Es falso que las mascarillas producen daños neuronales en los niños y afectan a los que tienen asma

Es cierto que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los niños menores de dos años “ no deben usar mascarillas” , pues éstas aumentan el riesgo de asfixia. Esta es una de las principales inquietudes de los padres sobre los tapabocas y una advertencia que circula en páginas de pediatras en Facebook . Por otra parte, no hay suficiente evidencia de cómo las mascarillas podrían afectar al desarrollo del lenguaje en los niños, como le preocupa a instituciones como el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid .

En El Detector verificamos estas aseveraciones, que se repiten en Internet, ahora que Rochelle Wollensky, directora de los CDC, declaró recientemente que el uso de mascarillas en las escuelas, desde kínder hasta 12º grado -en niños y adolescentes de entre cinco y 18 años- deberá continuar “hasta el final del año lectivo 2020-2021” (que alcanza hasta fines de junio).

Los CDC recomiendan también, en su guía para personas no vacunadas , que los niños de dos años en adelante, incluidos aquellos de entre 12 y 15 años que aún no estén vacunados, “deben usar mascarillas en entornos públicos y cuando estén cerca de personas que no vivan en su casa”. De igual manera, los CDC indican que deben llevar mascarillas “en un avión, autobús, tren o cualquier otro medio de transporte público que se desplace hacia, dentro o fuera de Estados Unidos y en centros de transporte estadounidenses como aeropuertos y estaciones”.

Esto debido a que aún no existe una vacuna autorizada para menores de 12 años y a que, como indican los CDC, “los niños pueden infectarse con el virus que causa el covid-19, pueden enfermarse y pueden propagar el virus a otras personas” y, por lo tanto, deben seguir usando tapabocas.

A continuación la verificación de las cinco afirmaciones más recurrentes sobre las mascarillas y los niños:

Conclusión

Sí, es cierto que los CDC recomiendan que los niños menores de dos años no deben usar mascarillas, porque éstas aumentan el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) o asfixia y estrangulamiento accidental. Por otra parte, aún faltan evidencias de cómo podrían afectar realmente los tapabocas en el desarrollo del lenguaje de los niños, aunque se sabe que el movimiento de los ojos y la cabeza de quienes les hablan a los menores compensa, de alguna forma, la falta de visibilidad de los movimientos labiales. Es falso, además, que las mascarillas causen hipoxia (bajos niveles de oxígeno en la sangre) en los niños y, por tanto, algún daño neuronal. Los tapabocas tampoco elevan los niveles de dióxido de carbono (CO2), pues estas moléculas son lo suficientemente pequeñas como para pasar fácilmente a través de mascarillas de tela de cualquier material. Y, finalmente, las mascarillas no son perjudiciales para los niños con asma; al contrario, ellos las necesitan más porque tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente del covid-19.

