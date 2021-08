¿Son obligatorias las mascarillas en las escuelas de EEUU en niños desde los dos años?

En resumen, no hay es un mandato del gobierno federal de que los estudiantes desde los dos años usen mascarilla de forma obligatoria en las escuelas, pero sí existe la recomendación expresa de los CDC, que se debe a un incremento de los contagios de covid-19 y la circulación de la variante delta, además de a que en las escuelas se mezclan personas vacunadas y no vacunadas, incluidos entre estas últimas los niños menores de 12 años, que no son, todavía, población elegible para recibir la vacuna.