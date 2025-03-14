Es falso que esas fotografías muestren a manifestantes causando disturbios en una panadería en Ciudad de México durante la marcha del Día Internacional de la Mujer

Publicaciones compartidas en Facebook muestran fotografías en las que aparecen varias mujeres en la calle frente a mesas con bandejas de pan y otras en las que se ven las mesas volcadas, para asegurar que manifestantes causaron disturbios en una panadería de Ciudad de México y tiraron pan al suelo el 8 de marzo de 2025 durante la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer , pero eso es falso. Las imágenes están fuera de contexto, pues no se tomaron en la capital mexicana.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

“Para evitar ser vandalizada, la panadería San Martín en la CDMX (Ciudad de México) intentó regalar pan, pero las feministas tiraron todas las piezas de pan y destruyeron la panadería al grito de ‘ni pan ni circo’. Las inadaptadas sociales que se creen luchadoras sociales mostraron de nuevo su naturaleza vandálica”, dice el mensaje que acompaña tres fotografías.

La primera foto muestra a varias mujeres en la calle paradas frente a mesas que tienen manteles azul marino con bandejas de pan. En primer plano, del lado derecho, aparece una mujer morena de cabello negro vestida con un pantalón y una camisa azul marino que tiene un logo blanco del lado izquierdo. Al fondo se ve una pared color crema en donde hay varias ventanas con barrotes negros.

En la segunda fotografía se observan las mesas con manteles azules volcadas sobre una banqueta y al fondo a varias mujeres enmascaradas y vestidas de negro. En la tercera se ve una de las paredes color crema con la frase pintada en letras negras “No perdonamos con pan”, y con las mesas volteadas.

Otras publicaciones con la misma afirmación incluyen otras fotografías similares, en el mismo lugar, de paredes pintadas con grafiti y de las mesas tiradas en el piso y personas recogiendo el pan.

El video no se tomó en México

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y hallamos otro posteo desinformante en Instagram en el que aparecen varias mujeres vestidas de negro manifestándose. En las imágenes se nota que es la misma escena captada en las fotografías que estamos chequeando, pero en este caso no se identifica dónde ocurrieron los hechos sino que se dice que supuestamente se trataba de “mujeres de una iglesia [que] pusieron mesas con panes y dulces para apoyar la marcha del 8M”.

PUBLICIDAD

Las manifestantes que aparecen en el clip gritan consignas, mientras despliegan mantas y pancartas y pintan con aerosol unas paredes color crema que tienen ventanas con barrotes negros iguales a las que se ven en las imágenes que estamos chequeando. En algún momento también se ven las mesas con manteles azul marino volcadas en el piso que se observan en las fotos que estamos verificando.

Hicimos una segunda búsqueda inversa de imágenes con una captura de pantalla de este video y uno de los resultados que obtuvimos fue un video de YouTube del 8 de marzo de 2025 titulado “Vandalizan la San Martín otra vez por el 8M”. La descripción señala que la “panadería San Martín, ubicada en la 6ta Avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, preparó mesas con productos para regalar a las participantes durante la marcha. Sin embargo, nuevamente arremetieron contra el restaurante, tirando las mesas y pintando la pared”.

Las imágenes que se muestran en esta grabación son las mismas de la publicación de Instagram que afirma falsamente que se trata de “mujeres de una iglesia”, pero captadas de un ángulo distinto.

Una nueva búsqueda con palabras claves en Google nos llevó a la web de la Panadería San Martín, ubicada en Ciudad de Guatemala. Ahí buscamos la dirección que se incluye en la publicación de YouTube y confirmamos que coincide con la de la sucursal del centro histórico de la capital guatemalteca.

PUBLICIDAD

Buscamos la dirección en Google Maps y encontramos una fotografía que muestra el mismo edificio con paredes crema y ventanas con rejas negras que aparece en las fotografías que estamos chequeando. También en ella se alcanza a ver un fragmento del techo del edificio posterior a la panadería y unos árboles que también aparecen en las imágenes de las publicaciones virales.

Por último, realizamos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos diversos reportes mediáticos que informaron que la panadería San Martín ofreció pan y bebidas a las manifestantes del 8M y que estas lo rechazaron volteando las mesas, rayando las paredes y gritando consignas afuera de sus instalaciones.

Según información del medio mexicano El Imparcial, las mujeres rechazaron la oferta de la empresa por su postura contraria a los movimientos feministas y el derecho al aborto. La panadería San Martín ha sido señalada por “financiar campañas contra la legalización del aborto en Guatemala”.

Conclusión

Es falso que esas fotografías muestran a mujeres tirando al suelo mesas llenas de pan durante las protestas que se realizaron en Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2025. Las imágenes están fuera de contexto, pues la grabación no se capturó en México sino en las afueras de una panadería ubicada en el centro histórico de Ciudad de Guatemala durante la marcha del 8 de marzo de 2025. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.