiempo, Trump ha exasperado a sus aliados republicanos por la falta de disciplina en su mensaje.

Trump también dedica tiempo y esfuerzo a hablar del tamaño de sus audiencias, promoviendo mentiras sobre un inexistente fraude electoral en 2020 y atacando a republicanos a quienes percibe como que no lo apoyan lo suficiente. Ocurrió recientemente en un mitin en Atlanta con el popular gobernador de Georgia, Brian Kemp, a quien acusó de convertir al estado “en un hazmerreír” y a Atlanta en un “campo de exterminio”.

PUBLICIDAD

“Si se trata de los temas, Trump tiene más posibilidades de triunfar. Si se trata de atributos, Harris tiene muchas más posibilidades de triunfar, porque, francamente, a la gente le gusta más ella que él”, dijo el encuestador republicano Frank Luntz en una entrevista con CNN.

Por su parte, el expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy hizo una súplica pública a Trump para que organice su mensaje. “Deja de cuestionar el tamaño de sus audiencias y comienza a cuestionar su posición en lo que respecta a lo que hizo como fiscal general en materia de delincuencia”, dijo McCarthy el lunes en Fox News.

En una entrevista en la plataforma X (antes Twitter) conducida por su dueño, Elon Musk, Trump mostró algo de la disciplina tan ansiada por sus partidarios, atacando a Harris por ser una liberal de San Francisco y, guiado por Musk, hablando de la inflación y la economía.

Pero aun así Trump no pudo evitar decir una serie de mentiras sobre temas importantes como el crimen, la inmigración y el cambio climático. Incluso dijo que en Venezuela "el crimen ha caído 72%" porque el gobierno de Nicolás Maduro "están vaciando sus prisiones. Están tomando a sus criminales, a sus asesinos, a sus violadores y los están enviando a Estados Unidos”, lo que fue calificado de falso por el equipo de elDetector de Univision Noticias.

Mira también: