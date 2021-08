En gráficos: ¿Se dispararon las hospitalizaciones y muertes por covid-19 en Florida y Texas cuando tenían menos de la mitad de su población vacunada?

Y aunque encontramos una coincidencia entre un menor porcentaje de vacunación y un aumento mayor de hospitalizaciones y muertes en estos dos estados, no podemos afirmar que ese incremento corresponde solamente a personas no vacunadas. Los CDC no especifican el dato, en su rastreador de vacunación , de cuáles de esas personas tienen la vacunación completa y cuáles no, ni detallan esa información por estado. Solo se conocen las cifras a través de declaraciones de autoridades locales .