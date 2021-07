La desinformación alimenta a los antivacunas y aleja el fin de la pandemia

Así que hace falta llevar a aquellos quienes todavía rechazan las vacunas los datos alarmantes y verdaderos que demuestran el riesgo que corren, además de presentarles las verificaciones que ya se hicieron sobre las vacunas contra el covid-19. Nunca es poco repetir que no es real el “reto del imán” en el brazo, que no es cierto que los CDC han reconocido miles de muertes a consecuencia de las vacunas y que desinforman aquellos que dicen que las pruebas PCR no pueden detectar la variante delta .